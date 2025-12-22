Cnews.cz  »  Hardware  »  Poslední šance na levný Steam Deck. Valve ukončuje prodej první LCD verze

Hardware   Internet

Poslední šance na levný Steam Deck. Valve ukončuje prodej první LCD verze

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ukončení prodeje Steam Deck LCD Autor: David McQ / Shutterstock
Ukončení prodeje Steam Deck LCD
Společnost přestala v USA prodávat Steam Deck s LCD displejem. Zájemcům tak zbyde jen dražší OLED model, a to i nám v Evropě.

Valve stojící za platformou Steam a několika úspěšnými hardwarovými kousky v tichosti ukončil prodej svého dosud cenově nejdostupnějšího herního handheldu Steam Deck s LCD displejem. Podle jedné spekulace jde o přirozený krok, kdy starší model ustupuje novější generaci, zatímco druhá ukončení prodeje přiřazuje rostoucím cenám operačních pamětí a úložišť.

Ukončení prodejů odstartovalo v USA, další regiony včetně Evropy ale budou následovat. Pokud byste si na Steamu chtěli aktuálně koupit Steam Deck LCD, přivítá vás pouze upozornění „Out of stock“ s poznámkou „Model Steam Deck LCD 256GB již nevyrábíme. Jakmile bude vyprodán, nebude již k dispozici.“

Ukončení prodeje Steam Deck LCD

Ukončení prodeje Steam Deck LCD

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Pokud tak uvažujete nad jeho koupí, dlouho nečekejte. Skrze obchod Steam jej už neseženete, pár kousků v Česku stále je, například na Alze za cenu 12 490 korun (v době psaní této aktuality). Po úplném vyprodání zůstane k mání pouze dražší OLED model, který na Steamu startuje s cenou 569 euro, v Českých e-shopech pak okolo 16 tisíc.

Školení Kubernetes

Cenově podobnou alternativou ke Steam Decku může být například letos představený Lenovo Legion Go S s oficiální podporou SteamOS nebo nový Asus ROG Xbox Ally, oba s cenovkou okolo 15 tisíc korun.

zdroj: Windows Central

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Přejdete k Revolut Mobile, jakmile bude dostupný v Česku?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem