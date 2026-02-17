Cnews.cz  »  Hardware  »  Vydání PlayStation 6 zrušeno kvůli extrémním cenám pamětí? Nová konzole možná bude až v roce 2028 či 2029

Byznys   Hardware   Hry

Vydání PlayStation 6 zrušeno kvůli extrémním cenám pamětí? Nová konzole možná bude až v roce 2028 či 2029

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Ovladač na stole Autor: Depositphotos
Konzole PlayStation 4 Pro vs Slim
Bohužel se zdá, že kvůli krizi s explodujícími cenami hardwaru se o hodně oddálí příchod nové generace konzolí a s ní spojený technologický a kvalitativní posun ve hrách. A ty, co už jsou na trhu, zdraží – konkrétně Switch 2.

Aktuální herní generace konzolí (mimo Switche 2, který Nintendo sotva vydalo) už je v pozdních letech své existence na trhu a pomalu by se měl blížit čas jejich nahrazení novou generací. To mělo původně nastat možná už příští rok, ale nová zařízení s lepší architekturou, výkonem a možnostmi se asi stanou obětí bezprecedentně špatné situace v cenách pamětí, které vystřelily několikanásobně kvůli tomu, jak trh pokřivila mánie kolem AI.

Bublina kolem AI zmaří vydání PS6

Podle zprávy vydané Bloombergem teď Sony zvažuje, že posune vydání své nové konzole PlayStation 6, což by byl dost radikální krok. Přípravy konzolí běží mnoho let a firma se obvykle snaží s nimi přijít pokud možné dříve kvůli konkurenci na trhu. Bloomberg ale píše, že podle zdrojů obeznámených s interními diskusemi v Sony, může být PlayStation 6 odložená na rok 2028, nebo dokonce i na rok 2029.

Důvodem jsou samozřejmě nyní masivně zvýšené ceny pamětí NAND pro úložiště a DRAM pro operační a grafickou paměť. I další komponenty ale budou kvůli poptávce po hardwaru pro umělou inteligenci patrně zdražovat, takže efekty se posčítají. Podle aktuálních průsaků by PlayStation 6 mohla používat až 30 GB paměti GDDR7, což by byly komponenty jako pro GeForce RTX 5090, za níž si Nvidia (spolu se svými partnery) už nyní dokáže účtovat ceny blížící se 4000 dolarům.

Držte si klobouky. To, o kolik zdraží paměti během aktuálního čtvrtletí, může být největší šok v historii Přečtěte si také:

Držte si klobouky. To, o kolik zdraží paměti během aktuálního čtvrtletí, může být největší šok v historii

Další oběť AI? Po pamětech a SSD jsou prý na řadě chladiče a zdroje, ceny hardwaru budou stoupat Přečtěte si také:

Další oběť AI? Po pamětech a SSD jsou prý na řadě chladiče a zdroje, ceny hardwaru budou stoupat

Sony bude stát před dilematem, zda konzoli vydat přesto, že její prodejní cena by musela být výrazně zvýšena proti historickým standardům. Už tak se předpokládalo, že příští generace konzolí bude muset být dražší kvůli obecné inflaci o tomu, že roste cena pokročilých výrobních procesů a pro zvýšení výkonu bude nutno tentokrát osadit dražší SoC (procesor a GPU).

Když se k tomu ale přidá drasticky vyšší cena paměti a SSD, mohl by nárůst ceny už být těžko skousnutelný. Počkat s uvedením nové konzole tak může být nejrozumnější, i když to může znamenat, že přijde na trh relativně dlouho poté, co by její hardware byl technologicky čerstvý a nejvíc přínosný.

Specifikace nových konzolí Sony odhalené: Jaká bude PlayStation 6 a handheld konkurující Switchi? Přečtěte si také:

Specifikace nových konzolí Sony odhalené: Jaká bude PlayStation 6 a handheld konkurující Switchi?

Odklad až o dva roky?

Sony zatím oficiálně neoznámila, kdy má nová konzole vyjít, takže není úplně jasné, jak dlouhý by výsledný odklad vlastně byl. Podle zpráv leakerů, kteří mají určité zákulisní zdroje (v tomto případě leaker s přezdívkou Kepler_L2) ale dosud konzole PlayStation 6 směřovala k vydání v roce 2027. To by znamenalo, že odklad může být o rok, nebo dokonce o rok a půl až dva roky, pokud se scénář popisovaný zprávou Bloombergu uskuteční.

Mobilní zařízení Sony PlayStation Portal

Mobilní zařízení Sony PlayStation Portal

Autor: Sony

Sony obvykle volí uvedení na podzim, takže lze předpokládat, že k tomuto termínu (listopad 2027) původně harmonogram směřoval. Je to však už za nějaký rok a tři čtvrtě a je proto značné riziko, že se do té doby ceny pamětí nestihnou zotavit, zvlášť vzhledem k tomu, že výroba začne v předstihu (možná už za rok). Sony navíc bude potřebovat kontrakty na dodávky pamětí uzavřít ještě předtím a už se tak nebezpečně blížíme k dnešku s jeho neúnosnými cenami. Sony si pravděpodobně nemůže dovolit moc riskovat a zřejmě nepředpokládá, že by bublina kolem AI praskla v nejbližších měsících a vedla k téměř okamžitému kolapsu cen na obvyklou úroveň.

Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme? Přečtěte si také:

Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme?

Nintendo Switch 2 letos zdraží

Sony samozřejmě nebude jediná firma, která je takto zasažená. Před podobným rozhodnutím bude stát Microsoft s příští generací Xboxu (i když chystané změny v strategii a změna ekosystému ve volnější softwarovou platformu pracují s mnoha různými zařízeními může vést k odlišným rozhodnutím).

AIT26

A podle Bloombergu je bezprostředně zasaženo také Nintendo. Tato firma nyní dost možná kvůli cenám pamětí zvýší ceny konzole Switch 2, u které to asi bude relativně citlivější, jelikož je na trhu necelý rok. A tedy je stále ještě ve fázi, kdy by uživatelé plošně pořizovali tato zařízení, zatímco konzolemi PS5 a Xbox Series X/S je teď už trh celkem nasycený. Zdražení Switche 2 je prý zvažováno někdy během letošního roku, přesnější načasování zatím neznáme.

Zdroje: Bloomberg, VideoCardz

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Asi je to velké dilema, protože pokud zase budou s vydáním čekat příliš dlouho, CPU/GPU výkon se opět zvýší a oni budou buď vydávat starý HW, nebo přepracovat konzoli s ohledem na novější čip. Ale mohou položit dotaz éjáj, ta jim jistě poradí co s tím ;-)
RemMes

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI