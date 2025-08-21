Recenze Lenovo Legion Go (SteamOS): pekelně skvělý soupeř Steam Decku, který stojí za pozornost

Co se v článku dozvíte:
- Obsah balení
- Parametry
- Vzhled a celkové zpracování
- Displej
- Software
- Ovládání
- Výkon a benchmarky
- Výdrž a hlučnost
- Závěrečné hodnocení
Obsah balení:
Do krabičky dává Lenovo kromě samotné konzole poměrně klasickou výbavu, kterou můžete znát i z jiných handheldů. Najdete zde napájecí 68W adaptér společně s 1,5metrovým USB-C kabelem a potřebnou dokumentaci. Samotná kartonová výplň v nouzi poslouží jako jakýsi nouzový stojánek. Tedy ovšem za předpokladu, že si chcete hyzdit konferenční stolek něčím takovým. V nouzi ale účelu poslouží.
Trochu zamrzí, že Lenovo nepřidal žádný cestovní obal, jaký Valve přibaluje ke svému Steam Decku. Toto je první z mnoha srovnání, kterým se v průběhu této recenze nedokážu vyhnout. Zejména kvůli tomu, že Steam Deck (společně s Asus ROG Ally) představuje největší konkurenci. Lenovo Legion Go S je totiž prvním zařízením, které oficiálně dorazilo se systémem Steam OS.
Vzhled a zpracování:
Lenovo Legion Go S na první pohled snadno rozpoznáte od svého předchodce, a to absencí jakýchkoliv odnímatelných boků připomínajících JoyCony Nintendo Switche. Nová verze sází na vzhled bližší současné podobě handheldů.
Přestože oproti předchůldci Legion Go S zhubnul, stále se řadí na poměry herních handheldů mezi ty robustnější. Hmotnost 740 gramů je už v ruce opravdu znát. Pro porovnání, Steam Deck OLED váží 640 gramů a i Asus ROG Ally X s 80Wh baterií váží méně, konkrétně 670 gramů.
Ergonomie konzole je nicméně na výborné úrovni a v ruce se drží velmi pohodlně. Jemné vzorování po bocích plynule přechází do zad, kde naopak dominuje nápis LEGION společně s dvojicí ventilačních otvorů. Zajímavým detailem na zádech je dvojice přepínačů, kterými lze uzamknout triggery LT a RT. O nich si ale povíme podrobněji později.
Konzole jako celek působí velmi solidně. Nikde nic nevrže, vše je pevně bytelné a při používání jsem neměl nikdy obavy se do tlačítek i joysticků pořádně opřít. Výtku mám k čtveřici malých tlačítek, respektive jejim vyloženě titěrným popisům. Jejich označení na tmavém těle prakticky nevidíte, takže dokud se jejich funkce nenaučíte nazpaměť, budete jako já marně tápat, co vlastně mačkáte. Esteticky nehezky také působí trojice šroubů na spodní straně.
Osobně také moc nechápu přítomnost doslova mikroskopického touchpadu. Ten umožní pohyb kurzorem v desktopovém režimu, ale protože je prakticky nemožné touchpad stisknout bez pohybu kurzoru, je jeho reálná využitelnost prakticky nulová. Ovládací prvky pak hledejte na vrchní straně, společně s kombinovaným 3,5mm audio jackem a dvojicí USB4 portů. Ve spodní části najdete pouze slot pro paměťovou microSD kartu.
Displej:
Lenovo i v případě Legion Go S zůstal věrný IPS technologii, konkrétně zde 8" panelu s WUXGA rozlišením (1920 × 1200 px). Displej potěší krásnými barvami, širokými pozorovacími úhly a maximálním jasem 500 nitů, který je dostatečný pro hraní doma i venku. Jen ostré polední slunce je na něj už trochu moc.
Oproti předchozí generaci klesla obnovovací frekvence na 120 Hz, ovšem nyní je variabilní mezi 44 až 120 Hz a pro plynulé hraní stále více než dobře poslouží. K tomu má displej navíc 100% pokrytí sRGB a ladění Nebula Nocturne. Přestože vyšší verze Steam Decku nabízí OLED panel, IPS zde ostudu určitě nedělá. V nastavení máte poté možnost jemně ladit tón barev podle osobních preferencí.
Celkově tak nelze displeji moc co vytknout. OLED by mu samozřejmě slušel více, ale vzhledem k ceně je kompromis pochopitelný.
Software:
Jak už zaznělo výše, Legion Go S je vůbec prvním handheldem, který na trh dorazil s oficiální podporou SteamOS. Konkrétně v době psaní této recenze ve verzi 3.7.13, tedy stejné, jako na mém Steam Decku OLED. Z toho můžeme pozorovat, že Valve nedělá žádné rozdíly mezi „svým“ a hardwarem třetích stran.
SteamOS se na Legionu od Lenova chová prakticky stejně jako na Steam Decku. A stejně dobře je na tom s optimalizací, která je na tom násobně lépe oproti handheldům s Windows. Prostředí je krásně plynulé, rychlé a moderní hardware zajišťuje, že se nic neseká. Navíc většina velkých her se už dnes pyšní oficiálním označením „Steam Deck Compatibility“, což v praxi znamená i skvělou optimalizaci i pro Legion Go S.
Ve výsledku tak mnohdy dosáhnete lepších herních výsledků než při samém grafickém nastavení na zařízeních s Windows. SteamOS je plně přizpůsobený malým dotykovým dispůejům, zároveň jej lze pohodlně ovládat i skrze D-Pad a boční tlačítka. Výchozí „Big Picture“ mód přepnete do desktopového režimu stejně jako u Steam Decku.
Nasazení SteamOS osobně vítám všema deseti, zejména díky perfektnímu odladění, široké škále her (i mimo knihovnu Steam) a širokými možnostmi přizpůsobení. S konzolí se vám tak nikdy nestane, že byste při hraní omylem dostali modrou smrt nebo vám hra bez jakýchkoliv důvodů nahodile spadla.
Ovládání:
Rozložením ovládacích prvků je konzole nejpodobnější klasickému Xbox gamepadu. Levou část obydluje joystick s hallovým efektem doplněný o 8směrný D-Pad a dvojici ovládacích tlačítek. Pravý joystick je po vzoru Xboxového gamepadu ve spodnější úrovni. Nad ním najdete čtveřici X, Y, A a B tlačítek a další dvě ovládací tlačítka.
Vrchní část patří levým a pravým triggerům, kterým sekunduje dvojice programovatelných tlačítek na zádech. Ta jsou umístěná přesně v úrovni, kam při úchopu přirozeně dosedá prostředníček. Zajímavostí je dvojice posuvných páček, které přepnou levý a pravý trigger z módu volného stisknutí do módu tlačítka. To se hodí například při závodních hrách, kdy nepotřebujete jemné dávkování plynu a je pro vás naopak důležitější okamžitá odezva.
Samozřejmostí je přizpůsobení mrtvých zón joysticků, chování tlačítek a celkové ovládání. Naučit se všechny zkratky mi chvíli trvalo, jelikož jsou mírně odlišné od Steam Decku. Jakmile se je ale naučíte, jde vše rychle od ruky. Mimochodem, seznam všech klávesových zkratek vyvoláte podržením tlačítka Steam.
Otevřenost SteamOS vám dovoluje tvorbu vlastních ovládacích profilů pro jednotlivé hry, případně využívat ty, které už sdílí komunita. Valve pravidelně udržuje seznam titulů s oficiální podporou. Pokud ale konkrétní hře chybí, neznamená to automaticky, že na konzoli nebude hratelná. Stačí v kartě hry přepnout na schéma vytvořené komunitou. Jedná se o chytrý způsob, jak si užít i hry, které byste si jinak bez klávesnice a myši ani nezahráli.
Výkon a benchmarky:
Nový Lenovo Legion Go S ve verzi se SteamOS pohání procesor AMD Ryzen Z1 Extreme – stejný kousek, který známe z vyšších konfigurací předchozí generace nebo konkurenčního Asus ROG Ally X. Podrobnější rozbor samotného čipu najdete v našem dřívějším článku.
Lenovo jej doplňuje 16 nebo 32 GB RAM LPDDR5X s taktem 7500 MHZ a úložištěm o kapacitě 512 GB až 1 TB (PCIe NVMe 2242 Gen4 SSD). Samozřejmostí zůstává podpora tradiční microSD karty. O grafický výkon se stará integrovaný grafický čip AMD Radeon 780M/RDNA 3.
