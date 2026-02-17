Vydání PlayStation 6 zrušeno kvůli extrémním cenám pamětí? Nová konzole možná bude až v roce 2028 či 2029

Aktuální herní generace konzolí (mimo Switche 2, který Nintendo sotva vydalo) už je v pozdních letech své existence na trhu a pomalu by se měl blížit čas jejich nahrazení novou generací. To mělo původně nastat možná už příští rok, ale nová zařízení s lepší architekturou, výkonem a možnostmi se asi stanou obětí bezprecedentně špatné situace v cenách pamětí, které vystřelily několikanásobně kvůli tomu, jak trh pokřivila mánie kolem AI.
Bublina kolem AI zmaří vydání PS6
Podle zprávy vydané Bloombergem teď Sony zvažuje, že posune vydání své nové konzole PlayStation 6, což by byl dost radikální krok. Přípravy konzolí běží mnoho let a firma se obvykle snaží s nimi přijít pokud možné dříve kvůli konkurenci na trhu. Bloomberg ale píše, že podle zdrojů obeznámených s interními diskusemi v Sony, může být PlayStation 6 odložená na rok 2028, nebo dokonce i na rok 2029.
Důvodem jsou samozřejmě nyní masivně zvýšené ceny pamětí NAND pro úložiště a DRAM pro operační a grafickou paměť. I další komponenty ale budou kvůli poptávce po hardwaru pro umělou inteligenci patrně zdražovat, takže efekty se posčítají. Podle aktuálních průsaků by PlayStation 6 mohla používat až 30 GB paměti GDDR7, což by byly komponenty jako pro GeForce RTX 5090, za níž si Nvidia (spolu se svými partnery) už nyní dokáže účtovat ceny blížící se 4000 dolarům.
Sony bude stát před dilematem, zda konzoli vydat přesto, že její prodejní cena by musela být výrazně zvýšena proti historickým standardům. Už tak se předpokládalo, že příští generace konzolí bude muset být dražší kvůli obecné inflaci o tomu, že roste cena pokročilých výrobních procesů a pro zvýšení výkonu bude nutno tentokrát osadit dražší SoC (procesor a GPU).
Když se k tomu ale přidá drasticky vyšší cena paměti a SSD, mohl by nárůst ceny už být těžko skousnutelný. Počkat s uvedením nové konzole tak může být nejrozumnější, i když to může znamenat, že přijde na trh relativně dlouho poté, co by její hardware byl technologicky čerstvý a nejvíc přínosný.
Odklad až o dva roky?
Sony zatím oficiálně neoznámila, kdy má nová konzole vyjít, takže není úplně jasné, jak dlouhý by výsledný odklad vlastně byl. Podle zpráv leakerů, kteří mají určité zákulisní zdroje (v tomto případě leaker s přezdívkou Kepler_L2) ale dosud konzole PlayStation 6 směřovala k vydání v roce 2027. To by znamenalo, že odklad může být o rok, nebo dokonce o rok a půl až dva roky, pokud se scénář popisovaný zprávou Bloombergu uskuteční.
Sony obvykle volí uvedení na podzim, takže lze předpokládat, že k tomuto termínu (listopad 2027) původně harmonogram směřoval. Je to však už za nějaký rok a tři čtvrtě a je proto značné riziko, že se do té doby ceny pamětí nestihnou zotavit, zvlášť vzhledem k tomu, že výroba začne v předstihu (možná už za rok). Sony navíc bude potřebovat kontrakty na dodávky pamětí uzavřít ještě předtím a už se tak nebezpečně blížíme k dnešku s jeho neúnosnými cenami. Sony si pravděpodobně nemůže dovolit moc riskovat a zřejmě nepředpokládá, že by bublina kolem AI praskla v nejbližších měsících a vedla k téměř okamžitému kolapsu cen na obvyklou úroveň.
Nintendo Switch 2 letos zdraží
Sony samozřejmě nebude jediná firma, která je takto zasažená. Před podobným rozhodnutím bude stát Microsoft s příští generací Xboxu (i když chystané změny v strategii a změna ekosystému ve volnější softwarovou platformu pracují s mnoha různými zařízeními může vést k odlišným rozhodnutím).
A podle Bloombergu je bezprostředně zasaženo také Nintendo. Tato firma nyní dost možná kvůli cenám pamětí zvýší ceny konzole Switch 2, u které to asi bude relativně citlivější, jelikož je na trhu necelý rok. A tedy je stále ještě ve fázi, kdy by uživatelé plošně pořizovali tato zařízení, zatímco konzolemi PS5 a Xbox Series X/S je teď už trh celkem nasycený. Zdražení Switche 2 je prý zvažováno někdy během letošního roku, přesnější načasování zatím neznáme.
