AMD prozradilo, kdy vyjdou next-gen procesory s budoucími architekturami Zen 7 a Zen 8

AMD včera odhalilo serverové procesory s architekturou Zen 6 a potvrdilo, že jsou již ve výrobě a fyzicky dostupné budou letos na podzim, jak jsme psali v předchozím článku. Šéfka AMD Lisa Su ale na závěr prezentace během akce Advancing AI 2026 prozradila ještě něco dalšího: Ukázala roadmapu následujících generací, procesorů s architekturami Zen 7 a Zen 8. Konečně tím vyjasnila doteď tajné termíny, kdy se tyto čipy mají dostat na trh.
Protože celá akce se točila především okolo hardwaru pro datacentra, je tato roadmapa také specifická pro serverové procesory. Po letos vydané generaci Venice s jádry Zen 6 (a její variantě) by měla, jak už víme, příští rok (2027) vyjít varianta Verano používající paměti LPDDR5X, ta ale patří ještě do nyní odhalené generace Epyc 9006.
Zen 7: Epyc „Florence“
Další opravdu novou generací, kterou roadmapa ukazuje, jsou procesory Epyc sedmé generace s jádry Zen 7 a Zen 7c (je tedy potvrzeno, že i v této generaci bude existovat rozdělení na „klasická“ velká a „dense“ kompaktní jádra). Tato generace procesorů má kódové označení Florence. Co nás zajímá asi nejvíc, je datum: AMD poprvé potvrdilo, že tato CPU a tím asi i architektura Zen 7 jako taková přijdou na trh v roce 2028, tedy patrně s dvouletým odstupem po Zenu 6.
AMD už dříve prozradilo, že Zen 7 přinese rozšířené schopnosti akcelerace AI a nyní potvrdilo domněnku, kterou už jsme dříve sdíleli – že ve skutečnosti jde o podporu letos oznámeného instrukčního rozšíření ACE (x86 AI Compute Extensions), kterému jsme se hlouběji věnovali zde:
Zen 7 bude tedy prvním procesorem, který ACE implementuje. Tyto procesory mají opět mít verze jak se standardními pamětmi typu DDR (respektive multirankovými moduly MRDIMM s vyšší propustností), tak i s mobilní pamětí LPDDR v modulech typu SODIMM, která má také vysokou propustnost a navíc nízkou spotřebu. AMD uvádí, že půjde o „nové generace“ pamětí. To může znamenat buď to, že už by mohly být nasazené paměti DDR6 a LPDDR6, nebo je řeč o DDR5/MRDIMM a LPDDR5X s vyššími frekvencemi, než umí procesory Venice a Verano generace Zen 6.
AMD také uvádí, že procesory použijí „nový výrobní proces“. To by mohlo znamenat, že už CPU čiplety budou vyráběné 1,4nm procesem TSMC. U toho TSMC plánuje dostupnost právě v roce 2028. IO čiplety ale nejspíš použijí nějakou starší technologii.
Zen 8: Epyc „Ravenna“
Vůbec poprvé ale AMD veřejně zmínilo generaci následující poté: architekturu Zen 8. Zde je zatím řečeno jen, že půjde o „rodinu jader Zen 8“, není tedy potvrzen Zen 8c. Místo něj by AMD teoreticky mohlo mít třeba i nějaké jiné typy jader. Procesory Epyc 8. generace s jádry Zen 8 má kódové jméno Ravenna (jak jste si asi všimli, AMD pro všechna kódová označení serverových CPU používá jména měst v Itálii).
Procesory Ravenna podle AMD (Lisa Su to výslovně potvrdila) mají vyjít v roce 2030. Opět je tu tedy dvouletý odstup po generaci Zen 7. U Zenu 7 se dlouho spekulovalo, zda by třeba nemohl být i dřív a panovala nejistota. Zde aspoň dopředu víme, na čem jsme (respektive budeme), a ušetříme si zbytečné spekulace.
K detailům architektury Zen 8 zatím bohužel nic víc řečeno nebylo. Lisa Su ale řekla, že práce na těchto procesorech už jsou relativně daleko, přestože je vydání nějakých 3,5–4 roky daleko.
Procesory Ryzen mohou mít lehce odlišné termíny vydání
Jde o plán serverových CPU, takže nemusí nutně sedět s tím, kdy AMD vydá procesory Ryzen s architekturami Zen 7 a Zen 8 pro desktopová PC a pro notebooky. Ovšem dá se očekávat, že Ryzeny by mohly stejné architektury nasadit zhruba ve stejné době, plus minus pár měsíců. Nebo v to alespoň doufáme, snad se nestane, že by kvůli boomu AI firma natolik deprioritizovala oblast PC procesorů pro běžné lidi, aby vycházely třeba o půl či tři čtvrtě roku později proti Epycům (které přitom tradičně vycházely naopak později než desktopová CPU).
Vydání Zenu 8 v roce 2030 mimo jiné zhruba sedí s dobou, na kterou se odhaduje příchod pamětí DDR6 (či LPDDR6) do desktopových počítačů. V této době tedy také nejspíš vyjde nástupce dnešní desktopové platformy AM5. Zda se bude jmenovat AM6 nebo jinak, ještě nevíme, procesory s architekturou Zen 8 ale asi budou jeho prvními obyvateli.
Zdroj: AMD