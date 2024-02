AMD omylem přiškrtilo Radeon RX 7900 GRE. Jasná chyba, která měla být odhalená před vydáním

Při vydání Radeonu RX 7900 GRE jsme psali, že by tato grafika mohla být zajímavá pro přetaktovávání. Má totiž spoustu výpočetních jednotek (skoro na úrovni modelu 7900 XT) na hodně nízkých frekvencích, zatímco její o trochu levnější alternativa 7800 XT už má takty od počátku vysoko. Po vydání se však ukázalo, že přetaktování moc dobře nefunguje. Je to ale prý chyba snad v ovladačích, takže situace se ještě obrátí.

Globální vydání Radeonu RX 7900 GRE přineslo zjištění, že karta jde poměrně špatně přetaktovat. Vedle relativně nižších limitů spotřeby (které ovšem dražší OC modely mají vyšší, takže záleží na kartě) jsou v ovladačích hlavně nízké limity pro frekvence – možnosti přetaktování v aplikaci Radeon Software končí velmi nízko jak pro takty GPU, tak i pro paměti, kde je limit 2316 MHz (z čehož vám vyjde u pamětí GDDR6 efektivní frekvence 18,5 GHz, jen těsně nad výchozími 18,0 GHz. Víc jednoduše nejde nastavit.

AMD už ale přímo potvrdilo, že tyto nízké stropy pro ruční přetaktování jsou chyba. Mělo by to být způsobené nějakým špatným interním nastavením, které bohužel nebylo před globálním vydáním pozorováno (a je ostuda, že si toho nikdo ve firmě nevšiml). Minimálně teď to ale AMD označilo za chování, které není zamýšlené. Co je ale důležitější, toto nedopatření bude podle firmy opravené.





Možná, že by chyba mohla souviset s tím, že použité GPU kombinující GCD čiplet Navi 31 s 256bitovou sběrnicí a pouzdrem o velikosti Navi 32 je primárně cílené do notebookového Radeonu RX 7900M, kde logicky mohou limity frekvencí být zastropované níž. Z podobného důvodu mělo AMD nedávno zhoršený výkon u desktopových Ryzenů 8000G – chybně u nich byla aplikovaná funkce STAPM z notebooků. Také to bylo omylem, nebylo do podchyceno při vydání a už by to mělo být opravováno aktualizacemi BIOSů (UEFI) základních desek.

Limity by se tedy měly zvýšit, což by ve většině případů mělo zlepšit výkon, který se pomocí OC dá z Radeonu RX 7900 GRE vyždímat. Alespoň u lepších karet by snad mohlo jít zvednout takty výrazně blíž k těm, na jakých funguje Radeon RX 7900 XT. Kartu GRE budou i potom omezovat paměti, které mají 256bitovou sběrnici a takt „jen“ 18,0 GHz efektivně ve výchozím natavení. Po opravě limitů by i ty měly jít přetočit výš (pokud nebudete mít smůlu na kus), ale prostor pro OC u nich asi vždy bude menší.

Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Pro nižší rozlišení a zejména 1920 × 1080 bodů by ale negativní vliv pamětí měl být menší a OC výpočetních jednotek by měl mít šanci se hezky projevit. Je možné, že se pak přetaktovaná karta bude v těchto nižších rozlišeních přibližovat Radeonu RX 7900 XT.

Zatím není jasné, zda oprava této chyby proběhne v aktualizaci ovladačů (takže se k majitelům grafiky většinou dostane samovolně), nebo zda bude třeba aktualizovat (přeflashovat) BIOS grafiky, což je manuální operace. Jak rychle mohou majitelé opravu čekat, to zatím AMD nesdělilo.

Zdroje: VideoCardz, Tom’s Hardware