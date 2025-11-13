Steam Machine se vrací. Valve vydává vlastní herní PC či konzoli a gamepad Steam Controller

Valve Steam Machine: Trochu Steam Deck, trochu konzole, trochu herní PC
Už chvíli se objevovaly stopy, že firma Valve chystá návrat Steam Boxu či Steam Machine, tedy zařízení, které by konkurovalo herním konzolím a zároveň i herním PC s Windows. Firma tento koncept zkoušela neúspěšně už v minulé dekádě. Mezitím se ale operační systém SteamOS úspěšně uchytil jako herní platforma díky handheldu Steam Deck. Valve na něj teď navazuje zařízením Steam Machine, které stejný software používá ve formátu stolního počítače.
Zařízení Steam Machine je v podstatě plnohodnotný osobní počítač (měl by být totiž plně PC kompatibilní), který je ale místo ve formě obvyklé modulární ATX sestavy vyroben jako zařízení se speciální deskou, zdrojem a chladičem, se vším sbaleným do kompaktního formátu.
Jeho rozměry jsou 15,6 × 16,24 cm půdorysně s výškou 15,2 cm, přičemž se do toho vešel i napájecí zdroj, který je interní a nikoliv externí jako u většiny podobných kompaktních PC. Váha je jen 2,6 kilo, což otvírá možnost tento herní „box“ snadno přenášet na různá místa a připojovat k televizorům (budete ale potřebovat i klávesnici a myš či gamepad).
Na zařízení samozřejmě běží Linuxový operační systém SteamOS, zaměřený zejména na hraní her z platformy Steam (buď nativních Linuxových, nebo verzí pro Windows přes vrstvu kompatibility Proton).
Nic by ale nemělo bránit tomu, používat počítač i na produktivitu, internet a další aktivity do té míry, do které nemáte problém používat Linux a desktopové prostředí KDE Plasma, na kterém je SteamOS postaven. Zařízení je tak sice částečně konkurencí herním konzolím, ale nepřestává být plnohodnotným PC. (až na to, že hardware nelze moc měnit a upgradovat). Pravděpodobně by měl být možný i běh operačního systému Windows.
Procesor a grafika AMD
Hardware je založený na procesoru a GPU od AMD – jde o dva separátní kusy křemíku, protože byly použité už existující čipy, nejde o semi-custom řešení jako ve Steam Deku OLED. Zařízení je tvořeno 4nm mobilním procesorem Ryzen se šesti jádry Zen 4, který by mohl zhruba odpovídat notebookovým procesorům Ryzen 5 7540U či Ryzen 5 8640HS. Konfigurace procesoru je ale asi upravená na míru. Jeho TDP má být 30 W a maximální frekvence 4,8 GHz.
Grafická část by asi mohla zhruba odpovídat mobilnímu Radeonu RX 7600M, jde asi opět o na míru upravenou konfiguraci 6nm čipu Navi 33, která má 28 CU (1792 shaderů) architektury RDNA 3. Grafická paměť má kapacitu 8 GB a je typu GDDR6. Frekvence GPU má být ve hrách 2,45 GHz (nejde o boost, ale o trvale udržitelnou frekvenci) a TDP grafiky je 110 W.
Grafický výkon by měl být o něco nižší než u desktopové grafiky Radeon RX 7600. S méně náročnými nastaveními (a v méně náročných hrách) má ale dle Valve být možné pomocí upscalingu FSR hrát i v rozlišení 4K při 60 FPS.
Parametry hardwaru tedy odpovídají prototypu označenému Fremont, který se před časem objevil v databázi Geekbench. Naštěstí ale Valve hotovému zařízení dalo víc operační paměti, osazeno je 16 GB paměti DDR5, což by mělo tomuto hardwaru se SteamOSem stačit.
Úložiště zařízení je řešeno modulem M.2 a přímo z výroby bude osazen buď 512GB nebo 2TB modul. Rozšíření je možné kartou MicroSD do slotu přístupného zvenku z přední strany (ten má podporovat vysokorychlostní karty). Na zařízení jsou zepředu dva porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), zezadu pak další dva USB-A 2.0 a port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).
