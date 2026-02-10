Nové desktopové procesory Intelu pro socket LGA 1851 vyjdou za šest týdnů, ale bez highendu

Zatímco pro notebooky má Intel 1,8nm procesory Panther Lake (Core Ultra 300), pro desktop a desky platformy LGA 1851 vyjde tzv. refresh procesorů Arrow Lake, který přidá víc jader modelům Core Ultra 5 a Core Ultra 7. Poněkud se opozdil a dokonce se teď ukázalo, že Intel zrušil nejvýkonnější model Core Ultra 9 290K Plus. Ovšem neznamená to, že by tento refresh byl mrtvý. Zbytek procesorů má opravdu vyjít a konečně už víme, kdy.
Refresh Arrow Lake pro desktop za šest týdnů
Termín, kdy by se měly nové procesory Intel pro socket LGA 1851 vyjít, má být bez jednoho dne přesně za šest týdnů. Podle leakera s přezdívkou HXL to má nastat 23. 3., což bude pondělí. V tento den v 15:00 vyprší embargo na recenze procesorů, což nejspíš bude i jejich termín oficiálního vydání.
Není ještě jasné, zda se stejného dne začnou prodávat, nebo bude reálný příchod do obchodů ještě třeba o den či týden posunutý. Jde zatím o neoficiální informaci (Intel samotný dosud refreshové modely Core Ultra 200 pro desktop ani nijak neoznámil) ovšem to, že je už sdělen přesný den, by mohlo nahrávat pravosti této zprávy.
HXL ovšem uvádí, že v tomto termínu budou oficiálně vydány jen modely Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus. Budou to tedy nižší dva ze tří nadšeneckých modelů (pokud modely KF nepočítáme zvlášť), ale ve výčtu chybí Core Ultra 9 290K Plus, což by byl nový špičkový model Intelu pro desktop. Ten totiž byl údajně zrušen, jak jsme psali zde:
Co by vyjít mělo, budou odvozené modely KF bez integrovaného GPU, jejichž parametry jsou jinak identické základním verzím procesoru. Existovat ale také budou jen od Core Ultra 7 (270KF Plus) a od Core Ultra 5 (250KF Plus).
Hodně mnohovláknového výkonu za dobré ceny?
Parametry procesorů Arrow Lake Refresh (tehdy ještě s plánovaným modelem 290K Plus), jsme probírali v tomto článku:
Jelikož jde o refresh a ne nové čipy, jsou architektura i použitý křemík stejné jako v předchozích modelech z roku 2024. Ale v rámci jeho možností si nižší modely pomohou – Core Ultra 5 250K dostane místo 6+8 jader tentokrát 6+12 jader a Core Ultra 7 270K Plus bude mít místo 8 + 12 jader tentokrát 8+16 jader, tedy plnou konfiguraci.
Jinými slovy, pokud oželíte trošku nižší maximální frekvenci, dostanete za cenu Core Ultra 7 ekvivalent předchozího highendu Core Ultra 9. I když zatím samozřejmě nevíme, jaké ceny budou mít reálně v obchodech, v mnohovláknovém výkonu tedy půjde o zajímavé procesory. Je pozoruhodné, jak se během let prohodily role obou firem – před rokem 2020 býval herní výkon doménou Intelu a slabinou AMD, kdežto v počtu jader a mnohovláknovém výkonu vedlo AMD nad procesory Intel. Teď je to zcela naopak.
