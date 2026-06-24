Alza začíná prodávat exoskelety. Robotická opora nohou uleví aktivním seniorům i hikerům při náročném výšlapu

Alza opět rozšiřuje nabídku o netradiční technologie. Po humanoidních robotech nyní přidává také exoskelety – nositelné robotické pomocníky, kteří mají ulevit svalům a kloubům při náročné chůzi, zdolávání terénu nebo fyzicky náročné práci.
Pro koho exosleket vlastně je?
Exoskelet je tvořen lehkou konstrukcí dvou ramen z uhlíkových vláken, která se upevňuje kolem pasu a stehen na koleny. Nejde přitom o zařízení, které by člověk aktivně „neslo“ nebo pohybovalo nohama za něj. Jeho úkolem je poskytnout oporu přesně ve chvíli, kdy nohy vynášíte směrem vzhůru. Motor krátkým impulsem pomůže snížit zátěž, kterou by jinak musely zvládnout svaly.
Exoskelety Hypershell cílí hlavně na turisty a trekaře, kteří podnikají dlouhé hodiny v terénu a denně chodí dlouhé trasy s převýšením. Pomoci může také aktivním seniorům, cyklistům nebo trailistům pro udržení tempa a snížení laktátové únavy. Využití najde i u záchranářů nebo jiných týmů při náročných záchranných akcích nebo u pracovníků v profesích, kde je potřeba dlouhodobě chodit a přenášet zátěž.
Alza má v nabídce celkem čtyři modely:
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Hypershell X Go 400 W: základní model se snížením námahy až o 20 %, vhodný do města nebo lehkou turistiku. V balení je jedna baterie s životností asi 15 km. Cena 22 tisíc korun.
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Hypershell X Pro 800 W: pokročilejší model se snížením námahy až o 30 % vhodný pro náročnější turistiku, běh nebo cyklistiku. Dvě baterie v balení s životností asi 17,5 km. Cena 27 tisíc korun.
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Hypershell X Carbon 800 W: výkonově stejný jako model X Pro 800 W, pouze s nižší hmotností a prémiovějšími materiály jako titan a karbon. Cena: 39 tisíc korun
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Hypershell X Ultra 1000 W: nejvyšší model snižující námahu až o 40 % určený pro extrémní terén a dlouhé výpravy. Dvě baterie v balení, každá s výdrží 30 km. Cena 49 tisíc korun.
zdroj: Alza