Čelní strana Steam Machine má iluminaci ARGB LED páskem, která se kromě ozdobných účelů má dát využít i pro signalizaci stavu zařízení. Čelní panel by se měl dát vyměnit, čímž bude možné si uzpůsobit vzhled.
Pro monitory jsou dva výstupy – HDMI 2.0 s podporou rozlišení 4K při 120 Hz a DisplayPort 1.4 s podporou 4K při 240 Hz či 8K při 60 Hz (za předpokladu použití komprese DSC). Obě rozhraní podporují adaptivní obnovování FreeSync a HDMI má podporu CEC.
Zařízení má gigabitový drátový Ethernet a zabudovanou bezdrátovou konektivitu (2×2 Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3). Také by mělo ve výchozím stavu podporovat nový gamepad Steam Controller od Valve. Co trochu chybí, je fyzický zvukový výstup. Ten se tedy bude připojovat přes televizi či monitor, nebo bezdrátově.
Nový Steam Controller
Už spolu s předchozím pokusem o Steam Machine před deseti lety firma Valve vyprodukovala gamepad, který se pak nějakou dobu prodával samostatně a ve své době byl zajímavý použitím dotykových plošek, jejichž cílem bylo nahradit myš a umožnit tak konzolistické „gaučové“ hraní i těch her určených pro PC, které jsou vyloženě navržené na ovládání myší. Později na této průkopnické práci stavěli i ovládací prvky Steam Decku.
Firma se teď k tomuto konceptu vrátila i s novým gamepadem Steam Controller. Ten je tentokrát tvarově podobnější obvyklým konzolovým ovladačům a má dva magnetické analogové joysticky typu TMR, ale pod nimi opět i dvě plochy pro ovládání myšového kurzoru. I joysticky ale podporují kapacitní dotykové ovládání. K tomu jsou i obvyklé prvky jako D-Pad, čtveřice tlačítek A B X Y, spouště vepředu a další.
Ovladač má haptickou odezvu se čtyřmi motorky a také schopnost míření pomocí šestiosého gyroskopického/akcelerometrového ovládání, kdy míříte náklony ovladače. Toto se se aktivuje stiskem dotykové plochy ve spodní části madel.
Ovladač umí fungovat přes kabel, bezdrátově přes Bluetooth, ale také s vlastním 2,4GHz bezdrátovým vysílačem (to má dosahovat latenci 8 ms s pollingem po 4 ms). Ten je integrován v dokovací koncovce nabíjecího kabelu, která se k gamepadu přichytává magneticky. Ovladač má vlastní baterii Li-ion s kapacitou 8,39 Wh, která má vydržet 35 hodin hraní, váha je 292 gramů.
Gamepad nebude exkluzivně spojen s hardwarem od Valve, má fungovat i s Windows, Linuxem, MacOSem a s chytrými telefony. Bude ale asi pro plnohodnotnou funkci vyžadovat nainstalovaný Steam nebo aplikaci Steam Link.
Dostupnost a ceny?
Tato zařízení sice už byla odhalena, ale prodávat se začnou až v příštím roce. Má to být jeho začátkem, ale Valve zatím nesdělilo přesné datum. Logické by bylo třeba vydání během CES 2026 v lednu.
Zatím také nebyly sdělené ceny. U Steam Controlleru nemáme ani orientační částku. Ohledně ceny zařízení Steam Machine zástupci firmy řekli, že by zařízení mělo stát podobné peníze jako levný stolní počítač s obdobnými specifikacemi, cože je dle vyjádření firmy někde mezi 800 a 1000 $ včetně paměti a SSD. Cena tedy asi bude výrazně vyšší než u herních konzolí, těmto částkám by odpovídalo 20–25 tisíc Kč či 830–1050 €.
Zdroje: Valve (1, 2), VideoCardz