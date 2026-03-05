Nový MacBook Neo je hezký, dostupný od 14 tisíc a má výborný trackpad. Apple jej ale zabil touto hloupostí

Po levném iPhonu 17e přidal Apple do svého portfolia zbrusu nový notebook, jehož primárním lákadlem je cena. Tu musíme za nízkou považovat pouze v kontextu nabídky Applu, neboť ve srovnání se světem Windows jde o standardní nacenění.
S čipem z iPhonu
Apple se s MacBookem Neo odhodlal k bezprecedentnímu kroku – do počítače integroval čip A18 Pro, který byl původně určený pro iPhony 16 Pro a Pro Max. I když se v minulosti snažil o „levnější“ inovaci mezi MacBooky s dvanáctipalcovým modelem, sáhl tenkrát po neefektivní řadě Intel M. Nyní má ale macOS kompletně připravený pro svůj ARMový hardware a mohl tak bez obtíží vzít čip z telefonů a osadit jej do notebooku.Zdroj: Youtube.com
Apple nešetřil na konstrukci a stejně jako u všech dalších modelů jde o hliníkové unibody tělo. Rovněž 13" displej s rozlišením 2 408 × 1 506 nepůsobí jako kompromis. Nabízí jas 500 nitů, což je ve srovnání se stejně drahými laptopy s Windows nadprůměr.
Jednoznačným kompromisem ale budou kapacity operační paměti a interního úložiště. Základní konfigurace nabízí 8GB RAM a 256GB úložiště. To je zkrátka v roce 2026 málo i v případě dobře optimalizovaného macOS. Výrazným limitem nemusí být úložiště v případě nenáročných uživatelů, kteří pracují především v online prostředí a neukládají větší množství dat. Operační paměť s kapacitou 8 GB ale v dnešní době dokáže spolehlivě zaplnit webový prohlížeč.
Apple se navíc rozhodl, že upgradovat bude možné pouze úložiště, paměť je v obou možných variantách totožná. Rozdílem je pouze přítomnost Touch ID u verze s 512GB úložištěm.
USB 2.0?
Apple dále šetřil na konektorové výbavě, kdy jsou k dispozici dva konektory USB-C. Pouze jeden z nich ale nabízí rychlejší USB 3.2 Gen 2 s přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Druhý konektor pracuje s archaickým rozhraním USB 2.0. Systém proto mimo jiné zobrazuje chybovou hlášku v případě, že uživatel připojí externí monitor ke špatnému konektoru. Připojit lze jen jeden monitor s rozlišením 4K při frekvenci 60 Hz.
Největší výhodou oproti stejně drahým notebookům s Windows tak bude vedle displeje trackpad a klávesnice. Trackpad je sice o něco menší než v případě 13" MacBooku Air, fungovat ale bude výborně.
Základní konfigurace s 256GB úložištěm vyjde na 16 990 Kč, případně 14 290 Kč pro studenty. V prvním případě jde o hraniční částku, především s přihlédnutím ke kapacitě RAM. Studentská cena je výhodná a přesně sem Apple s notebookem cílí.
Dražší varianta s 512 GB už vyjde na 20 tisíc. Jen pro srovnání – loňský MacBook Air s čipem Apple M4 a 16 GB operační paměti se dnes prodává za necelých 23 tisíc. To bude výkonnější stroj s lepší výdrží, lepším zvukem a obdobně dlouhou podporou.
