První počítač s next-gen procesorem Intelu: Nova Lake zrychlí paměti na 8 GHz, prý vyjde ještě letos

V Norimberku se teď (10. až 12. 3.) koná veletrh Embedded World 2026. Ten se sice zabývá hlavně počítači a komponenty pro průmyslové a podobné využití, ale embedded hardware je obvykle příbuzný s tím určeným pro PC. A na Embedded Worldu se objevilo něco, co je pro nás zajímavé – prototyp prvního počítače založeného na chystané nové generaci desktopových procesorů od Intelu označené Nova Lake. A s tím i informace o této platformě.
Nova Lake zvýší výkon pamětí, oficiální podpora DDR5–8000
Jedná se o počítač od ECS (Elitegroup) s označením P300, který bude podle prospektu k němu založený na „Nova Lake-S“, tedy desktopových procesorech Core Ultra 400 do socketu (ten by měl mít označení LGA 1954). Nemusí jít o zcela funkční kus a rozhodně ne o finální hardware, který by ukazoval, že už jsou tyto procesory hotové. Do vydání je stále daleko.
Zajímavé jsou na tomto exponátu tedy hlavně specifikace, které jsou pro něj slíbené. ECS je totiž uvádí, přestože Intel sám zatím o Nova Lake nic nepotvrdil a tyto věci jsou pod NDA. Zařízení bude mít běžnou sestavu výstupů USB včetně USB4, které bude podporovat alternativní obrazový výstup DisplayPort. Procesor bude v tomto počítači podporovat dvojici PCIe 5.0 ×4 SSD. V počítači P300 má dále být i nízkoprofilový slot PCIe 5.0 ×16 pro samostatné GPU, byť ve specifikacích na letáku není uveden. Použitý čipset je údajně Intel B960.
Nejdůležitější je ale zmínka o pamětech. Nova Lake bude podle ECS oficiálně podporovat paměti DDR5–8000 o čtvrtinu rychlejší než současný standard DDR5–6400 u procesorů Arrow Lake pro desktop (je ale třeba dodat, že nové refreshové modely Arrow Lake, které se začnou prodávat za dva týdny, již budou podporovat DDR5–7200).
Údaj o podpoře DDR5–8000 už dříve prosákl z neoficiálních zdrojů. To, že je to nyní uvedeno ve specifikacích od ECS, zřejmě lze brát jako potvrzení z oficiálního zdroje, byť ne přímo od Intelu. Řadič pamětí v Nova Lake by tedy měl být významně inovovaný proti tomu používanému nyní.
Nova Lake přece jenom bude letos
Vedle tohoto střípku specifikací web ComputerBase, který veletrh navštívil, zjistil ještě něco – podle výrobců, kteří v Norimberku vystavovali, prý asi není pravda, že jsou procesory Nova Lake pro desktop odložené na příští rok. To se nedávno objevilo v hardwarových zprávách na základě informací z asijských zdrojů. Bylo to ovšem v kontrastu s tím, co Intel sám řekl jen krátce předtím ve svých finančních výsledcích na konci ledna – tedy firma tvrdila, že Nova Lake chce vydat ještě před koncem letošního roku.
Podle ComputerBase prý platí to druhé – Intel prý opravdu plánuje vydat procesory Nova Lake ještě v roce 2026, což by byla dobrá zpráva. Bude to však asi na jeho konci a bude to asi vydání omezené, prozrazující, že ho Intel stihne jen s vypětím. Podobně jako u Meteor Lake (nebo jak bylo původně plánováno s procesory Panther Lake) vyjde před koncem roku 2026 jen část procesorů a jejich většina bude na trhu až v roce 2027.
Intel tedy jinými slovy popožene vydání, aby alespoň symbolicky tento produkt spatřil světlo světa ještě v roce 2026. Také větší část desek s čipsety řady 900 má prý vyjít až v roce 2027 (přesněji v prvním kvartálu roku 2027). Pokud tedy desktopové procesory Nova Lake vyjdou v prosinci 2026, asi by to mohly být ještě jenom vybrané nadšenecké modely s deskami s čipsety Z970 či Z990 (Nova Lake a desktopová platforma totiž bude mít dva čipsety umožňující přetaktování, ne už jen jeden).
Doufejme, že to vyjde a nějaké čipy Nova Lake budou k vidění již před koncem roku.
Zdroj: ComputerBase