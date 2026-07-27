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Alza chce ještě více využívat AI. S automatizací jí pomůže startup Tomáše Čupra a lidmi z Rohlíku

Redakce
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Alzák Autor: Alza
Alza za rok 2024 utržila 62,2 mld. Kč.
Startup Duvo.ai, za kterým stojí Tomáš Čupr a bývalí kolegové z Rohlíku, pomůže Alze s automatizací firemních procesů a širším využitím umělé inteligence.
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Startup Duvo.ai, který založil Tomáš Čupr spolu s bývalými kolegy z Rohlíku, jde pomáhat s automatizací v Alze. Významný hráč středoevropského e-commerce s mladým projektem chce nastoupit na významnější AI využití. Duvo staví AI agenty, kteří dokážou vykonávat práci přímo ve firemních systémech, a vzniklo na základě zkušeností v Rohlíku.

V Alze se má podle serveru Lupa.cz nejdřív začít s mapováním, jak jednotlivé procesy skutečně fungují, uvádí. Pak má nastoupit jejich přestavba s využitím AI. Alza je pro Duvo významná reference, podle poslední veřejné účetní uzávěrky ve finančním roce 2024 vykázala celkové tržby přesahující 61 miliard korun.

Čupr spustil Duvo spolu s Markem Parisem a Martinem Pechou z Rohlíku loni. Jejich agenti dokážou vykonávat operativní úkoly napříč firemními systémy, jako jsou ERP, dodavatelské portály, e-maily, tabulky a dokážou pracovat i s telefonáty. Startup na svůj rozvoj získal v seed kole 15 milionů dolarů od investorů včetně Index Ventures, Credo Ventures a několika významných andělských investorů včetně někdejšího viceprezidenta Amazonu.

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Mezi zákazníky startupu už patří vedle skupiny Rohlik Group také e-commerce platforma Notino. Tým při oznámení spuštění projektu na konci loňska uváděl, že už automatizuje procesy ve velkých retailových a FMCG skupinách.

zdroj: Lupa.cz

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Autor článku

Redakce

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