Nejlevnější iPhone 17e má stejný výkon jako plnotučný model, Apple navíc zvednul základní kapacitu

Matěj Vlk
Dnes
iPhone 17e Autor: Apple
iPhone 17e zachovává tři barevné varianty.
Apple po roce aktualizoval nejlevnější telefon ve své nabídce. Nezměnil vzhled, ale vylepšil SoC nebo interní úložiště. Největší slabinou ale zůstává fotovýbava.

Tento týden se ponese v duchu nových produktů Applu, včetně nových iPadů, MacBooků či Apple TV. Prvním přírůstkem je ale iPhone 17e, který v portfoliu Applu zastupuje roli nejlevnějšího telefonu. Oproti loňskému modelu se nezměnil vzhled, parametry ale doznaly příjemného vylepšení.

Solidní displej bez ProMotion

iPhone 17e je vybaven 6,1“ OLED panelem s rozlišením 2556 × 1179 px. při jemnosti zhruba 460 ppi. Obnovovací frekvence zůstává na 60 Hz, což je jeden z hlavních rozdílů oproti vyšším modelům s ProMotion. Designem telefon vychází z aktuální generace – ploché hrany, hliníkový rám a skleněná záda. Nechybí navíc odolnost vůči vodě a prachu (IP68).

Zdroj: Youtube.com

Nasazení čipu A19 znamená, že i iPhone 17e využívá nejnovější generaci mobilního SoC. Ten kombinuje 6jádrové CPU a modernizované GPU, doplněné o Neural Engine pro lokální AI výpočty. Základní konfigurace nabídne 256GB úložiště, dostupná je pouze jedna dražší varianta s 512 GB. Apple tak navýšil základní kapacitu na dvojnásobek, cena ale zůstala zachována.

Výpočetním a grafickým výkonem se novinka neliší od základního modelu iPhonu 17, rozdíly ale najdeme jinde – především ve fotoaparátu a displeji.

Jeden snímač, vyšší rozlišení

Na zadní straně je jediný 48Mpx snímač se světelností f/1.6, umožňující výřezový dvojnásobný zoom bez samostatného teleobjektivu. Podporováno je nahrávání videa ve 4K při 60 fps a přední kamera má 12 Mpx a podporuje automatické ostření i 4K video.

Absence ultraširokého či teleobjektivu je největší nevýhodou iPhonu 17e oproti dražším modelům a bude tak parametrem, který bude odrazovat největší počet potenciálních uživatelů.

Kapacita akumulátoru zůstává stejná jako u modelu 16e, tedy 4005 mAh, což podle Applu stačí na 26 hodin přehrávání videa. Novinkou oproti předchozí generaci je možnost využít magnetický systém MagSafe. Ten umožňuje bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W stejně jako připojení mnohého příslušenství.

iPhone 17e bude k předobjednání 4. března a do prodeje se dostane 11. března. K dispozici bude ve třech barevných variantách – růžové, černé a bílé, a ceny se neliší od loňské generace:

  • 256 GB: 16 990 Kč
  • 512 GB: 22 990 Kč

Zdroj: Apple

