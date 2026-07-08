AMD prolomilo odvěké tabu: Začíná prodávat vlastní počítače Ryzen AI Halo

Popravdě nevím, jestli AMD někdy v minulosti nevyrábělo a nenabízelo celé počítače (Intel v dobách osmibitů kompletní stavebnice a počítače zamýšlené jako vývojový hardware měl), ale minimálně v nedávnější historii určitě ne. Důvodem pro takový přístup bývá i snaha nekonkurovat vlastním zákazníkům. Je tudíž docela pozoruhodné, že teď AMD zvyklosti opustilo a uvedlo vlastní počítač – kompaktní desktopek Ryzen AI Halo.
Ryzen AI Halo
Ryzen AI Halo je dost podobný zařízení DGX Spark od Nvidie a pravděpodobně je tímto konceptem i motivován. Včetně toho, že Nvidia si s tím, že výrobou vlastních PC, pracovních stanic a serverů konkuruje vlastním zákazníkům, evidentně starosti nedělá.
Důvodem AMD také může být, že běžní výrobci notebooků některé jeho produkty poněkud ignorují, což je případ právě platformy, na které je počítač Ryzen AI Halo založený – highendových mobilních procesorech Ryzen AI Max s výkonným integrovaným GPU a velkou pamětí na široké 256bitové sběrnici (interní označení AMD pro tento segment procesorů je „Halo“). Až na pár výjimek se tento procesor objevuje spíš v různých obskurnějších produktech malých čínských firem, než v systémech zavedených tradičních výrobců PC a pracovních stanic, což asi AMD přimělo, nabídnout s ním vlastní produkt.
Ryzen AI Halo používá procesor Ryzen AI Max+ 395, což je nejvýkonnější model řady s 16 jádry Zen 5 (přičemž jde o verzi jádra s plnými 512bitovými jednotkami SIMD a plným výkonem instrukcí AVX-512) a GPU Radeon 8060S s 40 výpočetními jednotkami (2560 shadery) architektury RDNA 3.5. Jako pracovní prostor má 128 GB paměti LPDDR5X s propustností 256 GB/s (na 256bitové sběrnici s efektivním taktem 8,0 GHz) a v zařízení má nastavené TDP 120 W. V budoucnu by podle AMD měla být nabízená i verze s refreshovou verzí procesoru, Ryzenem AI Max+ 495. Ta by mohla mít 192 GB paměti, ale zatím to není potvrzeno.
Systém je samozřejmě aktivně chlazený, uvnitř je podobným „blower“ chladič, jaký je u těchto mini PC (včetně třeba u Macu Studio od Applu) obvyklý, tedy s dvěma radiálními ventilátory, prohánějícími vzduch přes pasivy (které jsou podle rozborky měděné) a výdechem šasi ven. Počítač má klasicky osazené obrazové výstupy (HDMI a DisplayPorty přes USB-C) a je zamýšlený jako pracovní stanice. Vedle 10Gb/s Ethernetu jak hlavní konektivity má i Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7. Z výroby je osazeno 2TB SSD.
AMD nabízí Ryzen AI Halo buď s operačním systémem Windows 11 Pro, nebo s Linuxovým systémem (Debian 12), přičemž obě varianty stojí 4000 $ (s DPH okolo 103 tisíc Kč / 4300 €). Jde tedy o počítač velmi drahý, což je dáno asi zčásti dnešními cenami pamětí a SSD a malým objemem výroby, byť od menších výrobců lze podobné mini desktopky s Ryzenem AI Max+ 395 sehnat za ceny o stovky dolarů nižší. AMD se svou vlastní verzí cílí zřejmě na podobné vrstvy uživatelů jako Nvidia s DGX Sparkem.
Ti za vyšší cenu dostanou na míru vyrobenou softwarovou platformu a nástroje pro vývoj a použití umělé inteligence na GPU od AMD. Součástí je AMD Ryzen AI Developer Center, umožňující snadnou instalaci softwaru jako vLLM, ComfyUI, llama.cpp, VS Code nebo Lemonade a dalšího. Zařízení by mělo dostávat optimalizované AI modely s „day 0“ podporou.
Ryzen AI Halo se začal prodávat v americkém obchodě Micro Center. Jak to bude s distribucí v EU, zatím není jasné.
Zdroje: AMD, ServeTheHome