Na poměry handheldů má tedy Legion Go S víc než dost. Výkonný hardware však vyžaduje robustní chlazení. A to se v zátěži dokáže ozvat. Při maximální vytížení mnohdy hluk točícího se ventilátoru balancuje na únosné úrovni. Naštěstí jde většinou jen o desítky sekund, než se opětovně ztiší na přijatelnou úroveň.
A nyní k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotnému výkonu ve hrách. Pro účely testování jsem vybral řadu her napříč celým herním spektrem, od indie až po AAA tituly. Všechny hry běžely v nativním rozlišení nejdříve na střední, následně na vysoké detaily. Pokud hra podporovala výkonnostní profil ve SteamOS, ponechal jsem jej aktivní.
Výdrž a hlučnost:
Přestože má na papíře má Legion Go S o 5,5 Wh větší baterii než Steam Deck OLED, pocitově mi přišla výdrž vesměs podobná V případě hraní RDR2 na Steam Deck OLED jsem se dostal na 2 hodiny a 2 minut výdrže, u Lenovo Legion Go S s performance režimem, nativním rozlišením a totožným grafickým nastavením mi konzole klennula po 2 hodnách a 34 minutách.
Toto však nejsou vůbec špatné hodnoty. Při hraní méně náročnějších her není problém prodloužit výdrž konzole i na něco přes 3 hodiny herního času. Výdrž se hodně odvíjí od jasu, grafickém nastavení i náročnosti konkrétní hry.
Ke konzoli dostanete 68W adaptér s 1,5metrovým USB-C kabelem. Konzole si poradí i s jakoukoliv jinou nabíječkou s podporou Power Delivery.
SteamOS sice nenabízí pokročilé výkonnostní profily, jaké známe například u Asus ROG Ally. Ale upřímně – ony v podstatě ani nejsou potřeba, jelikož procesor si výkon i spotřebu řídí velmi dobře sám. Pokud přesto chcete zasáhnout, v rychlém nastavení můžete manuálně omezit wattáž, povolit VRS pro šetření baterie, nastavit takt procesoru a další. Osobně jsem ale nic takového nepotřeboval a přestože se místy ventilátor dokázal pěkně rozfoukat (paradoxně nejčastěji při načítání hry), počas samotného hraní byla hlučnost vždy v přijatelných mezích.
Závěr:
Pokud bych měl celou svoji recenzi krátce shrnout – nové Lenovo Legion Go S je povedeným nástupcem předchozí generace. Dříve trochu kostrbatý design prošel očistou, vzrostl výkon a nasazení SteamOS je více než příjemným osvěžením, zejména díky pověstnému odladění. Pokud po této konzoli pokukujete jako po svém prvním handheldu, dostanete zařízení, které vám bude dlouhé roky dělat radost.
Samozřejmě, i zde jsou kompromisy. Lenovo muselo někde šetřit a například proti Steam Decku chybí nádherný OLED displej, reproduktory patří přinejlepším mezi průměrné, v balení chybí jakékoliv cestovní pouzdro, popisky čtveřice tlačítek u displeje jsou takřka neviditelné a zvuk vrchních triggerů zní při stisku tak trochu lacině.
Přesto všechno je Lenovo Legion Go S se SteamOS skvělou herní konzolí, kterou se nebojím doporučit. Pokud už vlastníte Steam Deck OLED, důvod k přechodu spíše nehledejte. Velký rozdíl nepocítíte při přechodu z jiného Windows handheldu. V mnou testované konfiguraci (16 GB RAM, 512GB SSD, procesor AMD Ryzen Z1 Extreme) však dává Lenovo velký smysl právě při pořízení své první kapesní konzole.
Za cenu necelých 16 tisíc korun se dle mého jedná o férovou nabídku. Právě v porovnání s 569 eury (asi 14 tisíc korun) za Steam Deck OLED přímo skrze Steam Store jsem tuto cenu ochoten akceptovat. Kdo touží po větším úložišti, může sáhnout po 1TB SSD verzi za necelých 17 tisíc, případně po nejvyšší konfiguraci s 32 GB RAM a 1TB SSD za téměř 19 tisíc. Nejvíce mi však z pohledu cena/výkon dává smysl právě mnou testovaná konfigurace.
A troufám si říct, že aktuálně dává smysl možná ještě víc než samotný Steam Deck OLED. A to už je co říct.