Nedostatek pamětí a vysoké ceny jsou utrum pro herní handheldy. Steam Deck prý nebude k dostání

Jan Olšan
Dnes
Limitovaná edice Steam Deck OLED 1 TB Autor: Valve
Limitovaná edice Steam Deck OLED 1 TB
Přímo Valve varuje, že v budoucnu může být Steam Deck OLED v některých regionech vyprodaný a nedostupný.

Situace na trhu pamětí, kde hype kolem umělé inteligence extrémně zvýšil ceny těchto čipů, neovlivní jenom počítače a mobily, ale i jakoukoli elektroniku, která obsahuje úložiště a operační paměť. Jak jsme už psali, extrémní ceny by mohly vést k opoždění konzole PlayStation 6 až o dva roky a zdá se, že postižen bude také Steam Deck firmy Valve, jeden z nejpopulárnějších herních handheldů. V jeho případě dokonce bude vůbec problém ho koupit.

Zvýšené ceny jsou jen jedním z projevů extrémního převisu poptávky po pamětech nad jejich nabídkou (objemem výroby), který plány výstavby datacenter pro AI způsobily. Problém je i vůbec se k čipům dostat, přičemž některé firmy údajně nemohou garantované dodávky DRAM zajistit, ani když se platí dopředu. Na některé zákazníky čipy vůbec nemusí zbýt, což asi zasáhne nejvíce různá levná zařízení. Zdá se, že Steam Deck bude obětí nejen vysoké ceny, ale i obtížné dostupnosti čipů.

Na webu firmy se teď na stránce zařízení Steam Deck objevila poznámka (poměrně malým textem), že zařízení Steam Deck OLED může být (nyní a v nadcházející době) v některých regionech nedostupné kvůli tomu, že jednoduše dojdou zásoby. Firmy přímo uvádí jako důvod nedostatek pamětí (ve smyslu pamětí DRAM) a úložišť (tedy NAND a celých SSD) na trhu.

Steam Deck OLED may be out-of-stock intermittently in some regions due to memory and storage shortages. Steam Deck LCD 256GB is no longer in production, and once sold out will no longer be available.

Řeč je sice o nedostupnosti novější verze handheldu s OLED obrazovkou, ale ta je teď jediná v aktivní výrobě. Už dříve Valve oznámila, že starší verzi zařízení s displejem typu LCD a s levnou 256GB konfigurací úložiště přestane vyrábět a prodávat ji bude, jen dokud nedojdou zbývající zásoby. To se při aktuální situaci logicky rychle stane, pokud ještě někde levná LCD verze byla k mání.

Valve Steam Deck 07

Valve Steam Deck

Autor: Valve

Přímo teď možná ještě situace není akutní, když na Steamu zkusíte dát Steam Deck OLED do košíku, ukazuje se u zařízení (pro nás) očekávaná dodací lhůta 3 až 5 pracovních dní. Asi se to ale může rychle změnit, pokud nedostatek pamětí povede k výpadkům výroby.

Separátně s od toho se asi dá čekat zdražení Steam Deck OLEDu, jelikož ceny pamětí narostly na několikanásobek. I pokud by Valve chtěla část zdražení absorbovat (na úkor svého zisku), bude pro to v ceně zařízení jen omezený prostor, takže zdražení je nejspíš nevyhnutné.

Plánované novinky také zasaženy

Už dříve firma Valve oznámila, že kvůli problémům s nedostupností a cenami pamětí se opozdí vydání jejího počítače či konzole Steam Machine a také brýlí pro virtuální realitu Steam Frame, jak jste se mohli dočíst. Tato zařízení také přijdou na trh za vyšší cenu, než firma původně plánovala.

Zdroje: Valve, Ars Technica

Jan Olšan

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

