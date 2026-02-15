Odpověď Intelu na Threadripper: Xeon 600 na platformě W890 přináší 86 jader s HT, AVX-512 i AMX

Přestože letos se v desktopu od Intelu čeká nová generace CPU až na samém konci roku (v podobě Nova Lake a socket LGA 1954), jelikož nové 1,8nm procesory Panther Lake firma vydala jenom v noteboocích, úplně bez novinek po většinu roku stolní počítače nebudou. Nová generace od Intelu totiž vychází v tzv. segmentu HEDT a pro pracovní stanice. Intel teď proti Threadripperům 9000 vydává platformu W890 a procesory Xeon 600 s až 86 jádry.
Nové HEDT procesory od Intelu
Xeony 600 začínají s novým značením, které odpovídá novému značení, s kterým přišel Intel v serverových procesorech. Jsou příbuzné na podzim vydané nové generaci Xeon 6000 Granite Rapids. Zatímco procesory Xeon 6900P mají až 128 jader, procesory Xeon 600 pro pracovní stanice a highendový desktop jsou zřejmě odvozené od levnější řady Xeonů 6700P a 6500P, takže mají o něco méně – nejvyšší konfigurace poskytuje 86 jader (velkých tzv. P-Core). A 172 vláken, jelikož tyto procesory si stále zachovávají podporu HT.
Jádra jsou hybridem mezi architekturou Redwood Cove (derivát architektury Golden Cove z desktopové generace Alder Lake a Raptor Lake) a novějším P-Core Lion Cove, z kterého přebírají některé prvky. Vedle HT podporují také instrukce AVX-512 s nově přidanou podporou operací s hodnotami FP16, instrukce TMUL a také maticové rozšíření AMX. Křemík výpočetních čipletů je vyráběný technologií Intelu, 3nm procesem (Intel 3).
Procesory Xeon 600 jsou nástupcem předchozí „HEDT“ a „WS“ line procesorů Intel Xeon W2400/W3400 a W2500/W3500 pro socket LGA 4677, které byly odvozené od 7nm serverových procesorů Sapphire Rapids. Generace Xeon 600 používá novou platformu se socketem LGA 4710. Je převzatý od zmíněné levnější verze serverové platformy Xeonů 6700P a 6500, kterou používají také Xeony 6700E s malými jádry.
Platforma W890
Procesory budou mít vlastní platformu desek s čipsetem W890, který je pravděpodobně odvozený od stejného, který používají mainstreamové procesory Intelu. Čipset je k procesoru připojený přes rozhraní DMI s osmi linkami Gen4 (což odpovídá PCI Expressu 4.0 ×8). Čipset poskytuje 24 linek PCI Express 4.0, 14 portů USB (až 10× USB 5Gbps a 10Gbps a až 5× USB 20Gbps) a 8 portů SATA. Je v něm část konektivity pro Wi-Fi 6E (s adaptérem Intel AX211) a také podpora pro přídavný 2,5Gb/s Ethernet Intel (pro nějž je MAC komponenta také rovnou v čipsetu). Čipset i celá platforma podporuje funkce vPro.
Přímo z procesoru pak řadiče poskytují 128 linek PCI Express 5.0, s výjimkou tří nejlevnějších modelů, které jsou omezené na jen 80 linek. Na části linek je podporován standard CXL 2.0 pro speciální akcelerátory a zejména paměťová a úložišťová zařízení. Paměťový řadič je osmikanálový pro paměti DDR5–6400 včetně podpory detekce a opravy chyb ECC. Řadič podporuje dva moduly na kanál, takže desky půjde osadit až 16 moduly. Maximální podporovaná kapacita je podle Intelu 4 TB.
Platforma umí i speciální multi-rankové moduly MRDIMM, které mohou navýšit propustnost až na úroveň efektivní rychlosti DDR5–8000. To je ale dostupné jen u části vyšších modelů s příponou X (od modelu 674X a výš).
Modely: od 12 po 86 jader, s možností OC
Vydané modely můžete vidět v následující tabulce přímo od Intelu. Existuje opět široká škála, začínající lowendovými modely s 12 jádry, 150W TDP a cenou od 499 $. Nejvýkonnější model Xeon 698X má 86 jader a 176 vláken s L3 cache o celkové kapacitě 336 MB, což by měla být plně aktivní konfigurace křemíku. Jeho základní takt je 2,0 GHz a maximální takt pro jednovláknové a málovláknové aplikace 4,8 GHz. Další variantou je například Xeon 696X s 64 jádry na 2,4–4,8 GHz. Tyto procesory stojí 7699 $ a 5599 $ a oba mají 350W TDP.
Nejvyšší takt je dosažen u trošku „menších“ modelů s 24 až 48 jádry, jejichž maximální boost je 4,9 GHz. Modely s 24 až s maximálními 86 jádry mají v označení příponu X, která říká, že je u nich umožněno přetaktování. Lze například ladit Turbo Boost, použít offsety frekvence pro náročnější instrukce (AVX2, AVX-512, AMX) a nezávisle taktovat jednotlivé CPU čiplety procesoru. Podporu pro tato CPU má už přidanou nástroj OCCT.
Intel celou platformu W890 cílí na použití ve firemních pracovních stanicích, mimo jiné pro práci na vývoji umělé inteligence. Nicméně možnost přetaktování zachovává stále jisté spojení s nadšeneckým segmentem „HEDT“. Ovšem při stávajících cenách samozřejmě tyto procesory a desky bude jen tak „na hraní“ kupovat jen velmi málo bohatých nadšenců. Což ovšem platí i pro konkurenční Threadrippery od AMD.
Procesory Xeon 600 a platforma W890 byly oficiálně vydány 2. února a už by měly být v prodeji.
Zdroje: Intel (1, 2), techPowerUp