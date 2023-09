16GB verze GeForce RTX 4060 Ti zlevňuje, Radeon RX 7700 XT ji může zatlačit pod 449 $

Když Nvidia oznámila GeForce RTX 4060 Ti, přišla vedle základní 8GB verze také karta s 16GB pamětí. Ta má však vysokou cenu (499 $), a ačkoliv odpovídala na širokou poptávku po větší kapacitě paměti, vycházela značně nevýhodně. Teď by se to mohlo o něco zlepšit. AMD totiž nové grafiky Radeon RX 7700 XT a 7800 XT postavilo právě proti tomuto modelu a zřejmě Nvidii přinutí ho zlevnit. Ceny některých modelů už se snižují.

AMD při odhalení zmíněných karet jmenovalo GeForce RTX 4060 Ti 16GB jako jejich oficiálního protivníka, přičemž levnější RX 7700 XT stojí o kus méně (oficiálně 449 $) a výkonnější Radeon RX 7800 XT pak má stejnou doporučenou cenu 499 $. Zatím ještě nejsou venku nezávislé recenze, ale podle uniklých výsledků z 3DMarku Time Spy by obě karty AMD měly být rychlejší (byť za cenu výrazně vyšší spotřeby). Radeon RX 7700 XT by prý mohl dosahovat okolo 17 000 bodů a RX 7800 XT okolo 19 000 bodů, zatímco GeForce RTX 4060 Ti 16GB je pod 13 500 body.

Slevy GeForce RTX 4060 Ti 16 GB

Výsledkem by patrně mohlo být globální zlevnění GeForce RTX 4060 Ti 16GB, které by zredukovalo nyní velký příplatek, který u ní za větší paměť výrobce účtuje. Nvidia samotná ještě nic takového neoznámila, ale v USA už se u těchto grafik objevily na více místech slevy, které cenu karty snížily na 449 $, tedy stejnou částku, jakou má stát Radeon RX 7700 XT. Za tuto cenu začalo karty prodávat MSI (model Ventus 2X Black OC) v obchodech Newegg a B&H a Asus (model Dual OC také v Neweggu).





PNY dokonce nabízí model GeForce RTX 4060 Ti 16GB Verto za jen 431 $ na Amazonu. Toto už by asi mohla být sleva podstřelující ostatní výrobce, zatímco 449 $ by asi mohla být nová doporučená cena (byť třeba jen interně doporučená bez oficiálního oznámení). Je samozřejmě možné, že v reálu pak tržní tlaky srazí ceny těchto grafik ještě více, takže ony nabídky okolo 430 $ by ještě mohly být k dostání i v širším měřítku. Při tomto příplatku už by 16GB model byl atraktivnější alternativa k 8GB verzi.

MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black OC 16GB v obchodě Newegg Autor: Newegg

U nás jsou ceny proti tomuto vývoji pozadu. Oficiální cena při vydání (při 499$ částce) byla stanovená na 13 199 Kč či 549 €, zatímco oněm 449 $ by odpovídalo cca 12 100 Kč / 503 €. Velké obchody ale zatím stále GeForce RTX 4060 Ti 16GB prodávají za původní částku nad 13 tisíci Kč.

Ovšem výjimky se začínají ukazovat, dá se najít model Palitu (RTX 4060 Ti JetStream OC 16GB) za 12 200 Kč, a dokonce dvě karty Inno3D a Gainwardu za 11 700 Kč (to je ale akční cena s použitím kuponu, která může být platná jen dočasně).

Výskyt těchto prvních zlevněných nabídek by mohl naznačovat, že se sleva přinejmenším na těch 449 $ může objevit i u nás. Ve větší míře to ale možná bude až v momentě, kdy se objeví v prodeji ony konkurenční karty – to má nastat ve středu (6. 9.).

Bude zajímavé vidět, zda by se Nvidii podařilo dlouhodobě prosadit za 16GB GeForce RTX 4060 Ti stejnou cenu, za jakou bude Radeon RX 7700 XT (tedy teď 449 $), zatímco by mezi kartami byl takový výkonnostní rozdíl, jaký naznačují uniklá čísla pro 3D Mark Time Spy.

RTX 4060 Ti 16GB má sice výhodu výrazně nižší spotřeby (TDP 170 W proti 245 W), ale zase třeba výhoda její 16GB paměti už proti 12 GB není velká. Cena by tedy měla být spíš nižší než u Radeonu RX 7700 XT, pokud tento bude přibližně o 25 % rychlejší.

