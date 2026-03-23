Renesance levných notebooků, konkurence pro Macbook Neo? Procesory Wildcat Lake od Intelu se ukazují

V lednu Intel uvedl na trh novou generaci procesorů pro notebooky Core Ultra 300 „Panther Lake“. To jsou pokročilé procesory používající 1,8nm proces Intelu a také čipletovou konstrukci, kvůli které jsou ovšem také drahé, a nemohou tak pokrýt trh nejdostupnějších notebooků. Ten Intel stále musí pokrývat staršími 7nm čipy, ale teď chystá speciální nové a na nízkou cenu zaměřené procesory Wildcat Lake. První modely těchto čipů se teď objevily.
Co Wildcat Lake přinese, jsme zhruba popsali v tomto článku, který vyšel už v lednu. Intel už tehdy představil architekturu a specifikace čipu – jde o 1,8nm SoC s šesti jádry, převzatými z dražších procesorů Panther Lake (2 P-Core architektury Cougar Cove a čtyři LP E-Core architektury Darkmont) a základním GPU o dvou Xe Core (256 shaderech) architektury Xe3.
SoC nebude podporovat funkce Copilot+ PC, ale nabídne integrovaný Thunderbolt 4 / USB4. Důležité je, že nepoužívá pokročilé pouzdření a mělo by být možné vyrábět ho podobně levně jako starší procesory.
RenV lednu ale ještě Intel nepředstavil konkrétní modely a jejich parametry, šlo jen o předběžné představení a vydání notebooků má nastat až někdy nyní na jaře. Už se to zřejmě blíží, protože se čipy začaly objevovat v databázích benchmarků, z kterých si můžeme udělat obrázek o konkrétních modelech.
Intel Core 5 320 a Core 3 310
Wildcat Lake nebude Intel označovat jako Core Ultra, což odráží cílení na levnější segment. Patrně nejvýkonnější model bude Core 5 320. Tento model má aktivních všech šest jader a 6MB L3 cache. Podle Geekbench, kde se objevil, je maximální takt velkých jader zřejmě 4,60 GHz a mají patrně stále zachovanou 3MB L2 cache. To by procesoru dávalo asi 90% jednovláknového výkonu nejrychlejších modelů Core Ultra 300 Panther Lake (s taktem 5,1 GHz), což je na lowend slušné. Přitom většina modelů Panther Lake má také nižší maximální boost, takže proti nim bude Wildcat Lake téměř na stejné úrovni. Základní takt je detekován jako 1,5 GHz, což ukazuje na nízké výchozí TDP.
Zatím máme jen jeden výsledek v Geekbench, který je tak třeba vzhledem ke kolísavosti benchmarku třeba brát s rezervou, ale jednovláknové skóre je poměrně slušných 2600 bodů v Geekbench 6.6.0 pro Windows (test je na Windows 11 s 16 GB RAM). Jednovláknový výkon by tedy měl být u tohoto levného CPU velmi konkurenceschopný proti jiným mobilním procesorům Intelu i AMD, byť zaostává za aktuálním Apple M5 a za budoucími Snapdragony X2 Elite, které už mají skóre okolo 4000 bodů. Mnohovláknové skóre vychází 7913 bodů.
Pod tímto vyšším modelem bude jako levnější volba model Core 3 310. Ač je značený jako o třídu horší model, má zachováno všech šest jader a základní takt je také detekován 1,5 GHz. Zde bohužel nemáme informace o maximálním boostové frekvenci, která bude bezpochyby nižší (možná někde mezi 4,0–4,3 GHz?). Tento procesor byl otestován v CrossMarku 1.0.1.105, kde získal 1375 bodů, a podle detekce běžel v nějakém levném notebooku Dell s 8GB pamětí a 512GB NVMe SSD.
Jaro je podle kalendáře již zde, takže notebooky s těmito procesory bychom zřejmě v nadcházejících měsících či možná jen týdnech měli začít vídat v obchodech. Firma MSI už minulý týden dokonce některé prezentovala – procesory Core 5 320 a Core 3 310 by měly být osazenované v řadách MSI Modern 14S a MSI Modern 16S. Budou vybavené NVMe SSD ve slotu M.2 a pokud se překlad neplete, možná i vyměnitelnou RAM – na desce prý je jeden slot pro paměť DDR5 (Wildcat Lake má jen 64bitový paměťový řadič).
Wildcat Lake může svým způsobem být stejně důležitý jako Panther Lake (nebo Lunar Lake v roce 2024), přestože specifikacemi coby levný SoC nikoho neohromí. Ne-li důležitější – právě kvůli tomu, že levné notebooky byly teď trošku opomíjené kvůli vysokým výrobním nákladům procesorů Core Ultra. Musely se proto spokojit se zastarávajícími procesory generace Alder Lake/Raptor Lake, které jsou technologicky produktem roku 2022, dnes čtyři roky starým. Wildcat Lake do tohoto segmentu konečně přináší aktuální technologie a výbavu.
Wildcat Lake se svou šestijádrovou (2+4) konfigurací hodně připomíná konfiguraci původně telefonního procesoru A18 Pro, který používá Apple v nyní vydaném (relativně) levném MacBooku Neo. Proti tomu budou notebooky s Wildcat Lake také cenově mířit. Podle skóre v benchmarcích sice asi budou o něco pomalejší, ale procesory Wildcat Lake nebudou omezené na pouze 8GB paměť, byť levnější konfigurace se s ní evidentně budou prodávat.
Kapacita RAM je přitom faktor, který je pro životnost počítače nejdůležitější a má větší význam než rychlost CPU (a je to něco, co mediální obraz Macbooku Neo vyloženě ignoruje), podobně jako možnost vyměnit v notebooku SSD. Zejména notebooky s upgradovatelnou RAM jako zmiňované modely MSI by tak měly být trvanlivější investice.