Cnews.cz  »  Hardware  »  [AKTUALIZOVÁNO 26. 8.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům

Hardware   Mobilovinky

[AKTUALIZOVÁNO 26. 8.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům

Dominik Dobrozenský
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally
Všechny fotografie
Microsoft a Asus se pochlubili novými kapesními konzolemi ROG Xbox Ally, které zaujmou především výrazně přizpůsobeným Windows 11 a výkonem, který se nebojí velkých AAA titulů. Hry je možné navíc hrát i vzdáleně skrze cloud.

Aktualizace 26. 8. 2025:

Asus společně s Microsoftem na letošním Gamescomu ukázali naplno nejen svůj handheld ROG Xbox Ally, ale zároveň potvrdili některé dřívější spekulace a přidali i pár nových. Zařízení oficiálně vstoupí na trh 16. října, a to i do České republiky, která byla zařazena do první vlny distribučních zemí. Slovensko na zveřejněném seznamu chybí.

Oficiální informace ohledně cen handheldů ale stále chybí. Zde musíme prozatím vycházet ze zákulisních zpráv a spekulací, které hovoří o 599 eurech za ROG Xbox Ally a 899 eurech za výkonnější ROG Xbox Ally X. České ceny jsou stále velkou neznámou. Z výše uvedených cen bychom se mohli pohybovat okolo 15 tisíc za levnější, případně i 22 tisíc za dražší konzoli.

Zdroj: Youtube.com

Microsoft během nedělní prezentace Xbox Games Showcase 2025 představil nejen řadu lákavých herních novinek, ale také zajímavý kus hardwaru, na kterém ve spolupráci s Asusem už nějakou dobu pracuje. Jde o dvojici kapesních konzolí ROG Xbox Ally, které poběží na speciálně upravené verzi Windows 11 navržené přímo pro tento typ zařízení.

Ergonomie slibující pohodlí a opětovný vysoký výkon

Oba handheldy (ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X) se na první pohled liší barvou, která naznačuje jejich výkonové rozdíly. Designově připomínají kombinaci klasického handheldu a Xbox Gamepadu, zejména díky výrazně tvarovaným bočním gripům, které mají zajistit pohodlné hraní.

Zdroj: Youtube.com

Z přední strany sdílejí konzole 7" IPS panelFull HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Po stranách obrazovky jsou umístěné Smart Amp reproduktory s podporou Dolby Atmos, které doplňují ovládací prvky dobře známé z jiných handheldů i gamepadů. V oblasti konektivity potěší Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 nebo USB4 typu C.

Přestože oba modely sdílejí stejné rozměry (290,8 × 121,5 × 50,7 mm), hmotnost se pravděpodobně kvůli rozdílným bateriím liší. Základní ROG Xbox Ally s 60Wh baterií váží 670 gramů, výkonnější ROG Xbox Ally X s 80Wh baterií má hmotnost 715 gramů.

Ani po výkonnostní stránce nejde o žádná „ořezávátka“. Levnější ROG Xbox Ally bude poháněn procesorem AMD Ryzen Z2 A doprovázeným 16GB LPDDR5X-6400 RAM a 512GB SSD (typu M.2 2280). Výkonnější konzole dostane AMD Ryzen AI Z2 Extreme, rovnou 24 GB LPDDR5X-8000 RAM a 1TB SSD (typu M.2 2280). Podrobnosti o novém čipu najdete v našem dalším článku věnovaném této novince od AMD.

Nové čipy AMD přináší do herních hanheldů AI. Zároveň ale vrací do akce klasiku ze Steam Decku Přečtěte si také:

Nové čipy AMD přináší do herních hanheldů AI. Zároveň ale vrací do akce klasiku ze Steam Decku

Je optimalizovaný Windows pro handheldy konečně spásou pro hráče?

I nejpůsobivější hardware může zklamat, pokud jej brzdí neodladěný software. To byl koneckonců dlouhodobý problém řady předchozích handheldů s Windows, kde systém nebyl uzpůsoben malým obrazovkám ani ovládání bez myši a klávesnice. Tomu je snad už nyní díky spolupráci Asusu a Microsoftu konec. 

Microsoft se soustředil na úpravu Windows 11 přímo pro potřeby kapesních konzolí. Zaměřil se na lepší ovládání prsty, jednodušší navigaci pomocí gamepadu, přístup k nastavení, plynulejší práci s Game Barem, zamykací obrazovku nebo pohodlnější přístup a psaní na virtuální klávesnici.

ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally – rozhraní Xbox Experience

Autor: Microsoft

Středobodem ROG Xbox Ally je po spuštění aplikace Xbox. Hráče přivítá speciálně optimalizované prostředí nazvané Xbox Experience, které poběží v celoobrazovkovém režimu bez klasické Windows plochy nebo dalších zbytečných systémových procesů na pozadí. Díky tomu dokáže dle slov Microsoftu systém ušetřit až 2 GB RAM. V případě potřeby bude možné režim ukončit a přejít do klasického Windows, jak známe z počítačů.

Z Xbox Experience mohou hráči procházet své hry napříč všemi herními obchody a herními knihovnami, jako je Steam, Epic Games Store, Battle.net a další. Samozřejmostí je také přístup ke hrám ze služeb Xbox Play Anywhere a Xbox Game Pass. S konzolí tak budete moci hrát nejen hry nainstalované přímo na zařízení, ale také vzdáleně skrze cloud.

CIF25

Milovníci retro her pozor! Do Game Passu míří desítky legendárních retro her z 80. a 90. let Přečtěte si také:

Milovníci retro her pozor! Do Game Passu míří desítky legendárních retro her z 80. a 90. let

Dostupnost? Prý do Vánoc

Dle slov Asusu se dvojice nových konzolí dočkáme ještě letos před Vánoci. Přesná cena zatím nebyla oficiálně oznámena, pokud bychom se řídili cenami předchozích modelů ROG Ally, můžeme minimálně u výkonnější verze X očekávat překročení tisíce dolarů, tedy více než 22 tisíc korun.

zdroj: Microsoft

Vstoupit do diskuse (6 názorů)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Ano máte pravdu, ujela mi tam jedna dvojka. Opraveno, díky za upozornění :)
Dominik Dobrozenský

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI