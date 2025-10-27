Cnews.cz  »  Hardware  »  Po humanoidech začala Alza prodávat i robopsy. Cena nejlevnějšího příjemně překvapí

Hardware

Po humanoidech začala Alza prodávat i robopsy. Cena nejlevnějšího příjemně překvapí

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Unitree B2-W
Unitree B2-W
Unitree Go2 EDU
Unitree Go2 EDU
Unitree Go2 EDU
Unitree Go2 EDU
Unitree B2-W
Unitree B2-W
Unitree Go2 EDU
Unitree Go2 EDU
Unitree Go2 EDU
Všechny fotografie
Levnější robopes Unitree GO2 EDU směřuje především do výuky a do experimentálního testování, dražší variantu B2-W lze rovnou zařadit do náročné logistiky.

Největší tuzemský e-shop Alza.cz pokračuje ve svém experimentu s roboty. Po humanoidech, které k prodeji zalistovala před dvěma týdny, postupně přidala i robopsy. Stejně jako u humanoidů jde o modely značky Unitree a ani tady je zatím nelze objednat běžnou cestou.

Alza začala prodávat humanoidy. Levnější stojí půl milionu a večeři zatím nepřipraví Přečtěte si také:

Alza začala prodávat humanoidy. Levnější stojí půl milionu a večeři zatím nepřipraví

V nabídce sice je možné najít čtyři různé produkty, ve skutečnosti jde ale o tři varianty modelu Unitree GO2 Edu, který doplňuje průmyslový robopes Unitree B2-W. První z nich poslouží (jak název napovídá) především k výzkumu a výuce, druhý lze ale zapojit například do výrobního procesu nebo logistiky.

Školní robopes

Model Unitree Go2 EDU disponuje výpočetní platformou NVIDIA Jetson Orin NX s výkonem 100 TOPS, který lze využít pro autonomní provoz a další programování. Robopes se pohybuje obdobně jako nejznámější model Spot od Boston Dynamics, kdy imituje běžnou chůzi čtyřnožců. Umí vyvinout rychlost až 13,3 km/h, zdolá sklon až 40°, poradí si s menšími schody a jeho nosnost je 8 kg při hmotnosti samotného robota 15 kg.

Alza nabízí tři varianty tohoto robopsa, které se liší navigačním systémem. Nejpokročilejší nabízí Lidar pokrývající vertikální i horizontální prostor s vysokou přesností 5 cm. Naopak nejlevnější verze má horizontální 360° lidar a vertikálně pokrývá jen 30°.

WT100_25

  • Unitree Go2 EDU plus: 342 790 Kč
  • Unitree Go2 EDU plus Mid- 360 lidar: 430 490 Kč
  • Unitree GO2 EDU plus XT16 Lidar: 474 290 Kč
  • Unitree B2-W (Lidar version): 2 340 700 Kč

Robopes do práce

Výrazně dál je robopes Unitree B2-W, který se může pohybovat standardní chůzí, anebo jej po snadné přestavbě vybavit koly s vestavěnými motory. V tomto režimu stoupne rychlost na 15 km/h. Robopes umožňuje přemísťovat břemena s hmotností do 40 kg a staticky na něj lze naložit až 120 kg. Není se ale čemu divit, sám robot včetně baterie váží 85 kg. Zmíněný robopes Spot váží asi 32 kg.

Zdroj: Youtube.com

Zajímavostí je, že uživatelská programovatelná část běží na platformě x86, kdy využívá (blíže nespecifikovaný) procesor řady Intel Core. Doplnit lze i o platformu Jetson Orin NX, která přidá další možnosti pro autonomní provoz a AI. Unitree B2-W rovněž využívá lidar, který ale může být doplněn o systém RTK (který známe z robotických sekaček) a další průmyslové navigační senzory. Výrobce nabízí jako příslušenství další koše na náklad či manipulační ramena.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Superdávka v otázkách a odpovědích

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem už dnes. Podívejte se, jak v tom IBM nastavuje pravidla hry

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami