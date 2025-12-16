Kvůli extrémním cenám pamětí se mobily vrátí na 4GB paměť, notebooky zase budou mít jen 8 GB RAM

Během podzimu vyrostl v počítačovém světě docela masivní problém s nedostatkem čipů DRAM a NAND, které masivně skupují nebo si zamlouvají firmy snažící se o zbohatnutí na hypu (či bublině) okolo umělé inteligence. Kvůli tomu několikanásobně stouply zejména ceny operačních pamětí a o něco méně (ale stále drsně) i SSD. Nákup počítače se teď o dost prodraží a bohužel dojde i k návratu zpět v kvalitě, protože zařízení budou muset mít menší RAM.
Situace na trhu je teď rozkolísaná, takže není úplně jasné, o kolik přesně už ceny pamětí stouply proti loňskému stavu. Objevují se údaje od trojnásobku až po šestinásobek – mezi dlouhodobými většími kontrakty a okamžitými (spotovými) cenami je asi dost velký rozdíl. I nižší údaje jsou ale dramatické a zdražování se ještě nezastavilo. Očekává se, že nedostatek potrvá dlouho (možná roky, pokud AI bublina nepraskne), takže růst cen také může pokračovat ve formě dlouhodobého trendu.
Podle analytické firmy TrendForce, která vývoj cen pamětí dlouhodobě sleduje a predikuje, (její zprávy často přinášíme pod tématem „ceny“), budou ceny výrazně stoupat i v prvním kvartále roku 2026. Výrobci počítačů i mobilů a dalších zařízení se budou muset vyrovnávat s tím, že cena paměťových čipů v rámci materiálů a komponent pro výrobu výrazně stoupne. I nejbohatší výrobci s velkými maržemi (Apple) to budou muset řešit, což znamená zdražení počítačů, nebo zhoršení jejich specifikací.
V mobilech se vrátí modely s 4GB pamětí
V mobilních telefonech to povede k úbytku kapacit paměti RAM v nových modelech a ukončení výroby starších s vyššími kapacitami. Nejvíce exponované budou logicky levnější modely s Androidem. V těch konkurenční boj měl dosud ten pozitivní efekt, že se výrobci snažili nalákat kupující na specifikace, což přinášelo na trh levné telefony se štědrou 8GB pamětí RAM (jde o operační paměť pro běžící programy a jejich pracovní data, nikoliv o „paměť“ ve smyslu trvalého úložiště, které je větší).
Podle TrendForce je tomuto zřejmě z větší části konec. Analytici očekávají, že v současných podmínkách se levné modely budou ve velké míře vracet zpátky k nízké, ale levné kapacitě 4 GB. Takové modely bohužel budou mít menší životnost – za několik let jim může docházet dech s tím, jak systém i aplikace budou potřebovat pořád víc a víc paměti. Nedostatek RAM způsobující swapování nebo zavírání aplikací je faktor, který obvykle nejvíce způsobuje, že zařízení přestane vyhovovat a musí být nahrazeno za nové.
V dražších „midrange“ telefonech se zřejmě výrobci ustálí na 6–8 GB paměti. Před cenovou krizí se už objevovaly i telefony z této cenové kategorie, které byly vybavené 12GB kapacitou, ale to zřejmě stoupající ceny zarazí a takové telefony na čas skončí.
V oblasti nejdražších „vlajkových lodí“ se zřejmě nárůst kapacity paměti zpomalí. Tyto telefony teď mají 12 GB až 16 GB a vyšší náklady logicky budou výrobce motivovat k tomu, aby setrvali na 12 GB, takže se zpomalí proces přechodu na 16GB zařízení. U nejšpičkovějších modelů ale asi pořád tato možnost bude a výrobci jednoduše navýšení ceny promítnou do ceny. Ceny špičkových telefonů se výrazně zvednou.
Návrat notebooků s 8 GB paměti
Podobný proces uvidíme u notebooků. Tam opět platí, že u nejdražších modelů nejspíš zůstane možnost mít vysoké kapacity RAM (32 GB, 64 GB), ale zaplatíte za ně výžrazně více, stejně jako když dnes zkusíte koupit samostatné moduly.
V „středním proudu“ notebooků, který kupuje nejvíce lidí, nicméně konkurence mezi různými výrobci a tlak na to, aby ceny stouply co nejméně, povede ke snižování osazené kapacity paměti. Podle TrendForce výrobci ustálí konfigurace na 8–16 GB. Zatímco 16GB paměť doteď u jakýchkoli notebooků, které nebyly z kategorie úplně těch nejlevnějších, byla v podstatě standardem a někdy už se daly najít i relativně dostupné modely s 32 GB, ty asi skončí a 16 GB standardem být přestane.
Podle TrendForce výrobci začnou i do těchto ne úplně nejlevnějších mainstreamových strojů tlačit 8GB konfiguraci. Firmy pravděpodobně budou mít snahu co nejvíce notebooků prodat s tímto nižším objemem RAM. Opět – a asi ještě víc než u mobilů – to povede k horší životnosti těchto zařízení, které začnou být kvůli rostoucím nárokům aplikací v budoucnu být „zasekané“ a „pomalé“ dříve. Bohužel u notebooků často na rozdíl od stolních PC je RAM osazená napevno a nejde ji zvětšit za pár let, až případně krize skončí a ceny zase klesnou.
Bohužel krok zpět z 16 na 8 GB paměti nemusí znamenat, že notebook celkově nezdraží, i na to se nejspíš musíme připravit. Separátně s pamětí RAM ostatně zdražují i SSD, u kterých tedy zachování stejné kapacity také nyní znamená vyšší výrobní náklady než před rokem. Kvůli vyšším cenám notebooků a PC je očekáván pokles jejich prodejů v příštím roce.
AI vrátila vývoj zpět o dekádu…
Mimochodem, omluvíte-li osobní komentář: První pracovní počítač s 8 GB operační paměti RAM jsem si opatřil v listopadu 2012, kdy to už dávno byl standard a bylo rozumnější pořizovat spíše 16 GB. Tehdy základní moduly DDR3 s celkovou kapacitou 8 GB stály lehce přes 800 korun.
Nyní přitom je 8GB kapacita paměti již několik let dostatečná spíš jen se skřípajícími zuby a pro nenáročného uživatele – je to málo na hry a v podstatě je vám ji schopen zkonzumovat jen internetový prohlížeč. Už několik let se doporučuje kupovat jako reálné rozumné minimum 16 GB a pokud si můžete snadno dovolit víc, tak 32 GB.
Je šílené, že po několika cenových cyklech (a tomto aktuálním historicky nejbrutálnějším) jsme zpátky a tato kapacita je opět standardem – 13 let později. Což je doba, za kterou v minulosti svět osobních počítačů pohnul od 16bitových procesorů 286 a maximálně 1 MB RAM k procesorům Pentium II, Celeron a AMD K6 (či K6–2), s nimiž už bylo běžné mít 64 MB a jejich schopnosti byly někde úplně jinde (a stály míň).
…a moderní aplikace o další
Bohužel to přichází v čase, kdy jde spotřeba paměti i u poměrně banálních aplikací překvapivě velký, a často jde přitom o aplikace, které potřebujete mít spuštěné neustále, jako komunikátory. Rozmohla se totiž móda pro usnadnění tyto aplikace psát jako HTML stránku běžící nad knihovnami Electron, které jsou v podstatě kompletním prohlížečem Chrome zabudovaným do aplikace (jde o extrémně neefektivní způsob tvorby PC aplikací).
A například Whatsapp pro Windows nedávno přešel z takovéto aplikace na čistě webovou verzi, čímž nároky na RAM tohoto jednoduchého vykecávadla ještě narostly.
