Vývojáři vypnou servery a hry přestávají fungovat. Díky milionové petici to bude řešit Evropská komise

V roce 2024 vypnul Ubisoft servery nutné k hraní The Crew, čímž znemožnil hráčům spustit hru, za kterou zaplatili plnou cenu. Tento zásah stál za vznikem iniciativy Stop Killing Games (Přestaňte ničit hry), která proti této praktice bojuje. Do konce loňského roku v rámci petice dokázala nasbírat přes 1,4 milionu podpisů, což je dost na to, aby se požadavky iniciativy začala zabývat Evropská komise.
Offline režim nebo emulované servery
Tuto situaci znají především hráči multiplayerových her, stále častěji je ale komunikace se servery vyžadována i u singleplayerových titulů. Jakmile se tvůrci hry rozhodnou pro vypnutí serverů, hra přestává fungovat. Zpravidla jde o tituly s minimálním počtem hráčů, v ojedinělých případech jde ale o hry s desítkami tisíc hráčů.Zdroj: Youtube.com
Iniciativa požaduje jediné – aby hru bylo možné spustit i po zrušení původní serverové infrastruktury. Hry by tak například měly nabízet offline režim. V tom by sice nemusely být dostupné všechny funkce, šlo by ale o kompromis mezi plně funkční hrou a jejím kompletním zničením.
U her, které se bez serverů neobejdou (typicky MMORPG či ryzí multiplayerovky), by pak tvůrci mohli umožnit vznik fanouškovských serverů. Byť by nikdy nemohly nabídnout takovou kapacitu (nebo všechny funkce) jako oficiální servery, opět by šlo o solidní kompromis pro nejvěrnější hráče.
Pokud občanské iniciativy registrované u Evropské komise nasbírají přes 1 milion ověřených podpisů, musí se Komise jejich návrhy začít zabývat a případně je transponovat do legislativy. U Stop Killing Games došlo k ověření 1,29 milionu podpisů, z nichž 25 935 pocházelo z Česka.
Komise má nyní několik měsíců na odezvu tvůrcům iniciativy. Už v průběhu minulého roku ale měla iniciativa pozitivní ohlasy napříč Parlamentem i Komisí. Dojít by mohlo k implementaci některých z požadavků iniciativy do připravovaného legislativního balíku Digital Fairness Act, který má zlepšit ochranu spotřebitelů v digitálním prostředí a předložení jeho návrhu se předpokládá na konci tohoto roku.
Zdroj: Stop Killing Games