Překvapivé terno: Nové procesory Intel ošetřily největší brzdu herního výkonu a přidaly jádra. Za krásné ceny

Jan Olšan
Dnes
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Balení procesoru Intel Core Ultra 7 270K Plus
Procesor Intel Arrow Lake pro desktop (Core Ultra 200S)
Procesor Intel Arrow Lake (ilustrace)
Je tu rehabilitace procesorů Arrow Lake? Intel uvádí nové modely Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus a zdá se, že by to teď mohla být vůbec nejvýhodnější CPU na trhu.

Drby se potvrdily a Intel dnes oficiálně vydal tzv. refresh procesorů Arrow Lake pro desktopový socket LGA 1851. Tato platforma bohužel nedostala novou generaci jako notebooky v podobě 1,8nm procesorů Core Ultra 300 Panther Lake, ale Intel jako náhradu vyrobil nové modely 3nm generace Arrow Lake. A to, že nemají novou architekturu, u nich kompenzuje výhodným poměrem cena/výkon, takže tyto nové modely by mohly být překvapivě zajímavé.

„Plus“ refresh Arrow Lake je tady

S novými teď vycházejícími refreshovými procesory Core Ultra 200S pro desktop je to poměrně jednoduché, protože Intel vydává pouze odemčené nadšenecké modely se 125W TDP, a to ještě v podstatě jenom dva modely. Určené jsou stále pro stejné desky se socketem LGA 1851, byť pro jejich zprovoznění asi může být třeba aktualizace BIOSu.

Core Ultra 270K Plus bude nejvyšším modelem, který má plný počet jader – 8 velkých P-Core a 16 malých jader E-Core s 24 vlákny, k tomu 36 MB L3 cache. Procesor má základní takt 3,7 GHz a maximální boost 5,5 GHz, což je jediná věc, ve které je horší než předchozí špičkový model Core Ultra 9 285K (s boostem 5,7 GHz). Takt jader E-Core je 3,2–4,7 GHz.

Balení procesoru Intel Core Ultra 7 270K Plus

Balení procesoru Intel Core Ultra 7 270K Plus

Autor: Intel

Díky nižšímu maximálnímu taktu patrně Intel může Core Ultra 7 270K Plus prodávat ve větších počtech jako masový produkt. Maximální spotřeba v boostu je 250 W. Co je podstatné: Ač má tento model nyní plný počet jader a v podstatě tak parametry odpovídá nejvyššímu modelu Core Ultra 9, zachoval si mainstreamovou cenu jen 299 $, což je s DPH jen asi 7600 Kč (nebo na Slovensku 318 €). Takto nízko nebyla cena v podstatě nejvyššího desktopového modelu v nabídce firmy asi hodně dlouho.

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Autor: Intel

Mohl by to být tedy svěží vítr s výhodným (zejména mnohovláknovým) výkonem za nízkou cenu, což je v dnešních podmínkách na trhu zoufale třeba. Je to cena, za kterou je u AMD pouze osmijádrový Ryzen 7 9700X. Core Ultra 7 270K Plus proti němu nabídne zřejmě o vyšší desítky procent lepší mnohovláknový výkon – podle Intelu v něm bude až o 90 % lepší. Ale tyto oficiální benchmarky mohou být selektivní, raději se podívejte na nezávislé testy, až budou k dispozici.

Druhým modelem je Core Ultra 250K Plus. Teto model přináší konfiguraci, která v nabídce dříve nebyla a je někde na půl cesty mezi Core i5 či Ultra 5 a mezi Core i7 / Core Ultra 7 v předešlých generacích. Procesor má stále šest jader P-Core, ale už 12 jader E-Core, celkem tedy 18 vláken (L3 cache by údajně měla mít 28 MB). Maximální boost procesoru je 5,3 GHz, základní takt 4,2 GHz a maximální turbo spotřeba 159 W. Takt jader E-Core je 3,5–4,7 GHz.

