Druhý pokus Intelu získat hráče: Refresh procesorů Arrow Lake s více jádry přijde už příští týden

Původně se čekalo, že Intel uvede hned zkraje roku v lednu refresh desktopových procesorů Core Ultra 200 (kódovým jménem „Arrow Lake“). Tehdy se to nestalo, ale Intel tyto nové modely v nabídce stále chystá a do obchodů by měly dorazit už hodně brzo. Data, kdy se zájemci dočkají, teď prosákla ven. Předchozí zprávy si nebyly jisté, zda vydání bude v březnu nebo v dubnu, ale nakonec Intel vydání ještě v rámci prvního čtvrtletí stihne.
Odhalení už příští týden
Jak zjistil web VideoCardz, Intel v zákulisí sdělil recenzentům a partnerům dvě různá data, kterými se vydání bude řídit. Jedním z nich je 23. 3. (což bude pondělí za necelé tři týdny). O tom se už mluvilo před měsícem. Vedle toho ale jsou některé informace pod informačním embargem, jehož konec je stanoven už na 11. 3., což je středa příští týden.
Dvě data znamenají téměř určitě, že v první z těchto dnů nastane formální odhalení, kdy Intel představí tuto řadu procesorů (nebo přesněji nové refreshové modely patřící do již existující řady Core Ultra 200S) a pozdější z dat (23. 3.) je dnem, kdy začnou reálné prodeje a vyjdou recenze. Začíná to tedy vypadat, že procesory budou na trhu před koncem kvartálu, což asi Intel chtěl ze symbolických důvodů. Takovéto rozdělené uvedení produktu ve dvou fázích s rozpětím dvou či tří týdnů je v poslední době pro vydávání nových procesorů či grafických karet obvyklé.
Příští týden tedy Intel patrně potvrdí modely a jejich parametry a nejspíš i ukáže nějaké oficiální benchmarky, které ale jako obvykle mohou mít omezenou vypovídací hodnotu. Specifikace se již nějakou dobu povalují na internetu, takže nebudou překvapením, nicméně nelze úplně vyloučit, že se třeba něco nezměnilo. Intel například nedávno zrušil plán vydat nový top modle Core Ultra 9 290K+, který by lehce navýšil takt a 5,8 GHz.
Na refreshi budou asi zajímavější dva nižší modely, neboť u těch Intel přidá jádra navíc. Core Ultra 7 270K+ se stane prakticky ekvivalentem předchozího Core Ultra 9 285K za nižší cenu, bude totiž mít plných 8 jader P-Core a 16 jader E-Core. Také model Core Ultra 5 250K+ získá více jader, měl by poskytovat 6 P-Core a 12 E-Core. Dost možná by mohlo jít nenápadného favorita v poměru cena/výkon pro mnohovláknové zátěže. Na druhou stranu je špatná zpráva, že tato zlepšení v počtu jader nastanou jenom v nadšenecké 125W třídě procesorů s odemčeným násobičem. Mainstreamové zamčené 65W a 35W procesory Arrow Lake refresh nedostanou.
Vedle jader navíc také u těchto procesorů bude oficiálně podporovaná vyšší rychlost pamětí DDR5–7200, nicméně s profily XMP nejspíš takové rychlejší paměti zvládnou i starší nerefreshové modely.
Intel aktuálně tahá za kratší konec provazu zejména ve výpočetním výkonu a zdá se, že refreshnuté modely Arrow Lake by se proto mohly snažit zaujmout přívětivou cenou, respektive zlepšeným poměrem cena výkon – ona navýšení počtu jader by proto mohla být nabídnuta bez zdražení.
Ceny bychom se snad mohli dozvědět už příští týden mezi informacemi, které Intel sdělí hned při odhalení. Otázka samozřejmě je, zde pouze výhodně naceněné procesory budou v aktuálních podmínkách stačit. Extrémní růst cen pamětí a SSD asi znamená, že si hodně hráčů a zájemců o nové pracovní PC muselo nechat zajít chuť, takže Intel i AMD teď nejspíš budou mít problém svá CPU pro PC a notebooky na trhu udat.
