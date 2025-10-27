Po humanoidech začala Alza prodávat i robopsy. Cena nejlevnějšího příjemně překvapí

Největší tuzemský e-shop Alza.cz pokračuje ve svém experimentu s roboty. Po humanoidech, které k prodeji zalistovala před dvěma týdny, postupně přidala i robopsy. Stejně jako u humanoidů jde o modely značky Unitree a ani tady je zatím nelze objednat běžnou cestou.
V nabídce sice je možné najít čtyři různé produkty, ve skutečnosti jde ale o tři varianty modelu Unitree GO2 Edu, který doplňuje průmyslový robopes Unitree B2-W. První z nich poslouží (jak název napovídá) především k výzkumu a výuce, druhý lze ale zapojit například do výrobního procesu nebo logistiky.
Školní robopes
Model Unitree Go2 EDU disponuje výpočetní platformou NVIDIA Jetson Orin NX s výkonem 100 TOPS, který lze využít pro autonomní provoz a další programování. Robopes se pohybuje obdobně jako nejznámější model Spot od Boston Dynamics, kdy imituje běžnou chůzi čtyřnožců. Umí vyvinout rychlost až 13,3 km/h, zdolá sklon až 40°, poradí si s menšími schody a jeho nosnost je 8 kg při hmotnosti samotného robota 15 kg.
Alza nabízí tři varianty tohoto robopsa, které se liší navigačním systémem. Nejpokročilejší nabízí Lidar pokrývající vertikální i horizontální prostor s vysokou přesností 5 cm. Naopak nejlevnější verze má horizontální 360° lidar a vertikálně pokrývá jen 30°.
- Unitree Go2 EDU plus: 342 790 Kč
- Unitree Go2 EDU plus Mid- 360 lidar: 430 490 Kč
- Unitree GO2 EDU plus XT16 Lidar: 474 290 Kč
- Unitree B2-W (Lidar version): 2 340 700 Kč
Robopes do práce
Výrazně dál je robopes Unitree B2-W, který se může pohybovat standardní chůzí, anebo jej po snadné přestavbě vybavit koly s vestavěnými motory. V tomto režimu stoupne rychlost na 15 km/h. Robopes umožňuje přemísťovat břemena s hmotností do 40 kg a staticky na něj lze naložit až 120 kg. Není se ale čemu divit, sám robot včetně baterie váží 85 kg. Zmíněný robopes Spot váží asi 32 kg.
Zajímavostí je, že uživatelská programovatelná část běží na platformě x86, kdy využívá (blíže nespecifikovaný) procesor řady Intel Core. Doplnit lze i o platformu Jetson Orin NX, která přidá další možnosti pro autonomní provoz a AI. Unitree B2-W rovněž využívá lidar, který ale může být doplněn o systém RTK (který známe z robotických sekaček) a další průmyslové navigační senzory. Výrobce nabízí jako příslušenství další koše na náklad či manipulační ramena.