Balení procesoru Intel Core Ultra 5 250K Plus

Balení procesoru Intel Core Ultra 5 250K Plus

Autor: Intel

Tento model stojí pouze 199 $, takže s DPH jen něco málo přes 5050 Kč s momentálním kurzem, nebo na Slovensku 211 €. Je to tedy přímý konkurent Ryzenu 5 9600X nebo Ryzenu 5 7500X3D od AMD (ty stojí okolo 4700 a 5000 korun; mimochodem model 7500X3D na tuto úroveň zlevnil teprve minulý měsíc).

Přičemž proti nim by opět měl mít o několik tříd vyšší mnohovláknový výkon. Podle Intelu až o 103 % vyšší než Ryzen 5 9600X, ale to je opět třeba brát s rezervou (grafy s oficiálními benchmarky od Intelu můžete najít v galerii v záhlaví článku).

Oba modely jsou odemčené pro přetaktování. Vedle uvedených parametrů by oba procesory nadále měly mít integrovanou grafiku s 512 shadery architektury Xe „Alchemist“ a stejné multimediální schopnosti a konektivitu jako předchozí procesory pro socket LGA 1851 (viz tento článek).

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Autor: Intel

Intel by měl vydat i modely 270KF Plus a 250KF Plus bez integrovaného GPU, které budou mít cenu o trošku nižší, zatím ale v oficiálních materiálech nejsou zmíněné. Toto modely KF by mohly být pro herní PC ještě o něco výhodnější.

Rychlejší paměti a rychlejší propojení čipletů

Kromě zvýšení počtu jader přinášejí refreshnuté modely další změny, které by měly vylepšit zejména herní výkon. První z nich je oficiální podpora pamětí DDR5–7200 místo pouze DDR5–6400 (nicméně s pomocí profilů XMP bylo už dříve možno provozovat rychlejší moduly). Rychlost DDR5–7200 by měla oficiálně být podporována s moduly typu CUDIMM a údajně je to stále s použitím režimu Gear 2, nikoli pomalejšího Gear 4.

Druhá změna by mohla mít větší efekt: Rychlost tzv. die-to-die rozhraní, která propojují čiplety procesoru, byla u obou modelů navýšena o +900 MHz. Toto zvýší propustnost rozhraní a sníží latenci komunikace, včetně komunikace s operační pamětí – vylepší se tedy paměťový výkon a s ním i výkon ve hrách. Tato rozhraní bylo možno v předchozích modelech přetaktovat, u nových modelů 250K Plus a 270K Plus je ale takt vyšší už z továrny. Intel uvádí, že výkon ve hrách by se mělo zlepšit o +13 % (u 250K Plus proti modelu 245K) až +15 % (u 270K Plus proti modelu 265K).

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Autor: Intel

Platforma LGA 1851 má také dostat podporu čtyřrankových (quad-rank) modulů DDR5, o kterých jsme psali již dříve. Ty přinesou kapacitu až 128 GB na jeden modul, takže by na platformě LGA 1851 mělo být možné osadit 512 GB paměti – podpora ale může být omezená jen na některé desky. Bohužel v dnešních podmínkách bude nákup 512 GB hodně drahý výdaj.

512 GB RAM v PC: Nový typ paměti DDR5 zdvojnásobí kapacitu, CQDIMM pojede i v dnešních deskách Přečtěte si také:

512 GB RAM v PC: Nový typ paměti DDR5 zdvojnásobí kapacitu, CQDIMM pojede i v dnešních deskách

V prodeji za dva týdny

Koupit se tyto procesory budou dát za dva týdny a jeden den ve čtvrtek 26. 3., což už by mělo být jejich reálné fyzické vydání.

AIT26

Je pozoruhodné, jak tlak konkurence mění podmínky – je to jen pár let, kdy typicky byla situace taková, že procesory AMD měly nižší herní výkon, ale obvykle také cenu, za kterou nabízely atraktivnější celkový mnohovláknový výkon proti Intelu. Teď je to prakticky přesně naopak…

Zdroje: techPowerUp, VideoCardz

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Tak to vypadá na pořádnou změnu paradigmatu. intel se zase vrací na trůn a za lidovou cenu? Má to jedinou vadu, tyhle procesory aby jely naplno tak potřebují windows 11 co?
Pan Jaroslav Crha


