Vánoce pro hráče: Epic opět rozdává hry, v pátek bude zadarmo hra nominovaná na Game Awards 2025

Hodně z vás asi ví, že Epic Games Store, menší konkurent Steamu v digitální distribuci her na PC (dalším je třeba GOG), rozdává každý týden zadarmo nějakou hru a během Vánoc se tyto nadílky vystupňují do větší akce, kdy obchod obvykle postupně rozdává okolo 15 her. Tato nadílka se zřejmě chystá i letos a pozor, zřejmě začne už v pátek. Epic slibuje „mystery game“ čili překvapení, což asi značí začátek Vánoční akce.
Příležitost zadarmo si rozmnožit herní knihovnu by měla snad přijít i v letošním roce, byť zatím firma její konání neoznámila. Pokud bude průběh stejný jako loni, tak by první rozdávaná hra (loni to byla The Lord of the Rings: Return to Moria) měla být v rozdávačce po celý týden a poté by mohlo následovat 14 her, které budou vždy zadarmo jen 24 hodin, takže k rybaření je třeba přistupovat denně.
Poslední by tak měla být k mání někdy po Silvestru, kdy Epic zase přepne na týdenní frekvenci – a také asi na o něco méně zajímavé hry. Dá se očekávat, že velkou část ve vánoční nabídce také budou tvořit méně známé a indie hry, ale obvykle je mezi nimi i pár větších a nějaký vyloženě prvoligový „AAA“ titul. Loni jsme průběh sledovali v této aktualitě, takže se můžete podívat, jakými hrami se tehdy dalo obohatit.
Hra oceněná nebo nominovaná na The Game Awards 2025
Jak jsme zmínili, začátek letošní akce Epic Games Store ještě neoznámil (loni to udělal 12. 12.). Už ale zdá se je naznačený její začátek. Firma totiž normálně ohlašuje, co za hru bude zadarmo příští týden, ale po nynější od minulého čtvrtku běžící akci (The Darkside Detective a The Jackbox Party Pack 4) zatím další část oznámená není a příští rozdávačka je avizována jako zatím tajná „Mystery Game“. To je něco, co se děje právě během vánočních akcí, kdy hra na příští den není známá dopředu, tak trošku jako když rozbalujete vánoční dárek.
Kromě toho je ale zatím neznámá hra nadepsána logem The Game Awards, takže tato akce bude (vedle Vánoc?) navázána právě na toto udílení cen pro hry, které se bude konat v Los Angeles. Logicky se nabízí úvaha, že Epic už má domluvenou některou z nominovaných her do své rozdávací akce (nominované tituly můžete vidět zde, ale asi zatím nemá cenu se k něčemu konkrétnímu upínat, nemusí to samozřejmě ani být titul nominovaný v hlavní kategorii).
Obvykle Epic mění hru, která je zrovna zadarmo, vždy ve čtvrtek u nás v 17:00. V tomto případě to tak ale není a termín je posunutý o 12 hodin, takže oficiálně je to sice podle amerického času pořád čtvrtek 11. 12., ale u nás už bude pět ráno v pátek 12. 12. Toto datum je posunuté právě na dobu, kdy se bude konat předávání The Game Awards.
Uvidíme tedy v pátek v noci / brzo ráno, co si budeme moci uzmout. A doufejme, že bude následovat i ona každodenní rozdávačka dalších kusů. Pokud ano, budeme ji zase sledovat jako loni a každý den aktualizovat. Spolu s rozdáváním her obvykle v tomto čase běží také zimní výprodej, který by asi mohl být oznámený současně.
Nebojte se zúčastnit, nestojí to nic
Většinou platí, že zadarmo vám nikdo nic nedá, ale tyto rozdávačky Epicu jsou docela výjimka. Pokud se obáváte, že s tím musí být spojené nějaké háčky: Zatím o žádných nevíme, a to tyto akce firma pořádá už dlouhá léta. Pokud stihnete v termínu akce kliknout na dotyčné tlačítko na stránce hry v obchodu, je hra vaše napořád.
Jediné, co potřebujete, je mít u Epic Games Store zaregistrovaný účet, přičemž samotnou aplikaci (klienta Epic Games Store) vůbec není třeba mít nainstalovaného. Klidně můžete syslit hry do budoucna bez něj, třeba pro děti. Klient samotný je samozřejmě také zadarmo, pokud si získané úlovky budete chtít zahrát. Epic Games Store „sběr“ her zadarmo ani nikdy nepodmiňovalo tím, že by váš účet musel v obchodě někdy utratit nějaké opravdové peníze, ani není třeba vyplňovat údaje platební karty.
Zdroj: Epic Games Store