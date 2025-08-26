[AKTUALIZOVÁNO 26. 8.] Kapesní Xbox od Asusu? Nové konzole ROG Xbox Ally běží na Windows šitém na míru handheldům

Aktualizace 26. 8. 2025:
Asus společně s Microsoftem na letošním Gamescomu ukázali naplno nejen svůj handheld ROG Xbox Ally, ale zároveň potvrdili některé dřívější spekulace a přidali i pár nových. Zařízení oficiálně vstoupí na trh 16. října, a to i do České republiky, která byla zařazena do první vlny distribučních zemí. Slovensko na zveřejněném seznamu chybí.
Oficiální informace ohledně cen handheldů ale stále chybí. Zde musíme prozatím vycházet ze zákulisních zpráv a spekulací, které hovoří o 599 eurech za ROG Xbox Ally a 899 eurech za výkonnější ROG Xbox Ally X. České ceny jsou stále velkou neznámou. Z výše uvedených cen bychom se mohli pohybovat okolo 15 tisíc za levnější, případně i 22 tisíc za dražší konzoli.
Microsoft během nedělní prezentace Xbox Games Showcase 2025 představil nejen řadu lákavých herních novinek, ale také zajímavý kus hardwaru, na kterém ve spolupráci s Asusem už nějakou dobu pracuje. Jde o dvojici kapesních konzolí ROG Xbox Ally, které poběží na speciálně upravené verzi Windows 11 navržené přímo pro tento typ zařízení.
Ergonomie slibující pohodlí a opětovný vysoký výkon
Oba handheldy (ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X) se na první pohled liší barvou, která naznačuje jejich výkonové rozdíly. Designově připomínají kombinaci klasického handheldu a Xbox Gamepadu, zejména díky výrazně tvarovaným bočním gripům, které mají zajistit pohodlné hraní.
Z přední strany sdílejí konzole 7" IPS panel s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Po stranách obrazovky jsou umístěné Smart Amp reproduktory s podporou Dolby Atmos, které doplňují ovládací prvky dobře známé z jiných handheldů i gamepadů. V oblasti konektivity potěší Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 nebo USB4 typu C.
Přestože oba modely sdílejí stejné rozměry (290,8 × 121,5 × 50,7 mm), hmotnost se pravděpodobně kvůli rozdílným bateriím liší. Základní ROG Xbox Ally s 60Wh baterií váží 670 gramů, výkonnější ROG Xbox Ally X s 80Wh baterií má hmotnost 715 gramů.
Ani po výkonnostní stránce nejde o žádná „ořezávátka“. Levnější ROG Xbox Ally bude poháněn procesorem AMD Ryzen Z2 A doprovázeným 16GB LPDDR5X-6400 RAM a 512GB SSD (typu M.2 2280). Výkonnější konzole dostane AMD Ryzen AI Z2 Extreme, rovnou 24 GB LPDDR5X-8000 RAM a 1TB SSD (typu M.2 2280). Podrobnosti o novém čipu najdete v našem dalším článku věnovaném této novince od AMD.
Je optimalizovaný Windows pro handheldy konečně spásou pro hráče?
I nejpůsobivější hardware může zklamat, pokud jej brzdí neodladěný software. To byl koneckonců dlouhodobý problém řady předchozích handheldů s Windows, kde systém nebyl uzpůsoben malým obrazovkám ani ovládání bez myši a klávesnice. Tomu je snad už nyní díky spolupráci Asusu a Microsoftu konec.
Microsoft se soustředil na úpravu Windows 11 přímo pro potřeby kapesních konzolí. Zaměřil se na lepší ovládání prsty, jednodušší navigaci pomocí gamepadu, přístup k nastavení, plynulejší práci s Game Barem, zamykací obrazovku nebo pohodlnější přístup a psaní na virtuální klávesnici.
Středobodem ROG Xbox Ally je po spuštění aplikace Xbox. Hráče přivítá speciálně optimalizované prostředí nazvané Xbox Experience, které poběží v celoobrazovkovém režimu bez klasické Windows plochy nebo dalších zbytečných systémových procesů na pozadí. Díky tomu dokáže dle slov Microsoftu systém ušetřit až 2 GB RAM. V případě potřeby bude možné režim ukončit a přejít do klasického Windows, jak známe z počítačů.
Z Xbox Experience mohou hráči procházet své hry napříč všemi herními obchody a herními knihovnami, jako je Steam, Epic Games Store, Battle.net a další. Samozřejmostí je také přístup ke hrám ze služeb Xbox Play Anywhere a Xbox Game Pass. S konzolí tak budete moci hrát nejen hry nainstalované přímo na zařízení, ale také vzdáleně skrze cloud.
Dostupnost? Prý do Vánoc
Dle slov Asusu se dvojice nových konzolí dočkáme ještě letos před Vánoci. Přesná cena zatím nebyla oficiálně oznámena, pokud bychom se řídili cenami předchozích modelů ROG Ally, můžeme minimálně u výkonnější verze X očekávat překročení tisíce dolarů, tedy více než 22 tisíc korun.
zdroj: Microsoft