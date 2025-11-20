Cnews.cz  »  Hardware  »  Finanční výsledky Nvidie zbouraly další rekord. Za letošní rok bude mít tržby přes 215 miliard $

Byznys   Hardware

Finanční výsledky Nvidie zbouraly další rekord. Za letošní rok bude mít tržby přes 215 miliard $

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

CEO Nvidia Jen-Hsun Huang Autor: Nvidia
CEO Nvidia Jen-Hsun Huang
Ať už je AI opravdová revoluce, nebo bublina, Nvidii se z ní zase podařilo nahrabat ještě víc peněz. Její tržby se přehouply přes 57 miliard $ za jediný kvartál a jen čistý zisk měla skoro 32 miliard $. A to si přitom věří na další strmý nárůst ve zbytku roku.

Po finančních výsledcích Intelu a AMD už uzavřela a oficiálně oznámila kvartální účetnictví také firma Nvidia, tahoun či propagátor současného boomu umělé inteligence a aktuálně nejdražší firma na světě. Její účetnictví je posunuté o 11 měsíců, takže nyní oznámila výsledky za srpen, září a říjen, což představuje třetí kvartál jejího finančního roku 2026.

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY 2026

Odhad Nvidie na toto období, který firma uváděla při vyhlášení výsledků za druhý účetní kvartál v srpnu, byl 54 miliard $ tržeb plus minus 2 % (52,92 až 55,08 miliardy $). Reálné nyní ohlášené výsledky překonaly horní hranici odhadu (což bývá u Nvidie obvyklé) o dvě miliardy, jejich výše byla 57,006 miliardy $. Je to meziročně nárůst o 61 % (v Q3 FY2025 byl výsledek 35,082 miliard $) a tržby jsou to opět rekordní.

Nvidia s nimi dosáhla na čistý zisk 31,91 miliardy $, což je meziročně zlepšení o 65 % (vychází to 1,30 $ na akcii). Je to díky velmi vysoké hrubé marži, které firma v průměru dosahuje: 73,4 %. Ta nicméně před rokem byla ještě vyšší (74,6 %).

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026

Autor: Nvidia

Jednotlivé segmenty

Drtivou většinu tržeb, 50,908 miliardy $, měla Nvidia ze segmentu Compute & Networking, zatímco relativně nízkých 6,098 miliardy $ bylo ze segmentu Graphics (což je ovšem i tak hodně vysoké číslo, blížící se třeba tržbám celého AMD).

Tržby ze sektoru Data Center byly 51,125 miliardy $, což je meziroční nárůst o 66 % (43,028 miliardy § za samotný výpočetní hardware, 8,187 miliardy $ za síťový hardware). Z oblasti herního hardwaru (Gaming) byly tržby 4,265 miliardy $, což je meziročně nárůst o 30 %.

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026 - jednotlivé segmenty

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026 – jednotlivé segmenty

Autor: Nvidia

Profesionální grafické karty a další hardware (Professional Visualization) měly tržby 760 milionů $ (meziroční nárůst o 56 %); v této položce jsou údajně zařazeny i tržby za zařízení DGX Spark, které se teď na podzim po odkladech konečně začalo expedovat zákazníkům. Z automobilů (Automotive) měla firma tržby 592 milionů $ (nárůst o 32 %).

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026 - trend tržeb za posledních osm čtvrtletí

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2026 – trend tržeb za posledních osm čtvrtletí

Autor: Nvidia

Výhled na zbytek roku: Tržby až 215 miliard $?

Nvidia předpovídá na poslední čtvrtinu účetního roku (listopad 2025 až leden 2026) tržby dokonce 65 miliard $, opět plus minus 2 %, což znamená rozsah 63,7–66,3 miliardy $. Pokud by firma opět překročila horní hranici o dvě miliardy, mohla by být už někde na 68,5 miliardách $ v tržbách, což by bylo navýšení nynějšího rekordu o dalších 20 %. Meziročně by to byl nárůst o zhruba tři čtvrtiny.

Nvidii by na základě tohoto vycházely celoroční tržby patrně přes 215 miliard $, což je neuvěřitelné číslo na výrobce čipů – podobných výsledků nikdy žádný nedosáhl. Zda bude následovat další růst, nebo toto už bude vrchol, těžko říct.

Výsledky Nvidie jako indikátor stavu trhu?

Výsledky byly podle komentářů na internetu ostře sledovány jako jakýsi lakmusový papírek, který měl ukázat, zda je trh s AI bublinou, nebo ne. To ale asi bylo nepochopení. Nvidia jako výrobce hardwaru nebude tím článkem, kde bublina praskne, jelikož coby příslovečný „dodavatel lopat ve zlaté horečce“ není tím, kdo se dostane v jednu chvíli do finančních problémů. Tím místem, kde lze čekat zlom, budou odběratelé GPU, kteří musí na AI službách nějak vydělat zpátky desítky či stovky miliard dolarů, které je nákupy GPU od Nvidie stály.

Právě u těchto firem vystávají oprávněné obavy, že jejich byznys stojí na vodě a jejich model je neudržitelný. Pokud začnou padat, povede to eventuálně i k poklesu prodejů Nvidie, ale to nejspíš přijde až zpětně v momentu, kdy již bude prasknutí zjevné. A praskne-li bublina, Nvidia už v té chvíli bude mít peníze v kapse, zatímco černého Petra budou držet ti, kdo do hardwaru, jehož cena a využitelnost možná značně klesne, investovali.

Jak se nafukuje AI bublina: Nvidia si sama vytváří prodeje GPU, zákazníkům na ně dává vlastní peníze

Jak se nafukuje AI bublina: Nvidia si sama vytváří prodeje GPU, zákazníkům na ně dává vlastní peníze

Zdroje: Nvidia (1, 2, 3)

