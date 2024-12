Přes Vánoce každý den jedna hra zadarmo. Epic Games Store zase rozdává, první kus je tady

Pokud se ochomýtáte o počítačové hry, budete vědět, že firma Epic provozující Epic Games Store, což je taková menší konkurence Steamu, rozdává každý týden zadarmo nějakou hru. O Vánocích to ale dostává další grády, protože se tyto hry během Svátků vyměňují denně. A je to tak i letos, Epic teď do ledna rozdá 16 různých her, které si můžete úplně nezávazně „naklikat“. Akce právě začala a pozor: Každá příležitost je otevřená jen 24 hodin.

Nejde o žádnou novinku, ale pokud jste tuto akci neznali, stojí za to na ni upozornit. Ač existují lidé Epic nesnášející (kvůli fandění Steamu?), jsou tyto akce asi nejlepší možnost, jak ušetřit na hrách. Nejsou podmíněné ničím jiným, než že si na Epic Games Store musíte vytvořit účet, poté už jen stačí během akce kliknout na tlačítko v obchodě. Nemusíte v obchodě nikdy ani žádnou hru opravdu koupit, ani se upsat k žádnému zkušebnímu předplatnému, nic.

Dokonce ani nemusíte instalovat launcher platformy, ten budete potřebovat až v momentě, kdy byste něco ze vzniklé knihovny chtěli nainstalovat (pravda, někdy hra vyžaduje registraci ještě na další platformě, třeba u EA, je to ale spíš výjimka). Pokud třeba chcete ratolestem eventuálně pořídit počítač na hraní, můžete jim takto do budoucna shromažďovat hry.





Značná část těchto nabídek Epicu jsou jak se dá čekat indie hry, o které byste jinak asi neměli moc zájmu (i když samozřejmě mohou překvapit). Epic ale poměrně často takto dává zadarmo i známé a atraktivní hry včetně tzv. „AAA“ velkých pecek a obecně hry, které stojí za to zkusit (letos například byl k mání Dragon Age Inquisition se všemi rozšířeními). Během vánoční akce by se právě takových her mohlo objevit víc než běžně.

Hry zadarmo na hlavní stránce obchodu Epic Games Store Autor: Epic Games Store, snímek Cnews

Akce začala dnes v 17:00 a každá hra bude nabízena zadarmo jen 24 hodin, tedy zase do 17:00 dalšího dnes, kdy bude nahrazena zase něčím jiným. Co bude příští hra, Epic během Vánoc dopředu neříká. Pokud chcete být opravdu epický příživník (vítejte do klubu s autorem těchto řádků) a vychytat všechno, je nutné web obchodu otevřít a zadarmo se obsloužit každý den během akce. Vánoční výprodej, jehož je toto součástí, by měl skončit 9. ledna (poslední část toho ale bude asi zase týdenní akce, stejně jako byla první týden od 12. 12.). Pak se zase hry začnou rozdávat normálně po týdnech.

19. 12.: indie Vampire Survivors

Prvním titulem, který můžete získat do zítřejší páté hodiny, je jedna z těch indie her – roguelike hra Vampire Survivors (stránka v obchodě), kde ovládáte upíra a na obrazovce se mydlí záplava různých projektilů a nepřátel po vzoru tzv. danmaku (alias „bullet hell“) stříleček.

Na případný první velký úlovek nějaké významné (a dražší při normálním způsobu pořízení) hry tedy zatím čekáme. Celkově by tato denní série měla dodat 16 různých her, takže něco pěkného se snad urodí. Prvním titulem nicméně možná byla hry Return to Moria ze světa Pána Prstenů, která byla v rozdávačce od minulého čtvrtka do dneska, bez ní to tedy bude 15 kusů.

Zdroj: Epic Games Store