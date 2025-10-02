Výkon procesoru M5 od Apple odhalen. Ještě nevydané zařízení už bylo otestováno

Vedle aktuálně odhalených procesorů Snapdragon X2 Elite od Qualcommu se chystá ještě další velmi výkonný (minimálně podle benchmarků) procesor Arm. Apple teď je v procesu uvedení nové architektury CPU v čipech pro mobily, ale na internetu už se pokoutními kanály objevil i test nové generace procesoru pro počítače: M5. A také ten přinese velmi vysoký jednovláknový výkon, na který asi odpoví až další generace x86 procesorů příští rok.
YouTuber s přezdívkou Wylsacom se podle všeho dostal k zatím nevydanému zařízení s procesorem M5, iPadu Pro. Ač to vzbuzuje pochyby, stejná osoba loni ještě před vydáním získala notebook s procesorem M4, takže toto zřejmě bude legitimní únik. Testovaný procesor je devítijádrová verze s třemi výkonnými a šesti úspornými jádry. Je pravděpodobné, že jde o ořezanou konfiguraci a plná verze CPU má 4+6 jader.
Wylsacom otestoval zařízení v benchmarku Geekbench 6.5.0 a získal na něm jednovláknové skóre 4175 bodů. To by procesor (respektive jeho jádro) kladlo do pozice nejvýkonnějšího či aspoň nejvýše skórujícího CPU v tomto jednovláknovém testu. Nicméně tento test je na platformě iOS, kde podle zkušeností benchmark vždy dosahuje větší skóre (M5 také nejspíš opět profituje z využití koprocesoru SME pro některé testy v Geekbench 6.3 a vyšších verzích).
Nyní odhalené procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme dosahují téměř stejného skóre (okolo 4080 bodů) na platformě Windows, kde bývají skóre vždy nižší. Rozdíl daný platformou benchmarku bude spíše okolo dvě stě bodů než zhruba stovky, která oba procesory dělí ve výsledném skóre. Je proto pravděpodobné, že v reálném výkonu očištěném od tohoto vlivu je procesor Qualcommu pořád o něco napřed před Applem. Což není zase nějaká ostuda, protože je určený pro výkonné notebooky než M5 a má asi povolenu o něco vyšší spotřebu. A je možné,že Apple u výkonnějších verzí M5 Pro či M5 Max dokáže zvednout takt jednovláknového boostu a dostat se tak do vedení.
Mnohovláknové skóre v Geekbench 6.5.0 bylo 15557 bodů, ale tato hodnota nemá moc význam. Geekbench verze 6 neměří dobře výkon mnohovláknových procesorů a ve skóre se v podstatě odráží zase hlavně jednovláknový výkon. Podle tvůrců to sice má simulovat reálné aplikace, ale dost možná je to návrh spíše arbitrárně simulující představu tvůrců o špatně navržené mnohovláknové aplikaci, než odpovídající opravdovému mnohovláknovému softwaru. Na testu jsou každopádně zajímavá jednovláknová skóre, na kterých lze sledovat pokroky, které dělají architektury jader CPU.
O 10 % lepší výkon na 1 MHz?
Skóre 4175 bodů pro M5 by znamenalo, že se procesor v jednovláknovém výkonu zlepšil o 10,4 % (proti skóre 3780 bodů naměřenému na iPadu Pro s M4). Test Geekbench u něj přitom detekuje prakticky stejnou frekvenci – 4,42 GHz proti 4,41 GHz u procesoru M4. Pokud je toto pravda, pak by nárůst výkonu měl dán prakticky jen zlepšeními IPC (čímž se míní výkon na jednotku frekvence) a případně možná rychlejší pamětí.
Je také možné, že je frekvence na novém zařízení a SoC čtena chybně a ve skutečnosti je vyšší. To se dozvíme časem. Pokud jste zvědaví, naměřený výsledek lze v databázi Geekbench najít zde včetně výsledků pro jednotlivé podsložky benchmarku.
Větší nárůsty výkonu v GPU?
Po stránce procesorového jádra tedy M5 vpadá slibně, nárůst sice není dramatický, ale naváže na vysoký výkon čipu M4. Větší pokrok by tentokrát ale mohl nastat v integrovaném GPU čipu. Podle předběžných testů ze stejného zdroje by GPU čipu M5 mohlo mít proti M4 až o 35 % vyšší výkon GPU.
Toto je skóre naměřeném na stejném zařízení pomocí benchmarku Geekbench 6.5.0 (pro API Metal). Jde tedy o syntetický benchmark, který nemusí moc sedět s výkonem v grafických aplikacích nebo dokonce ve hrách. Apple není pro náročné hry vhodnou platformou, protože nemá potřebný softwarový ekosystém a ovladače.
Kdy tablety a notebooky s procesorem M5 vyjdou, zatím není jasné. Firma Apple je zatím oficiálně neoznámila.
Zdroje: techPowerUp, Geekbench (1, 2)