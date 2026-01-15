Cnews.cz  »  Byznys  »  Alza si hraje vlastní ligu: miliardový zisk a růst, o kterém si konkurence může nechat zdát

Byznys

Alza si hraje vlastní ligu: miliardový zisk a růst, o kterém si konkurence může nechat zdát

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Alzák Autor: Alza
Alza za rok 2024 utržila 62,2 mld. Kč.
Největší český e-shop předloni rostl rekordním tempem – výrazně zvýšil tržby, a především čistý zisk. Dařilo se AlzaBoxům i vlastním značkám.

Alza se na začátku roku pochlubila hospodářskými výsledky za rok 2024. Jde tedy o čísla za předloňský rok, nikoliv za loňský. Vykázala historicky nejlepší čísla, a především růst většiny ekonomických parametrů. Výrazně rostly tržby, největším úspěchem je ale rekordní provozní zisk, který výrazně převyšuje kondici e-commerce nejen v našem regionu.

Rekordní zisk

Největší tuzemský e-shop v roce 2024 utržil 62,2 mld. Kč (meziroční růst 33 %), především ale dosáhl na čistý zisk po zdanění 2,3 mld. Kč. Jde o historicky nejlepší výsledek Alzy, a zároveň o druhé nejlepší meziroční srovnání zisku od roku 2010.

Tržby Alzy

Tržby Alzy v posledních letech

Autor: Alza

Při srovnání průměru e-commerce v Česku je zřejmé, že si Alza hraje vlastní ligu. Zatímco průměrný růst tržeb se pohyboval kolem 5 %, Alze tržby vyrostly o třetinu. Aleš Zavoral, který Alzu ovládá, uvedl ve výroční zprávě, že klíčem úspěchu Alzy v roce 2024 byla orientace na udržitelný a ziskový růst namísto honby za obratem za každou cenu, což zajistilo finanční stabilitu a schopnost investovat do inovací.

Firma těžila z postupného oživení e-commerce trhu, ale zejména z důsledného zaměření na zákazníka, zjednodušování nákupu a rozvoje služeb, jako jsou AlzaBoxy, AlzaPlus+ a zlepšená zákaznická zkušenost. Významnou roli sehrála také široká a kvalitní nabídka, růst privátních značek a úspěšná expanze do nových kategorií včetně léků. Díky této strategii Alza výrazně překonala růst trhu, dosáhla rekordního obratu i provozního zisku a posílila svou pozici ve všech zemích, kde působí.

Školení Linux

Alza v roce 2024 odvedla na dani z příjmu částku 635 mil. Kč, což je rovněž výrazný nárůst z částky 233 mil. Kč za rok 2023. Alza ve své výroční zprávě zmiňuje i dobročinné projekty, kdy za předloňský rok mezi různé projekty rozdělila 44 mil. Kč.

Zdroj: Výroční zpráva, účetní uzávěrka

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
OK, děkujeme alze za podporu našeho oblíbeného webu.
Choze

Dále u nás najdete

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?