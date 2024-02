AI vylepšení her a videa bude přímo ve Windows, Microsoft chystá konkurenci pro DLSS Nvidie

Vedle Nvidie a jejího DLSS tu máme FSR od AMD a XeSS od Intelu. Aby toho nebylo málo, chystá vlastní upscaling pro hry také Microsoft. Jeho řešení má být zabudované ve Windows, ale vedle her ho prý bude možné používat ve všech možných aplikacích. A toto škálování bude založené na AI a má být schopné běžet na akcelerátorech různých výrobců, takže by nebylo tak omezující (v tom smyslu, že vás váže na jednu značku GPU) jako DLSS.

V insiderovském sestavení Windows 11 verze 24H2 (tedy plánovanému k vydání na druhou polovinu roku) byly objeveny známky, že Microsoft plánuje vlastní škálovací technologii. Toto sestavení obsahuje v nastaveních v sekci voleb pro grafiku nově šoupátko pro zapnutí funkce „Automatic Super Resolution“. Tento přepínač už má i popisek a ten říká, že funkce „používá umělou inteligenci k zlepšení plynulosti a detailů v podporovaných hrách“.

Tento upscaling by tedy asi měl jako DLSS (nebo XeSS v AI režimu dostupném na kartách Arc) používat neuronovou síť. Zatím není jasné, zda by případně také měl integrovanou temporální rekonstrukci, která je pro kvalitu upscalingu patrně více důležitá než použití AI. Pokud by upscaling Microsoftu byl čistě „2D“ neboli spatiální, byl by asi někde na úrovni DLSS 1.0 a horší než současné FSR 2.x/3.x a DLSS 2.x/3.x.





Podporované hry, ale také ruční nastavení pro jednotlivé aplikace

To, že popis u funkce mluví o podporovaných hrách, by ale mohlo znamenat, že se super resolution funkce od Microsoftu možná také bude opírat o nějakou asistenci ze strany hry, takže asi není vyloučeno, že temporální rekonstrukci přinese.

Je ale zajímavé, že v nastaveních Windows se zřejmě bude dát nastavit použití Automatic Super Resolution pro jednotlivé aplikace. To zase může naznačovat, že by to mohlo fungovat i bez asistence programu samotného, podobně jako vynucení škálování Radeon Super Resolution na úrovni ovladačů. A zejména se zdá, že by mohlo jít tuto funkci použít nejen ve hrách, ale i v jiných aplikacích, na snímcích, které se objevily na Twitteru, se například dala zapnout pro aplikaci Kamera.

Tato Automatic Super Resolution by zřejmě mohla používat různé NPU jednotky přítomné v procesorech, jako je Ryzen AI v procesorech AMD, nebo NPU procesorů Intel (přítomná v Meteor Lake a jeho následovnících, ne v Alder Lake / Raptor Lake). Podobně nejspíš bude podporována i AI jednotka v ARM procesorech Qualcomm Snapdragon X Elite.

Procesory Intel Meteor Lake přinášejí samostatnou specializovanou NPU pro aplikace umělé inteligence Autor: Intel

Akcelerace by ale nejspíš mohla umět použít i AI jednotky v samostatných GPU od Nvidie nebo Intelu, nebo přímo obecné výpočetní jednotky samostatných GPU (u Radeonů), to asi bude záviset na tom, pro jaký všechen hardware bude implementována.

Zatím není jisté, zda tato funkce bude skutečně přítomná v onom vydání 24H2, protože Microsoft někdy novinky po prvotním vyzkoušení v insiderovském buildu stáhne a znovu je třeba zveřejní až později. Zatím také funkce není uživatelsky viditelná, je třeba upravit registry, aby se ukázala.

Podle mnoha zpráv chystá firma aktualizaci Windows, která má být silně zaměřená na AI funkce a toto by mohla být jedna z nich. Dříve se mluvilo o tom, že vyjde pod označením Windows 12, aktuální zprávy zase říkají, že bude zachováno číslo verze a tato aktualizace by snad měla být právě tím Windows 11 „24H2 Update“.

Zdroj: VideoCardz, PhantomOfEarth