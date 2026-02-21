Cnews.cz  »  Hardware  »  Ani nová generace procesorů Intel pro desktop nevyjde letos, Nova Lake nejdřív jen pro notebooky?

Ani nová generace procesorů Intel pro desktop nevyjde letos, Nova Lake nejdřív jen pro notebooky?

Jan Olšan
Dnes
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake) Autor: Intel
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Jak AMD, tak Intel prý doufají, že se jim nové procesory povede vydat v lednu na CES 2027.

Včera jsme tu měli zprávu, že nová generace procesorů AMD pro desktop s architekturou Zen 6 vyjde nakonec později než se čekalo, až někdy v příštím roce. Vypadá to ale, že ani konkurence od Intelu v podobě procesorů Core Ultra 400 „Nova Lake“ pro desktop tu nebude dříve, takže Intel nejspíš nemusí získat výhodu, jak jsme včera psali. Podle aktuálních informací totiž Intel také chystá vydání až v příštím roce.

Čínský (a poměrně zavedený) leaker informací s přezdívkou Golden Pig Upgrade dnes na sociální síti Weibo na zprávy o vydání Zenu 6 až v roce 2027 zareagoval a v podstatě je potvrdil. Přidal ale také, že stejné to bude i u Intelu. Ani desktopové procesory Nova Lake (což se také označuje jako Nova Lake-S, kde ono S odkazuje na to, že jsou v desktopovém provedení pro socket) podle něj letos nevyjdou.

Podle Golden Pig Upgrade se obě firmy snaží stihnout vydání během veletrhu CES 2027 v lednu. To nemusí být nutně hned fyzické uvedení, začátkem ledna na show v Las Vegas může proběhnout oficiální prezentování nové generace, s fyzickou dostupností a prodeji o pár týdnů později, například koncem ledna nebo začátkem února. Je třeba říct, že formulace Golden Pig Upgrade implikuje, že pro obě firmy je lednový termín trochu výzva, takže asi není automaticky jisté, že ho stihnou a nebude další zpoždění.

Vypadá to tedy, že celý letošní rok bude v desktopových počítačích jen ve znamení existujících architektur AMD a Intelu z roku 2024 – Intel vydá jenom refresh procesorů Arrow Lake (zatímco AMD už vydalo něco podobného v podobě Ryzenu 7 9850X3D) a na trh se nedávno dostaly highendové Xeony 600 pro pracovní stanice. Výrobci x86 procesorů tak budou zatím bez odpovědi na nové procesory Applu a Qualcommu s výrazně vyšším jednovláknovým výkonem a dostanou se ke slovu až po novém roce. Pravda, reálně to samozřejmě může být rozdíl jen dvou nebo tří měsíců.

Intel Core Ultra 200S Arrow Lake - ilustrace

Intel Core Ultra 200S Arrow Lake – ilustrace

Autor: Intel

Jak jsme zmiňovali včera, teoreticky může být příčinou stav 2nm procesu, obě dotyčné rodiny procesorů jsou totiž postavené na této nejnovější technologii TSMC. Je možné, že to klade překážky ve výtěžnosti a schopnosti dostat čipy na potřebných vysokých taktech. TSMC spustilo oficiálně sériovou výrobu na samém konci roku 2025.

A co ujištění Intelu?

CEO Intelu jen nedávno znovu trval na tom, že Nova Lake vyjde ještě letos, ale teoreticky to nemusí být s aktuálním průsakem v rozporu. Je možné, že produkt, který se objeví před koncem roku, budou procesory Nova Lake pro notebooky (nejspíše řada H a řada HX logicky spíš ne, jelikož je ta založena na desktopu).

AIT26

Je to pro Intel netypické, protože obvykle u něj nová generace začínala desktopovými procesory, a tak jsme předpokládali, že oficiální potvrzení vydání v roce 2026 se týkalo právě desktopové platformy LGA 1954. Uvidíme, zda se tedy nakonec povede před Vánoci vydat notebooky, nebo Intelu nakonec ona předpověď nevyjde vůbec.

Zdroje: Golden Pig Upgrade, HXL

Témata:

