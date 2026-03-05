Cnews.cz  »  Hardware  »  Nový MacBook Neo je hezký, dostupný od 14 tisíc a má výborný trackpad. Apple jej ale zabil touto hloupostí

Hardware

Nový MacBook Neo je hezký, dostupný od 14 tisíc a má výborný trackpad. Apple jej ale zabil touto hloupostí

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
MacBook Neo
Všechny fotografie
Nejlevnější notebook Applu vypadá lákavě především pro studenty, kteří jej pořídí za 14 290 Kč. Za plnou cenu ale přináší kompromisy, především v podobě 8GB operační paměti.

Po levném iPhonu 17e přidal Apple do svého portfolia zbrusu nový notebook, jehož primárním lákadlem je cena. Tu musíme za nízkou považovat pouze v kontextu nabídky Applu, neboť ve srovnání se světem Windows jde o standardní nacenění.

S čipem z iPhonu

Apple se s MacBookem Neo odhodlal k bezprecedentnímu kroku – do počítače integroval čip A18 Pro, který byl původně určený pro iPhony 16 Pro a Pro Max. I když se v minulosti snažil o „levnější“ inovaci mezi MacBooky s dvanáctipalcovým modelem, sáhl tenkrát po neefektivní řadě Intel M. Nyní má ale macOS kompletně připravený pro svůj ARMový hardware a mohl tak bez obtíží vzít čip z telefonů a osadit jej do notebooku.

Zdroj: Youtube.com

Apple nešetřil na konstrukci a stejně jako u všech dalších modelů jde o hliníkové unibody tělo. Rovněž 13" displej s rozlišením 2 408 × 1 506 nepůsobí jako kompromis. Nabízí jas 500 nitů, což je ve srovnání se stejně drahými laptopy s Windows nadprůměr.

Jednoznačným kompromisem ale budou kapacity operační paměti a interního úložiště. Základní konfigurace nabízí 8GB RAM a 256GB úložiště. To je zkrátka v roce 2026 málo i v případě dobře optimalizovaného macOS. Výrazným limitem nemusí být úložiště v případě nenáročných uživatelů, kteří pracují především v online prostředí a neukládají větší množství dat. Operační paměť s kapacitou 8 GB ale v dnešní době dokáže spolehlivě zaplnit webový prohlížeč.

Apple se navíc rozhodl, že upgradovat bude možné pouze úložiště, paměť je v obou možných variantách totožná. Rozdílem je pouze přítomnost Touch ID u verze s 512GB úložištěm.

Nový iPad Air je trochu nudný: stejné tělo i displej ale kompenzuje M4 a důležitý čip od Applu Přečtěte si také:

Nový iPad Air je trochu nudný: stejné tělo i displej ale kompenzuje M4 a důležitý čip od Applu

USB 2.0?

Apple dále šetřil na konektorové výbavě, kdy jsou k dispozici dva konektory USB-C. Pouze jeden z nich ale nabízí rychlejší USB 3.2 Gen 2 s přenosovou rychlostí 10 Gb/s. Druhý konektor pracuje s archaickým rozhraním USB 2.0. Systém proto mimo jiné zobrazuje chybovou hlášku v případě, že uživatel připojí externí monitor ke špatnému konektoru. Připojit lze jen jeden monitor s rozlišením 4K při frekvenci 60 Hz.

Macbook Neo

Macbook Neo je k dostání ve 4 barvách.

Autor: Apple

Největší výhodou oproti stejně drahým notebookům s Windows tak bude vedle displeje trackpad a klávesnice. Trackpad je sice o něco menší než v případě 13" MacBooku Air, fungovat ale bude výborně.

Základní konfigurace s 256GB úložištěm vyjde na 16 990 Kč, případně 14 290 Kč pro studenty. V prvním případě jde o hraniční částku, především s přihlédnutím ke kapacitě RAM. Studentská cena je výhodná a přesně sem Apple s notebookem cílí.

AIT26

Dražší varianta s 512 GB už vyjde na 20 tisíc. Jen pro srovnání – loňský MacBook Air s čipem Apple M4 a 16 GB operační paměti se dnes prodává za necelých 23 tisíc. To bude výkonnější stroj s lepší výdrží, lepším zvukem a obdobně dlouhou podporou.

Apple představil nové MacBooky Pro a Air. Výkonu mají na rozdávání, avšak s jednou negativní změnou Přečtěte si také:

Apple představil nové MacBooky Pro a Air. Výkonu mají na rozdávání, avšak s jednou negativní změnou

Zdroj: Apple

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI