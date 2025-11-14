Nová generace virtuální reality: Brýle Valve Steam Frame umí spustit hry na PC i na vlastním zabudovaném čipu

Firma Valve se teď vytasila se zařízením Steam Machine, které přinese konkurenci herním PC a konzolím, a gamepadem Steam Controller. Vrací se tak po deseti letech zpět k tomu, co měla přinést tehdy nová platforma SteamOS. Vedle toho ale Valve má novinku i ve své další oblasti zájmu – virtuální realitě. Firma uvádí novou generaci VR brýlí navazující na zařízení Valve Index, teď s vyšší kvalitou a také schopností fungovat autonomně.
Valve Steam Frame
Nové VR brýle nesou nakonec jméno Steam Frame, které už před časem prosáklo, ale chybně jsme ho považovali za jméno připravované Steam Machine. Nové brýle jsou určené k hraní VR her, ale podle firmy Valve mají umožňovat i běh běžných her, logicky v konjunkci s platformou a herním obchodem Steam.
Proti předchozí generaci Valve Index z roku 2019 přichází Steam Frame s podstatnou změnou – zařízení je nově samostatné. Uvnitř má vlastní procesor s integrovaným GPU, který na rozdíl od Steam Decku a Steam Machine je architektury Arm: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, což je vlajkový SoC pro mobilní telefony uvedený před dvěma lety, založený na architekturách Cortex-X4 a Cortex-A720 a grafice Adreno.
SoC má k dispozici 16 GB paměti LPDDR5X a úložiště typu UFS – zakoupit bude možné levnější verzi s kapacitou jen 256 GB, dražší varianta bude mít 1TB úložiště. To nicméně půjde u obou verzí rozšířit ještě kartou MicroSD, pro níž má zařízení slot (za tuto vstřícnost Valve zaslouží pochvalu, hodně firem by schválně slot neposkytlo, aby kupující mohlo tvrdě „zkásnout“ za verze s vyšší kapacitou).
SteamOS na Armu
Je zajímavé, že na tomto čipu neběží Android, jak byste asi čekali, ale SteamOS 3, podobně jako na Steam Machine. Přímo na zařízení tak budete mít Steam (ale také desktopové prostředí KDE Plasma) a bude na něm možné hrát hry autonomně. Steam Frame ale není čistokrevný headset mobilního typu s výkonnostními kompromisy, které jsou s tím spojené. Podporuje totiž jak nativní hraní pomocí svého mobilního SoC, tak streamování obsahu z herního PC. Může tedy fungovat také pro „náročné“ hraní ve vysoké kvalitě jako VR headsety, které jsou čistě zobrazovacím zařízením pro počítač.
Rozlišení použitých displejů je 2160 × 2160 pro každé z očí a používají technologii LCD. Obnovování může být s frekvencí 72 až 144 Hz. Pro srovnání, brýle Valve Index používaly displeje s rozlišením 1440 × 1600 bodů, které v přetaktovaném režimu také zvládaly 144 Hz.
Pro streamované hraní je využita technika Foveated Streaming, kdy se pro přenos (ztrátově komprimovaného) obrazu z počítače používá vyšší kvalita pro region, do kterého se uživatel zrovna dívá. Pro tento účel jsou zabudované senzory, které snímají směr pohledu 80× za sekundu. Brýle používají speciální čočky typu „pancake“, s nimiž je dosahován zorný úhel 110°. Vzdálenost mezi osami obou očí lze nastavit v rozsahu 60 až 70 mm a mělo by být možné mít uvnitř zařízení dioptrické brýle o šířce až 14 cm.
V zařízení jsou zabudované čtyři kamery a infračervené LED, které dovolují snímat pohyb brýlí a hlavy i ovladačů autonomně, aniž by bylo třeba používat nějaké senzorové stanice. V autonomním režimu, kdy hry běží přímo na zařízení, je možné hrát zcela volně bez toho, aby vás jakýkoli kabel někam přivazoval.
Pro streamování z PC se používá bezdrátový přenos. Brýle mají 2×2 adaptér Wi-Fi 7 s Bluetoothem 5.3 s dvěma rádiovými vysílači/přijímači, takže jeden lze používat pro běžné připojení na 5GHz pásmu, zatímco druhý je vyhrazený jen a čistě pro přenos obrazu z PC s nízkou latencí v 6GHz pásmu. To funguje pomoc dodávaného Wi-Fi 6E adaptéru.
Zařízení má baterii s kapacitou 21,6 Wh a dobíjí se přes USB-C (podporuje přitom rychlé nabíjení výkonem až 45 W). Váha brýlí je poměrně nízká – 440 gramů (nižší než u Meta Quest 3 nebo Apple Vision Pro). Samotné brýle váží 180 gramů, zatímco náhlavní popruh s připojenou baterií, která je pověšena na protilehlé straně oproti samotnému hledí, má váhu 245 gramů. Součástí popruhu je také dvojice sluchátek či reproduktorů. Brýle mají i integrované duální mikrofony.
Brýle mají i vlastní speciální ruční ovladače (snímané kamerami), která váží po 130 gramech a používají AA baterii, která je udrží v provozu okolo 40 hodin. Pro ne-VR hry počítá Valve i s tím, že by mělo být možné používat konvenční Steam Controller.
V prodeji začátkem roku 2026
Stejně jako Steam Machine a Steam Controller bude zařízení Steam Frame reálně na prodej až v roce 2026, firma slibuje vydání někdy na jeho začátku, ale zatím bez přesného data. Stejně jako u druhých dvou zařízení také nesdělila cenu, kterou za tyto brýle bude chtít.
Valve bude nabízet také vývojářský kit a certifikace her pro kompatibilitu se zařízením. V obchodě Steam by tedy měly být kompatibilní tituly označené a mělo bude také možno vyhledat hry, které mohou běžet přímo na Arm procesoru v zařízení bez „krmení“ z PC.
Zdroje: Valve, VideoCardz