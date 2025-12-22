Poslední šance na levný Steam Deck. Valve ukončuje prodej první LCD verze

Valve stojící za platformou Steam a několika úspěšnými hardwarovými kousky v tichosti ukončil prodej svého dosud cenově nejdostupnějšího herního handheldu Steam Deck s LCD displejem. Podle jedné spekulace jde o přirozený krok, kdy starší model ustupuje novější generaci, zatímco druhá ukončení prodeje přiřazuje rostoucím cenám operačních pamětí a úložišť.
Ukončení prodejů odstartovalo v USA, další regiony včetně Evropy ale budou následovat. Pokud byste si na Steamu chtěli aktuálně koupit Steam Deck LCD, přivítá vás pouze upozornění „Out of stock“ s poznámkou „Model Steam Deck LCD 256GB již nevyrábíme. Jakmile bude vyprodán, nebude již k dispozici.“
Pokud tak uvažujete nad jeho koupí, dlouho nečekejte. Skrze obchod Steam jej už neseženete, pár kousků v Česku stále je, například na Alze za cenu 12 490 korun (v době psaní této aktuality). Po úplném vyprodání zůstane k mání pouze dražší OLED model, který na Steamu startuje s cenou 569 euro, v Českých e-shopech pak okolo 16 tisíc.
Cenově podobnou alternativou ke Steam Decku může být například letos představený Lenovo Legion Go S s oficiální podporou SteamOS nebo nový Asus ROG Xbox Ally, oba s cenovkou okolo 15 tisíc korun.
zdroj: Windows Central