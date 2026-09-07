AMD uvádí vlastní počítač: Ryzen Threadripper Halo Station má být nejlepší pracovní stanice na světě

V létě začalo AMD prodávat kompaktní pracovní stanici Ryzen AI Halo založenou na procesorech Ryzen AI Max s 256bitovou pamětí o kapacitě až 192 GB. Firma tím porušila určité tabu, když začala vyrábět vlastní počítače (konkurujíc tak svým zákazníkům), jde však asi i o reakci na zcela stejný krok Nvidie a podobné zařízení DGX Spark. A AMD teď vydává i výkonnější počítač, který zase nejspíš je reakcí na stanici DGX Station od Nvidie.
AMD Threadripper Halo Station
Na veletrhu IFA 2026 představila firma počítač v klasickém „věžovém“ desktopovém formátu AMD Threadripper Halo Station, která je čímsi jako referenčním řešením pracovní stanice pro umělou inteligenci (případně asi i další činnosti, ale AI dnes hraje prim) s hardwarem AMD. Threadripper Halo Station poskytuje možnost spouštět nejpokročilejší AI modely lokálně přímo v počítači, který můžete mít na stole, místo abyste potřebovali celý server nebo byli odkázání na cloudovou službu.
Založená je na procesorech Ryzen Threadripper Pro generace 9000, které firma nazývá nejlepším CPU pro pracovní stanice na světě (a celý počítače zase označuje za nejlepší pracovní stanici). Konkrétně je v něm Ryzen Threadripper Pro 9995WX s 96 jádry Zen 5 a 192 vlákny.
K tomu je pak připojena dvojice PCIe akcelerátorů Instinct MI350P, každý se 144 GB paměti HBM3E. Systém podporuje ale až čtyři karty, což celkově dává paměť GPU o kapacitě 576 GB, s níž je stanice schopná provozovat AI modely s bilionem parametrů. Podrobně jsme o něm psali zde:
AMD uvádí GPU se spotřebou 600 W, napájené 12+4pinovým konektorem. Pro umělou inteligenci
Nejrychlejší procesor, který ještě je pro běžného člověka: Vychází Threadripper 9000X s 64 jádry Zen 5
Počítač používá jako RAM paměti DDR5–6400 typu registered pro servery a umožňuje jí osadit až 2 TB navíc k paměťové kapacitě GPU. Deska podle ilustrací používá osm slotů, propustnost pamětí je 410 GB/s díky osmikanálovému (512bitovému) řadiči.
AMD zatím neuvádí nic o osazených úložištích, ale Threadripper Pro 9000 podporuje NVMe moduly s rozhraním PCIe 5.0 ×4, pro které by deska měla mít více slotů. Zdá se, že pro karty PC Express 5.0 ×16 by slotů mělo být až sedm. Pokud ilustrační snímky neklamou, systém by zřejmě měl být založený na desce Asus Pro WS WRX90E-Sage SE.
Počítač bude mít vodní chlazení, a to jak procesoru, který má vlastní AIO okruh, tak GPU, které mají vlastní radiátory. Použitá má být skříň s boční a čelní montáží radiátoru, jak to bude řešeno se čtyřmi GPU, není zatím jasné. Doufejme, že bude dobře vyřešeno chlazení konektorů 12V-2×6, kterými jsou karty Instinct MI350P napájené. Příkon plně obsazené stanice bude hodně vysoký, jelikož samotné CPU má TDP 350 W a každé GPU 600 W.
Cena systému zatím není známá, ale už pouze osazení 2TB RAM ji posune hodně vysoko, takže už bude patrně v řádu stovek tisíc dolarů či eur (a jednotek milionů korun). Prodávat se AMD Ryzen Threadripper Halo začne v roce 2027.
Zdroje: AMD, Tom’s Hardware