Alza si hraje vlastní ligu: miliardový zisk a růst, o kterém si konkurence může nechat zdát

Alza se na začátku roku pochlubila hospodářskými výsledky za rok 2024. Jde tedy o čísla za předloňský rok, nikoliv za loňský. Vykázala historicky nejlepší čísla, a především růst většiny ekonomických parametrů. Výrazně rostly tržby, největším úspěchem je ale rekordní provozní zisk, který výrazně převyšuje kondici e-commerce nejen v našem regionu.
Rekordní zisk
Největší tuzemský e-shop v roce 2024 utržil 62,2 mld. Kč (meziroční růst 33 %), především ale dosáhl na čistý zisk po zdanění 2,3 mld. Kč. Jde o historicky nejlepší výsledek Alzy, a zároveň o druhé nejlepší meziroční srovnání zisku od roku 2010.
Při srovnání průměru e-commerce v Česku je zřejmé, že si Alza hraje vlastní ligu. Zatímco průměrný růst tržeb se pohyboval kolem 5 %, Alze tržby vyrostly o třetinu. Aleš Zavoral, který Alzu ovládá, uvedl ve výroční zprávě, že klíčem úspěchu Alzy v roce 2024 byla orientace na udržitelný a ziskový růst namísto honby za obratem za každou cenu, což zajistilo finanční stabilitu a schopnost investovat do inovací.
Firma těžila z postupného oživení e-commerce trhu, ale zejména z důsledného zaměření na zákazníka, zjednodušování nákupu a rozvoje služeb, jako jsou AlzaBoxy, AlzaPlus+ a zlepšená zákaznická zkušenost. Významnou roli sehrála také široká a kvalitní nabídka, růst privátních značek a úspěšná expanze do nových kategorií včetně léků. Díky této strategii Alza výrazně překonala růst trhu, dosáhla rekordního obratu i provozního zisku a posílila svou pozici ve všech zemích, kde působí.
Alza v roce 2024 odvedla na dani z příjmu částku 635 mil. Kč, což je rovněž výrazný nárůst z částky 233 mil. Kč za rok 2023. Alza ve své výroční zprávě zmiňuje i dobročinné projekty, kdy za předloňský rok mezi různé projekty rozdělila 44 mil. Kč.