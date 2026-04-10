Záchrana pro přehlížený segment levných notebooků: Parametry všech procesorů Intel Wildcat Lake

Před časem unikly testy procesorů Intel Wildcat Lake, což bude taková nenápadná, ale důležitá novinka Intelu. Jde totiž o procesory, které mají stejnou technologickou výbavu včetně procesorových jader a 1,8nm procesu jako vyšší procesory Core Ultra 300 Panther Lake, ale bez nákladné čipletové výroby. Přinesou tak konečně moderní CPU se stále slušným jednovláknovým výkonem do levných notebooků. Teď už máme informace o všech modelech.
Modely a parametry Wildcat Lake
Wildcat Lake jsou založené na stejné stavbě, jako tradiční mobilní procesory Core řady U – jako procesor s externím čipsetem na stejném pouzdru, k jehož připojení ale není využito žádné pokročilé pouzdření. Jinak se už ale od Panther Lake liší jen nižším počtem jader a slabou konfigurací GPU (a málo výkonnou NPU, takže nepodporují technologie Copilot+ PC). Jejich architekturu jsme probírali zde:
Intel v lednu při jejich odhalení neřekl nic k jednotlivým modelům, ale ty teď prozradil leaker s přezdívkou Jaykihn. Z předchozích úniků jsme znali dva a poté se ještě objevil třetí, ve skutečnosti ale bude modelů Wildcat Lake šest.
Vypadá to, že Wildcat Lake bude v jednovláknovém (ne mnohovláknovém, pochopitelně) výkonu ještě o něco blíž dražším Core Ultra 300 Panther Lake, než ukazovaly předchozí úniky. Nejvýkonnější verze procesoru ponese označení Core 7 360 a jeho maximální boost na velkém jádru P-Core je 4,8 GHz pro jedno jádro a 4,7 GHz pro dvě jádra, jejich základní takt je 1,5 GHz. Procesor má jako téměř všechna Wildcat Lake jen 2 P-Core a čtyři jádra LP E-Core. Ta mají takt 1,4 GHz až 3,6 GHz a procesor má 6MB L3 cache.
Integrované GPU má 2 jádra Xe Core (256 shaderů) architektury Xe3, jehož maximální takt je 2,6 GHz (a uváděný teoretický výkon v AI 21 TOPS). Jednotka NPU bude mít takt zdá se až 4,2 GHz, ale jen jednu dlaždici, s celkovým výkonem jen 17 TOPS.
Stejná konfigurace bude na trhu také jako procesor Core 7 350. Ten má podle Jaykihna zřejmě zcela stejné parametry, takže pro většinu uživatelů bude stejně dobrý. Rozdíl je zřejmě v tom, že model 360 je zařazen do programu SIPP (Stable IT Platform Program), což znamená určitou validaci navíc a zejména to, že procesor bude pro výrobce notebooků dostupný déle (nejméně 15 měsíců po nahrazení novou generací), aby notebooky pro velké firmy mohly mít dlouhé cykly dostupnosti v nezměněné konfiguraci (žádné procesory Wildcat Lake ovšem nepodporují vPro). Nejde o nic, co by chybělo běžnému uživateli.
Pod touto konfigurací pak bude dvojice modelů Core 5 330 a Core 5 320 – opět se liší tím, že vyšší podporuj SIPP, jinak mají stejné parametry. 2+6 jader i 2 Xe Core jsou zachována. Tyto modely mají o 200 MHz nižší boost (4,6 GHz na jedno jádro, 4,5 GHz pro dvě jádra P-Core, 3,4 GHz u čtyř jader LP E-Core), zatímco základní takty jsou stejné. Takt GPU je 2,5 GHz (což dává výkon 20 TOPS) a NPU 4,0 GHz (16 TOPS). Je možné, že tyto dva modely jsou míněné pro nejmasovější prodej a takt 4,6 GHz zhruba ukazuje úroveň, kterou teď Intel na svém 1,8nm procesu dosahuje bez větších problémů, zatímco 4,8–5,1 GHz u vyšších modelů Wildcat Lake a Panther Lake už vyžaduje binning a zvládne je menší díl křemíku.
