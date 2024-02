Steam Deck OLED: povedený refresh s OLED displejem a větší baterií v hlavní roli (recenze)

Obsah balení:

Obsah balení se od původního Steam Decku moc nezměnil, přesto si dovolím věnovat mu alespoň trochu pozornosti, poněvadž v krabičce toho najdete stále více než například u konkurenčního Asus ROG Ally. Mimo samotný Steam Deck OLED je tu napájecí 45W adaptér s 2,5metrovým USB-C kabelem a ochranné cestovní pouzdro.

V balení najdete vše včetně nabíječky a cestovního pouzdra Autor: Cnews

To je opět textilní s jemným vzorováním, očkem pro přenášení a gumou na zadní straně například pro upevnění pouzdra na madla kufru. Přítomnost nového Steam Decku s OLED displejem poznáte hned na obalu, jelikož se na něm nachází logo s červeným kruhem.

Parametry:

Displej: velikost a typ displeje: 7,4″ OLED, dotykový

rozlišení: 1280 × 800 px

obnovovací frekvence a odezva: 90 Hz, <0,1 ms

jas: až 1000 nitů (HDR), až 600 nitů (SDR)

barevný gamut: 110% DCI-P3 Procesor: AMD APU (6 mm), 4jádrový, frekvence až 3,5 GHz, architektura Zen 2, TDP 4 až 15 W) Grafická karta: AMD Radeon RDNA 2, až 1,6 GHz, až 1,6 teraflopů FP32 Operační paměť: 16 GB LPDDR5 RAM (6400 MT/s dvoukanálová) Disk: 512/1024 GB M.2 PCIe NVMe Porty: USB-C 3.2 Gen 2 (podpora DisplayPort až 8K@60 Hz nebo 4K@120 Hz)

čtečka microSD karet (SD, SDXC a SDHC)

kombinovaný 3,5mm audio jack Sítě: Wi-Fi 6E třípásmová (802.11ax)

Bluetooth 5.3 Akumulátor: 50 Wh, podpora Power Delivery až 45 W Operační systém: SteamOS 3 Výbava a funkce: Hi-Res zvuk

dvojice mikrofonů

HD haptická odezva

dvojice 32,5mm dotykových trackpadů

6osý gyroskop Rozměry a hmotnost: 29,8 × 11,7 × 4,9 cm; 640 g Materiál: plast

Vzhled a zpracování:

Všechny herní handheldy jsou si na první pohled dost podobné a charakteristických odlišností si začnete všímat mnohdy až na ten druhý. Přestože byste „starý“ a vylepšený Steam Deck zprvu od sebe rozeznali jen těžko, jedna viditelná odlišnost se přece jen najde – zapínací tlačítko, které je nově v červeném provedení.

Pouzdro krásně kryje Steam Deck, bohužel do něj neschováte i napájecí adaptér Autor: Cnews

Ve všem ostatním se jedná navenek o prakticky stejné zařízení se stejnými rozměry 29,8 × 11,7 × 4,9 cm, avšak přibližně o 30 gramů nižší hmotností, která je dána chytřejším vnitřním uspořádáním a redukcí komponent na základní desce. Vylepšený Steam Deck OLED nepřináší vylepšení v oblasti výkonu, nýbrž vylepšenou konektivitu, a hlavně žádaný OLED displej s lepšími parametry. Nové vnitřní uspořádání komponent uvolnilo místo také baterii, která narostla na 50 Wh (z původních 40 Wh). Zda větší baterie pomohla výdrži, se dozvíte dále v recenzi.





Klasické gamepadové rozložení doplňuje… (zdroj: Cnews) … dvojice dotykových trackpadů po stranách (zdroj: Cnews)

Tělo Steam Decku OLED je vyrobeno z plastu, svým rozvržením se pak podobá téměř na chlup stejně předchozí verzi. Tedy z přední strany je hlavní dominantou malinko zvětšený 7,4″ OLED panel doprovázený dvojicí joysticků a klasickými gamepadovými tlačítky podobnými například těm z Xboxu. Co je zde navíc, je dvojice čtvercových trackpadů s velikostí strany 32,5 mm a dvojice tlačítek pod nimi. První slouží k vyvolání hlavní nabídky Steamu, druhé pak k rychlému přístupu.

Zadní strana zůstává nezměněna (zdroj: Cnews) Červené tlačítko je hlavní odlišností nového Steam Decku (zdroj: Cnews)

Vrchní stranu obývá další dvojice triggerů a tlačítek, dále pak zapínací tlačítko, výdech chlazení a USB-C 3.2 Gen 2, skrze které je možné Steam Deck nabíjet až 45 W nebo přenášet obraz s rozlišením až 8K@60Hz, případně 4K@120Hz. Zajímavá jsou i záda handheldu, kde najdete mimo logo Valve a sací otvory chlazení také další dvojici programovatelných tlačítek, která vám mohou pomoci při ovládání her. Stejně jako původní Steam Deck i OLED verze disponuje slotem pro microSD kartu umístěným ve spodní části.

Slot na microSD kartu zůstal na spodní straně Autor: Cnews

Displej:

Jedním z hlavních upgradů nového Steam Decku je displej. Původní 7″ IPS panel nahradil 7,4″ OLED displej se stejným rozlišením 1280 × 800 pixelů. Navýšení se dočkala i obnovovací frekvence z původních 60 Hz rovnou na 90 Hz, což je pro hráče společně s dobou odezvy <0,1 ms vítaná změna. Společně s OLED panelem přišla také podpora HDR obrazu, 110% DCI-P3 a vysoký jas až 1000 nitů v HDR režimu a 600 nitů v SDR.

V obchodě Steamu je k dispozici téměř třicítka roztomilých aplikací za Steam Points Autor: Cnews

Displej je pochopitelně dotykový a chráněný blíže nespecifikovaným odolným sklem. Někomu se může rozlišení 1280 × 800 pixelů zdát málo, pro herní potřeby je však dostatečné a nikdy jsem při hraní neměl pocit, že bych přímo viděl rastr nebo jednotlivé pixely. Co jsem však využíval hojně, byla podpora HDR, která hraní podporovaných her na Steam Decku oživila a posunula zase o kus dál. Kupříkladu mnou nedávno hraný UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection se nejen na Steam Decku dobře hrál, ale díky nativní podpoře HDR to byla mnohdy i na takto „malém“ displeji pastva pro oči.

Software:

Zatímco někteří mohou považovat absenci Windows za jednu ze slabin Steam Decku, pro mě osobně je právě SteamOS jeden z hlavních taháků celého zařízení. SteamOS je systém založený na linuxovém jádře upravený podle potřeb Valve tak, aby běžel na Steam Decku. V době psaní recenze má SteamOS verzi 3.5.7 s Proton 8.0, což je opět utilita Valve, která se stará o správný chod Windows aplikací na Linuxu.

Ve SteamOS budou uživatelé Steamu jako doma Autor: Cnews

A právě systém je něco, co mě na Steam Decku vždy přitahovalo a nakonec i uchvátilo. Podobně jako u Applu, který si dělá vesměs hardware a software sám a dosahuje výtečné optimalizace svých produktů, dosahuje i Steam Deck stejných kvalit. Jeho optimalizace je na výborné úrovni jak z hlediska výkonu, tak i plynulosti prostředí. Celé to funguje tak dobře, že i se slabším procesorem v porovnání s ROG Ally nebo Lenovo Legion Go jim dokáže Steam Deck OLED směle konkurovat a mnohdy je i porážet.

SteamOS vypadá trochu jako klasický Steam v Big Picture módu na počítačích, je však doplněn o prvky pro dotykové displeje. Nejvíce času budete mimo samotné hry trávit ve vaší Steam knihovně nebo v obchodě s hrami, skrze konzoli můžete klidně chatovat s přáteli, upravovat svůj Steam profil nebo si na pozadí pustit hudbu ze Spotify. Vše je možné buď oficiálně od Valve, nebo díky široké komunitní základně, která nabízí stovky více či méně užitečných utilit.

V současnosti jede konzole na SteamOS ve verzi 3.5.7 Autor: Cnews

Tyto utility a ostatně i další programy, které můžete znát z Windows (Chrome, Spotify atd.), budete koneckonců instalovat skrze desktopové rozhraní. Do něj se dostanete podržením zapínacího tlačítka a kliknutím na „Přepnout na plochu“. Pokud chcete zpět do původního rozhraní, stačí na ploše kliknout na „Return to Gaming Mode“.

Desktop režim vás dostane do klasického linuxového rozhraní (zdroj: Cnews) Steam Deck podporuje všechny programy, které můžete znát z Windows (zdroj: Cnews)

Ovládání:

Samotné ovládací prvky jsem už nakousl výše v kapitole věnující se vzhledu konzole, pro úplnost si to ale vezmeme ještě jednou. Konzole nabízí plnohodnotné gamepadové rozložení, které je co do počtu základních tlačítek stejné jako na xboxových ovladačích – dvojice analogových joysticků, směrový kříž, čtveřice tlačítek ABXY, dvojice vrchních tlačítek a vrchních triggerů. K tomu máte k dispozici další dvojici programovatelných tlačítek na zádech, tlačítko pro vstup do menu ve hrách a akční tlačítko.

Pokud by vám nevyhovovaly výchozí hodnoty tlačítek nebo mrtvé zóny joysticků, v nastavení máte poměrně široké možnosti přizpůsobení podle osobních preferencí. To ale pořád není vše, Horste. Otevřenost SteamOS vám umožňuje i tvorbu vlastních gamepadových schémat pro jednotlivé hry, případně se můžete inspirovat jinými hráči vytvořenými.

Nastavení ovládacích prvků má Valve dobře zvládnuté Autor: Cnews

Samotné Valve má svůj seznam her, který pravidelně aktualizuje a které Steam Deck přímo nebo alespoň částečně podporuje. Pokud nějaká hra nemá oficiální podporu Steam Decku, neznamená to automaticky, že si ji na něm nezahrajete. Stačí v kartě dané hry kliknout na ikonu ovladače a výchozí ovládání změnit na jiné, případně se podívat na ty, které už komunita vytvořila a vyzkoušet některé z nejlépe hodnocených, což je podle mě výborný nápad a způsob, jak přivést podporu her s neznámou kompatibilitou.

Tlačítko s tečkami vás dostane do rychlého nastavení při hraní Autor: Cnews

Výkon a benchmarky:

Steam Deck OLED nepřináší ve srovnání s jeho předchozím modelem výkonnostní vylepšení jako takové, Valve přesto několik vylepšení přinesl. Steam Deck OLED je poháněn stejným 4jádrovým procesorem AMD Zen 2, avšak výrobní proces se zmenšil na 6 nm (z původních 7 nm). Procesor papírově disponuje výkonem až 448 GFlops FP32, jeho grafický čip s 8 RDNA 2 jádry dokáže podat výkon až 1,6 TFlops FP32.

Stejná je i velikost RAM 16 GB LPDDR5, ovšem narostl její takt na 6400 MT/s (z původních 5500 MT/s). Valve se také u nového Steam Decku rozhodlo pro úplné vyřazení 64 a 256 GB varianty a k dostání jsou pouze 512 GB nebo 1 TB verze. Podpora microSD (UHS-I s podporou SD, SDXC a SDHC) zůstává.

Poměrně výrazných změn doznal v porovnání s původním Steam Deckem i chladicí systém, kde Valve otočením ventilátoru a dalšími úpravami zapracoval na celkovém zlepšení airflow a „chladicího výkonu“. Na řadu přišel i vylepšený ventilátor. YouTube kanál Gamers Nexus vydal výborné video, kde oba Steam Decky (nový i starý) rozebral na součástky a podrobně vysvětlil změny.

Pokud vás tyto technické podrobnosti nechávají chladnými, ve zkratce Valve zapracoval na zlepšení chlazení, které je skutečně znát. Steam Deck se sice dokáže při plné zátěži připomenout svým hlukem z chlazení, jeho hlasitost je ale na daleko příjemnější úrovni než například u konkurenčního Asus ROG Ally, u kterého dokáže ventilátor v zátěži hučet i 50 dB.

Nyní se dostáváme k samotnému výkonu ve hrách. Pro účely testování jsem se rozhodl otestovat nejen menší a indie tituly, ale také pár AAA her a těch, které mohou dát Steam Decku pořádně zabrat. Všechny hry jsem zkoušel na nativní rozlišení a střední grafické detaily. Pokud hra zároveň podporovala výkonnostní profil, ponechal jsem jej zapnutý. Výsledné snímky jsou v následující tabulce.

Pokud byste však chtěli vyladit poměr grafického nastavení/výkonu na maximum, osobně bych doporučil si více vyhrát s nastavením jednotlivých prvků, jako jsou textury, stíny, anizotropní filtrování atd. Snížením či zvýšením jednotlivých prvků můžete vyladit a optimalizovat to, aby hra zároveň vypadala pěkně a běžela na uspokojivý počet snímků. Například pro hru Red Dead Redemption 2 se mi osvědčilo výše zmíněné nastavení od Reddit uživatele, kdy hra běžela stabilně na 45 až 50 fps a zároveň vypadala graficky velmi přijatelně.

hra: FPS střední grafické nastavení Bus Simulator 21 ± 42 Mafia: Definitive Edition ± 38 Cult of the Lamb ± 90 Red Dead Redemption 2 ± 43 SnowRunner ± 50 Hades 90+ Hellblade: Senua’s Sacrifice 90+ Uncharted™: Legacy of Thieves Collection ± 45

Mimo výše zmíněné hry jsem testoval i jiné, pro jakousi ukázku výkonu tyto hry stačí. Mnoho mnou testovaných menších titulů pak ani nedokázalo pořádně otestovat výkon Steam Decku OLED a běžely konstantně na 90+ FPS, tudíž nemá smysl je do recenze zařazovat. Bohužel stejně jako u ROG Ally i zde se mi nepodařilo rozjet původní Mafii z roku 2002, což je pro mě jakožto pro fanouška Mafie škoda.

Výdrž a hlučnost:

Příjemné překvapení u nového Steam Deck OLED se týká i výdrže, jelikož původní 40Wh baterii nahradila větší 50Wh, která je jedním z faktorů (dalšími jsou úspornější OLED displej, 6nm procesor, optimalizovaná základní deska a chlazení), které se v konečném důsledků podílejí na zlepšení výdrže. Výdrž je tak na poměry kapesní konzole velmi dobrá, skoro bych řekl až nadstandardně dobrá.

Steam Deck OLED vám dokáže zkrátit dlouhou chvíli například ve vlaku Autor: Cnews

Jako názorný příklad uvedu hru Red Dead Redemption 2, kterou jsem na grafické nastavení od jednoho Reddit uživatele hrál přesně 2 hodiny a 20 minut, než baterie klesla ze 100 % na nulu. V případě hraní graficky méně náročných her jsem se dostal i na 4 až 5 hodin hraní a u indie titulů nebo jednodušších plošinovek typu Graveyard Keeper mi 2 hodiny hraní ubraly asi 25 % kapacity baterie, což v přepočtu dává 8 hodin hraní indie titulu.

Ke Steam Decku dostanete napájecí 45W adaptér s 2,5metrovým USB-C kabelem, konzoli ale snadno nabijete jakoukoliv jinou nabíječkou s podporou Power Delivery.

Doba nabíjení dodávaným 45W adaptérem 50 % kapacity 70 % kapacity 100 % kapacity 40 minut 55 minut 2 hodiny a 35 minut

Steam Deck v základu nedisponuje žádnými výkonnostními profily jako například ROG Ally, ono to v podstatě není ani potřeba, jelikož konzole si výkon řídí sama automaticky. Pokud máte přesto potřebu procesoru trochu snížit wattáž, můžete mu v rychlém přístupu snížit TDP, povolit VRS pro šetření baterie, manuálně nastavit frekvenci procesoru a další. Sám jsem ale při hraní nic takového nepotřeboval, jelikož hlučnost konzole nikdy nepřesáhla neúnosnou hranici. V klidu o konzoli prakticky nevíte, v zátěži pak ventilátor hučí okolo 40 dB.

Valve výborně zapracoval také na celkové hlučnosti konzole Autor: Cnews

Závěr:

Ihned po oznámení nového Steam Decku jsem se těšil, až si jej budu mít možnost vyzkoušet a otestovat jej. A mé nadšení při testování neklesalo, nýbrž jsem měl z konzole čím dál větší radost. Renovovaný Steam Deck OLED je jakousi odpovědí Valve na trh herních handheldů. Samotné Valve přiznalo, že původní Steam Deck byl zbytečně „přeplácaný“ a nebyl takový, jaký jej společnost chtěla mít. Steam Deck OLED už je konečnou odpovědí a byť papírově nad jinými konzolemi malinko ztrácí, SteamOS s excelentní optimalizací a pravidelnou péčí přímo od Valve je smělým konkurentem ROG Ally či Lenovo Legion Go.

Steam Deck OLED bych tak doporučil všem, kteří hledají přenosnou herní konzoli na hraní v autobuse, v čekárně u doktora či si chtějí užít hraní her kdekoliv na cestách nebo i doma v pohodlí gauče. Plusové body Steam Decku OLED náleží i za cenu. Na Steamu si Valve za 512GB OLED verzi řekne 569 € (14 100 Kč), verze s 1TB úložištěm a antireflexním sklem vás vyjde na 679 € (16 900 Kč). Současně s tím klesla cena původních Steam Decků, které jsou nyní ještě více cenově dostupné, a pokud nepotřebujete OLED displej a další novinky, je verze s LCD IPS displejem stále relevantní konzolí.

Osobně mi ale nedává smysl kupovat starší konzoli, když o pár tisíc dráž dostanete OLED displej s nádhernými barvami, podporou HDR a 90Hz obnovovací frekvencí, mírně vyšší výkon, větší baterii a modernější konektivitu. K tomu připočtěte excelentně odladěný operační systém s pravidelnými aktualizacemi a širokou komunitní základnu a výsledkem je konzole, kterou se aktuálně nebojím nazvat jako nejlepším herním handheldem současnosti a výběrem číslo 1.