Extrémní výsledky, extrémní zisky Nvidie: Tržby přesáhly 215 miliard $, většina je čistý profit

Po finančních výsledcích Intelu a AMD už má spočítáno i Nvidia. Ta má fiskální rok posunutý o 11 měsíců, takže na přelomu ledna a února jí začal nový fiskální rok 2027 a skončil fiskální rok 2026. A ten je dosavadním extrémním rekordem firmy v tržbách, které dalece překonávají všechno ostatní v čipovém průmyslu díky mánii (či možná bublině?) kolem umělé inteligence.
Finanční výsledky Nvidie za (účetní) Q4 2026
Po třetím kvartálu (což byl srpen až říjen 2025) uváděla Nvidia na čtvrtý kvartál (listopad 2025 až leden 2026) v prognóze očekávané tržby okolo 65 miliard $, přičemž obvykle firma má dosažené výsledky lepší. Skutečné tržby dosáhly 68,127 miliardy $, což je nárůst o 73 % proti tržbám ve stejném období před rokem.
Firma má velmi vysoké marže – hrubá marže jí v průměru vychází na 75,0 % (před rokem to bylo 73,0 %) a tak při kvartálních provozních nákladech 6,794 miliardy $ nahromadila neuvěřitelný čistý zisk 42,96 miliardy $ (1,76 dolaru na jednu akcii) – za jediný kvartál. Čistý zisk má Nvidia prakticky dvojnásobný proti Q4 před rokem (nárůst je o 94 %).
Jinými slovy, 63 % z její tržby tvoří dokonce i po započtení všech variabilních i fixních nákladů celé firmy i daní čistý zisk, což je pozoruhodné. Lze to číst i tak, že její produkty jsou poměrně předražené, ale firma má takovou pozici, že je přesto dokáže prodat ve velmi velkých počtech.
FY 2026
Spolu s čtvrtým kvartálem už jsou vydány i výsledky za celý fiskální (ne tedy přesně kalendářní) rok 2026, čili únor 2025 až leden 2026. Za ten dosáhly tržby Nvidie 215,938 miliardy $, což je nárůst o 65 % proti předchozímu roku (únor 2024 až leden 2025).
Za celý rok vycházela marže o něco nižší – „jen“ 71,1 %, což ponechává čistý zisk 120,067 miliardy $ (zde je to už jenom 55,6 % z tržeb). Je to nárůst o 65 % proti předchozímu roku a na jednu akcii vychází 4,90 $.
Pro srovnání: Intel měl za celý rok 2025 tržby jen 52,9 miliardy $, tedy méně než Nvidia za poslední čtvrtletí.
Odkud jdou peníze: Hardware pro hráče je pouhých 5 %
Drtivá většina tržeb v čtvrtém kvartálu pocházela opět z datacentrového byznysu okolo AI. Nvidia uvádí, že v čtvrtém kvartále bylo 62,314 miliardy dolarů (75% meziroční nárůst) z oblasti Data Center, z toho 51,334 miliardy $ výpočetní GPU a 10,98 miliardy $ síťová konektivita pro ně. 1,321 miliardy $ (159% nárůst proti stavu před rokem) jsou GPU, která Nvidia klasifikuje termínem Professional Visualization (karty Nvidia RTX Pro), ovšem asi také mohou být používané na AI – spíše ale v pracovních stanicích než v serverech. Z oblasti Automotive pak Nvidia měla 604 milionů $ (6% meziroční růst) a z OEM a ostatního 161 milionů $ (28% růst).
Oblast Gaming vytvořila tržby 3,727 miliardy $, což je meziročně růst o 47 %. Pokud to zadáte do kalkulačky, zjistíte, že grafiky GeForce a patrně také konzole Nintendo (jejichž čipy by asi mohly být započítány) jsou jen 5,5 % tržeb Nvidie.
Příště ještě víc
Na první kvartál nového roku (respektive únor až duben kvůli onomu posunutému účetnictví) očekává Nvidia další skok v tržbách. Ty tentokrát mají být okolo 78 miliard $, plus minus 2 %. Dost možná tak překročí 80 miliard $, což by se už blížilo meziročnímu růstu o dvojnásobek proti Q1 účetního roku 2026 (meziroční růst o víc jak 80 %).
Nvidia v této prognóze ovšem neuvádí tržby za datacentrová GPU prodaná do Číny, takže může dojít k výraznému překvapení (šedé neoficiální exporty přes třetí země se ale nejspíš počítají). Hrubá marže má být opět téměř stejně vysoká jako nyní (okolo 74,9 % plus minus půl procentního bodu), takže se dá očekávat ještě více extrémní zisk.
Pokud by toto tempo růstu tržeb vydrželo, pak by možná nemuselo být mimo hru to, že celoroční tržby Nvidie přesáhnou 400 miliard dolarů i s odpovídajícím obřím ziskem. Je samozřejmě otázka, zda to není celé projev bubliny vytvořené na trhu, případně jak dlouho to může vydržet – těžko tedy asi předvídat rok dopředu s nějakou velkou jistotou.