Poslední procesor s plným počtem jader a jednotek v GPU je Core 5 315, které už existuje jen ve verzi nepodporující SIPP. Boosty jader P-Core jsou opět nižší – 4,4 GHz pro jedno, 4,3 GHz u dvou jader, maximum jader LP E-Core je 3,3 GHz. Takt GPU je snížen na 2,3 GHz (18 TOPS) a NPU na 3,8 GHz (což dává 15 TOPS).
Nejlevnějším modelem Wildcat Lake bude prozatím procesor označený Core 3 304. Ten má jedno P-Core vypnuté, takže má aktivní jen jedno velké jádro s maximálním taktem 4,3 GHz. Počet jader LP E-Core (4 s maximálním taktem 3,3 GHz) je zachován a i tento procesor má 6MB L3 cache. Základní takty jsou jinak u všech modelů stejné, i zde tedy 1,5 GHz u P-Core a 1,4 GHz u E-Core.
Tento model má ale také vypnutou polovinu GPU, takže zbývá jediné Xe Core (128 shaderů) s taktem 2,3 GHz (9 TOPS). NPU je ponechána na stejné konfiguraci jako u modelu 315.
|Model
|Jádra P+E/vlákna
|Takt P-Core
|Takt LP E-Core
|L3 cache
|GPU
|Takt GPU
|TDP/PL2
|Core 7 360
|2+4/6
|1,5–4,8 GHz
|1,4–3,6 GHz
|6 MB
|2 Xe Core
|2,6 GHz
|15/35 W
|Core 7 350
|2+4/6
|1,5–4,8 GHz
|1,4–3,6 GHz
|6 MB
|2 Xe Core
|2,6 GHz
|15/35 W
|Core 5 330
|2+4/6
|1,5–4,6 GHz
|1,4–3,4 GHz
|6 MB
|2 Xe Core
|2,5 GHz
|15/35 W
|Core 5 320
|2+4/6
|1,5–4,6 GHz
|1,4–3,4 GHz
|6 MB
|2 Xe Core
|2,5 GHz
|15/35 W
|Core 5 315
|2+4/6
|1,5–4,4 GHz
|1,4–3,3 GHz
|6 MB
|2 Xe Core
|2,3 GHz
|15/35 W
|Core 5 304
|1+4/5
|1,5–4,4 GHz
|1,4–3,3 GHz
|6 MB
|1 Xe Core
|2,3 GHz
|15/35 W
TDP všech těchto modelů je 15W, s maximální turbo spotřebou 35 W. Jsou tedy relativně úspornější než vyšší modely mobilních procesorů Intel, ale v mnohovláknové zátěži (nebo kombinované zátěži s GPU) se stále mohou docela „rozjet“. Jak dobře budou fungovat co do provozních vlastností jako je zahřívání, hlučnost a výdrž na baterie, to už bude záviset na konstrukci individuálních notebooků.
Tyto procesory by měly v noteboocích nahrazovat zejména různé „Core 100“ a starší procesory generací Alder Lake, Raptor Lake a Meteor Lake, které Intel stále udržuje v prodeji, protože čipletová Core Ultra 200 jsou příliš drahá na výrobu. V tomto segmentu by mělo jít o zlepšení co do jednovláknového výkonu, ale asi i v mobilitě.
Wildcat Lake ale asi stále bude cenově postaveno o trošku výš než nejlevnější procesory Intelu s „malými jádry“ pocházející z linie Atomů – jako různé starší Celerony, Pentia a později „Intel Processory“. Například čipy jako řada Intel N100 nejspíš zůstanou v nabídce jako stupeň pod modely Wildcat Lake nadále.
Wildcat Lake by mělo být docela přínosem i proto, že AMD do tohoto levnějšího segmentu nové procesory příliš netlačí – jeho nejnovější generace s jádry Zen 4 a zejména Zen 5 jsou spíše až ve vyšších patrech a v nejlevnějších modelech se dál prodávají SoC s jádry Zen 3 nebo dokonce Zen 2 (APU Mendocino), u nichž je zejména jednovláknový výkon už hodně pozadu za dnešními standardy. Wildcat Lake snad v levných noteboocích pozvedne úroveň a také přiměje AMD ke zlepšením.
Zdroj: Jaykihn