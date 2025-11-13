Herní procesor s 3D V-Cache lze mít za míň než 7 tisíc. AMD vydalo Ryzen 7500X3D, už jsou i recenze

Jen nedávno prosákly informace o tom, že AMD chystá nový procesor s 3D V-Cache pro socket AM5 odvozený od starší architektury Zen 4. Firma nečekala až do ledna, jak se tipovalo, a tento model označený Ryzen 5 7500X3D byl včera oficiálně vydán včetně uveřejnění recenzí. V Evropě se již začal prodávat a představuje nyní nejlevnější možnost, jak si na aktuální platformě AM5 nějaké herní CPU s 3D V-Cache opatřit.
AMD Ryzen 5 7500X3D
Ryzen 5 7500X3D je šestijádro s 12 vlákny generace Ryzen 7000 „Raphael“ s architekturou Zen 4, technologicky jde tedy o stejný základ, jaký měl osmijádrový model Ryzen 7 7800X3D (či lépe řečeno šestijádro 7600X3D). Vedle přítomnosti jen šesti jader má tento procesor také nižší takty než předešlé modely, To dovoluje využít horší křemík, který neprošel kritérii pro pro vyšší modely. Díky tomu se Ryzen 5 7500X3D může prodávat za o něco nižší cenu.
Takt je u modelu Ryzen 5 7500X3D 4,0 GHz v základu a 4,5 GHz v boostu (podle uniklých testů se zdá, že reálné maximum je 4,55 GHz). Je to méně proti 4,1–4,7 GHz u modelu 7600X3D a 4,2–5,0 GHz u modelu 7800X3D. Nový levnější model si ale zachoval plnou 96MB L3 cache.
Procesor má klasické provedení pro socket AM5 a má stále aktivní své základní integrované GPU (Radeon se 128 jednotkami architektury RDNA 2), podporu pamětí DDR5–5200 i podporu PCI Expressu 5.0 jak pro grafické karty, tak pro SSD. Pochopitelně za předpokladu, že podporu poskytuje i použitá základní deska. AMD tento procesor vyrábí v provedení tray i v krabičkovém balení, ale pozor – to neobsahuje chladič, jenž si musíte doplnit sami. TDP je 65 W.
Dostupnost na trhu bude regionálně omezená, ale tentokrát jsme mezi těmi šťastnými – CPU se prodává v Severní Americe a v Evropě (přesněji celém regionu EMEA).
První recenze venku
Procesor už některé evropské hardwarové weby mohly otestovat, recenzi najdete například na webu Hardwareluxx, ComputerBase nebo švédském SweClockers. Podle ComputerBase má procesor asi 88 % herního výkonu modelu 7800X3D a 96 % výkonu modelu 7600X3D (při měření s GeForce RTX 5090). Ve hrách vychází o 16 % rychlejší než Ryzen 5 9600X generace Zen 5 (bez 3D V-Cache) a o 8 % rychlejší než Core Ultra 5 245K od Intelu, které je ale teď o dost levnější. Tento procesor Intelu je však zase výrazně rychlejší v aplikačním softwaru, a to jak v jednovláknovém, tak mnohovláknovém, kde procesor AMD sráží malý počet jader i nízká frekvence.
Oficiální benchmarky procesoru Ryzen 5 7500X3D podle AMD. Výsledky přímo d výrobce je jako vždy třeba brát s rezervou
Podobně jako dříve Ryzen 7 5800X3D nebo 5700X3D tedy půjde o kompromisní procesor, který není zrovna všestranný – to, že jde o „speciální model pro hráče“ lze asi říct v pozitivním, ale i v negativním smyslu. Pokud chcete od AMD i vysoký aplikační výkon (současně s vedoucím herním výkonem X3D procesorů), budete muset sáhnout do o dost dražších pater nabídky.
Cena okolo 6800 Kč
Ryzen 5 7500X3D má oficiálně nastavenou cenu 269 $. V korunách tato cena při momentálním kurzu a při dnešní 21% DPH dělá zhruba 6800 Kč, na Slovensku s 23% DPH 286 €. V katalozích našich místních obchodů se ještě včera procesor neobjevil, ale už ho mají eshopy na západ od nás v Rakousku a Německu, kde je skladem za ceny začínající někde okolo 275 až 279 €.
Za 3D V-Cache tedy musíte připlatit skoro tři tisíce v porovnání s běžným modelem Ryzen 5 7600X, ale cena je i o poznání vyšší než u „ne-X3D“ šestijádra nové generace Zen 5 (model 9600X stojí kolem pěti tisíc). A také zmíněný Intel Core 5 245K teď stojí jen okolo pěti tisíc nebo i méně a na druhou stranu výkonnější Arrow Lake Core Ultra 7 265K (nebo Ryzen 9 7900X) stojí jen o tisícovku víc než 7500X3D. Zda je tento procesor pro levnější herní počítače opravdu výhodný, je dost na zvážení, protože ušetřené peníze byste alternativně mohli přečerpat do rozpočtu na silnější model grafické karty.
Pokud nechcete levné řešení a prahnete naopak po absolutně nejrychlejším herním CPU, měli byste ještě počkat. AMD podle uniklých informací chystá nové výkonnější X3D modely generace Ryzen 9000. Ty by asi mohly být oznámené v lednu během CES 2026.
Zdroje: AMD, ComputerBase, VideoCardz