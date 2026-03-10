Cnews.cz  »  Hry  »  AI neohrožuje Xbox ani vývojáře a gaming je pro Microsoft prioritou, uklidňuje hráče generální ředitel

AI neohrožuje Xbox ani vývojáře a gaming je pro Microsoft prioritou, uklidňuje hráče generální ředitel

Matěj Vlk
Dnes
Satya nadella Autor: FotoField / Shutterstock
Hráči se po výměně vedení herní divize začali obávat o budoucnost Xboxu i her pod Microsoftem Generální ředitel uklidňuje zaměstnance i herní komunitu.

Vedení Microsoftu se v posledních dnech a týdnech snaží uklidnit zaměstnance i hráčskou komunitu poté, co se objevily spekulace o možném oslabení herní divize. Ty vyvolala kombinace dvou faktorů: viditelného přesunu pozornosti firmy k umělé inteligenci a nedávných změn v managementu Xboxu.

„Long on Gaming“

Generální ředitel Satya Nadella během interního setkání s vedením herní divize zdůraznil, že Microsoft zůstává dlouhodobě orientovaný na gaming („Long on Gaming“). Podle něj jsou hry a konzole pro Microsoft jednou z klíčových oblastí a důležitým pilířem strategie.

Nadella uvedl, že firma bude v herním segmentu nadále investovat a že herní obsah, platformy i služby mají v rámci Microsoftu stabilní místo. S prohlášením přišel krátce po organizačních změnách v čele Xboxu, na které kriticky reagovala především herní komunita. Negativní ohlasy se ale objevovaly i v rámci herní divize Microsoftu.

Podle vedení společnosti není gaming izolovaným byznysem, ale součástí širší technologické infrastruktury Microsoftu. Firma propojuje vývoj her s cloudovými službami Azure, předplatným Game Pass i s ekosystémem Windows. Strategie posledních let přitom ukazuje posun od tradičního modelu založeného na prodeji konzolí směrem k multiplatformním službám a předplatnému. Důležitou roli v tom hraje cloudové hraní a distribuce her napříč zařízeními. Microsoft zároveň v posledních letech výrazně rozšířil vlastní herní portfolio, především akvizicí vydavatelství Activision Blizzard.

AI jako doplněk, nikoli náhrada

Nadellova slova zaznívají v době, kdy Microsoft investuje desítky miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci. Někteří analytici proto začali spekulovat, zda se firma nebude postupně soustředit hlavně na AI a cloud na úkor dalších segmentů. Pro vedení společnosti ale prý nejde o byznysovou konkurenci, která by se měla přetahovat o alokované prostředky.

dane

Podle managementu může AI zlepšit vývojové nástroje i samotný herní zážitek. Herní divize však v posledních letech prošla bouřlivým vývojem nejen v souvislosti s velkými akvizicemi. Zaměstnanci čelili několika vlnám propouštění, které pravděpodobně neskončili. Právě AI je přitom může akcelerovat. Pro samotné herní tvůrce v rámci Microsoftu tak slova o AI při vývoji uklidňující nebudou.

Zdroj: Thurrott

Matěj Vlk

Matěj Vlk

