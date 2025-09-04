Herní konzole od Valve je na cestě. Jmenuje se Steam Frame a už možná víme, co to bude

Společnost Valve stojící primárně za platformou pro prodej a distribuci her Steam se povedlo docela úspěšně prorazit do světa hardwaru se zařízením Steam Deck, které se stalo hnací silou rozmachu herních handheldů umožňujících hrát PC hry (v kontrastu s konzolí Switch od Nintenda). Vypadá to, že by firma mohla navázat vydáním stolní herní konzole s Linuxovým systémem, o čemž se už dlouho spekuluje, ale teď přišly reálné důkazy.
Steam Frame
Společnost Valve si předevčírem zaregistrovala značku Steam Frame, která by velmi pravděpodobně mohla být míněna jako označení oné herní konzole. Toto jméno se podobá konceptem úspěšnému Steam Decku – slovo frame znamená rám, rámec, ale i strukturu nebo přeneseně tělo něčeho. Anglický termín pro sálové počítače je například mainframe computer. Toto slovo tak může abstraktně označovat hardware, na kterém poběží Steam a hry z něj.
Valve už kdysi zkoušela přijít na trh s konzolemi Steam Machines, což by byla zjednodušená PC od různých výrobců s linuxovým operačním systémem SteamOS. Nemělo to tehdy úspěch, protože zařízení nebyla ničím moc zajímavá jako alternativa k běžnému PC s Windows.
Od té doby ale Valve získala pevnou půdu pro takovou vlastní platformu právě díky zařízení Steam Deck, které se zaměřilo na svébytnou díru na trhu, kde úspěch sklidilo. A do značné míry tak SteamOS etablovalo jako možnou alternativu k hraní ve Windows.
Valve také mezitím vyvinula software Proton odvozený z Wine, který umožňuje provoz velké části her pro Windows na počítači se SteamOSem (i když to není vždy zaručeno a například anticheatové ochrany často znamenají, že hra funguje jenom pod Windows). Každopádně ale nyní Valve má podmínky k tomu, aby zkusila nabídnout opět i stolní počítač či konzoli se SteamOS, která by byla softwarově podobná Steam Decku, ale výkonnější.
Zařízení Fremont?
Jaký přesně bude Steam Frame mít formát a podobu, to ještě nevíme. Už dříve se ale objevily informace o zařízení patrně od Valve, označeném interně Fremont, které možná je prototypem nebo konceptem pro Frame. Fremont byl dokonce (nejde-li o nějaký podvrh) nalezen v databázi benchmarku Geekbench, který tak může naznačit použitý hardware.
Šest jader Zen 4 a Radeon RX 7600
V otestovaném počítači byl osazený procesor zřejmě založený na 4nm Ryzenu 5 7540U či 8540U (APU Phoenix, respektive Hawk Point 2), nebo možná na 35W či 45W variantě Ryzen 5 8640HS či 8645HS. Parametry se mohou lišit, protože procesor se detekuje jako „AMD Custom CPU 1772“, nebude tedy mít přesně stejné parametry jako jeden z existujících modelů – použito je ale BGA pouzdro FP7 typické pro notebookové procesory.
CPU má mít šest jader (12 vláken) Zen 4 s taktem 3,2 GHz v základu a až 4800 MHz v maximálním boostu. Procesor má 16 MB L3 cache, což je typické pro APU. Teoreticky by asi mohlo jít i o kombinaci dvou jader Zen 4 a čtyři Zen 4c s nižším taktem, ale to Geekbench nedetekoval.
Zařízení mělo 8GB paměti DDR5, což může, ale i nemusí platit pro finální konzoli Steam Frame (na hry se to zdá být lehce málo, ale je pravda, že OS může být upraven tak, aby zabíral co nejméně RAM). Jako GPU nebude zřejmě použitá integrovaná grafika přítomná v APU Phoenix či Hawk Point (Valve tak bude moci od AMD pro toto zařízení kupovat se slevou čipy s defektem v GPU), ale samostatné GPU Radeon.
Podle Geekbench v zařízení byl nějaký patrně desktopový Radeon série RX 7600, nejspíše prostě základní model Radeon RX 7600 s 6nm čipem Navi 33 a 8GB pamětí. Znamenalo by to tedy GPU s 2048 shadery architektury RDNA 3, ale zatím není úplně jasné, zda by zařízení grafiku provozovalo na jejím standardním TDP. Mohla by teoreticky být podtaktovaná. Je pravděpodobné, že GPU může být osazeno přímo na desce zařízení, bez možnosti upgradu.
Je ale třeba říct, že Fremont může být jen jedním z testovaných prototypů a finální konfigurace se může lišit. Dokonce by mohla mít i nějaký zcela na míru navržený hardware, který Fremont jen simuluje coby „devkit“. Na zařízení mimochodem test Geekbench běžel pod Windows, ne ze SteamOSu.