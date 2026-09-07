Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

AMD uvádí vlastní počítač: Ryzen Threadripper Halo Station má být nejlepší pracovní stanice na světě

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AMD Threadripper Halo Station Autor: AMD
AMD Threadripper Halo Station
Threadripper Halo Station zřetelně reaguje na Arm počítače DGX Station od Nvidie, ale používá nejvýkonnější CPU Threadripper Pro a až čtyři PCIe akcelerátory Intinct MI350P.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

V létě začalo AMD prodávat kompaktní pracovní stanici Ryzen AI Halo založenou na procesorech Ryzen AI Max s 256bitovou pamětí o kapacitě až 192 GB. Firma tím porušila určité tabu, když začala vyrábět vlastní počítače (konkurujíc tak svým zákazníkům), jde však asi i o reakci na zcela stejný krok Nvidie a podobné zařízení DGX Spark. A AMD teď vydává i výkonnější počítač, který zase nejspíš je reakcí na stanici DGX Station od Nvidie.

AMD Threadripper Halo Station

Na veletrhu IFA 2026 představila firma počítač v klasickém „věžovém“ desktopovém formátu AMD Threadripper Halo Station, která je čímsi jako referenčním řešením pracovní stanice pro umělou inteligenci (případně asi i další činnosti, ale AI dnes hraje prim) s hardwarem AMD. Threadripper Halo Station poskytuje možnost spouštět nejpokročilejší AI modely lokálně přímo v počítači, který můžete mít na stole, místo abyste potřebovali celý server nebo byli odkázání na cloudovou službu.

Založená je na procesorech Ryzen Threadripper Pro generace 9000, které firma nazývá nejlepším CPU pro pracovní stanice na světě (a celý počítače zase označuje za nejlepší pracovní stanici). Konkrétně je v něm Ryzen Threadripper Pro 9995WX s 96 jádry Zen 5 a 192 vlákny.

AMD Threadripper Halo Station

AMD Threadripper Halo Station

Autor: AMD

K tomu je pak připojena dvojice PCIe akcelerátorů Instinct MI350P, každý se 144 GB paměti HBM3E. Systém podporuje ale až čtyři karty, což celkově dává paměť GPU o kapacitě 576 GB, s níž je stanice schopná provozovat AI modely s bilionem parametrů. Podrobně jsme o něm psali zde:

AMD uvádí GPU se spotřebou 600 W, napájené 12+4pinovým konektorem. Pro umělou inteligenci Přečtěte si také:

AMD uvádí GPU se spotřebou 600 W, napájené 12+4pinovým konektorem. Pro umělou inteligenci

Nejrychlejší procesor, který ještě je pro běžného člověka: Vychází Threadripper 9000X s 64 jádry Zen 5 Přečtěte si také:

Nejrychlejší procesor, který ještě je pro běžného člověka: Vychází Threadripper 9000X s 64 jádry Zen 5

Počítač používá jako RAM paměti DDR5–6400 typu registered pro servery a umožňuje jí osadit až 2 TB navíc k paměťové kapacitě GPU. Deska podle ilustrací používá osm slotů, propustnost pamětí je 410 GB/s díky osmikanálovému (512bitovému) řadiči.

AMD Threadripper Halo Station

AMD Threadripper Halo Station

Autor: AMD

AMD zatím neuvádí nic o osazených úložištích, ale Threadripper Pro 9000 podporuje NVMe moduly s rozhraním PCIe 5.0 ×4, pro které by deska měla mít více slotů. Zdá se, že pro karty PC Express 5.0 ×16 by slotů mělo být až sedm. Pokud ilustrační snímky neklamou, systém by zřejmě měl být založený na desce Asus Pro WS WRX90E-Sage SE.

AMD Threadripper Halo Station

AMD Threadripper Halo Station: Předběžné specifikace

Autor: AMD

Počítač bude mít vodní chlazení, a to jak procesoru, který má vlastní AIO okruh, tak GPU, které mají vlastní radiátory. Použitá má být skříň s boční a čelní montáží radiátoru, jak to bude řešeno se čtyřmi GPU, není zatím jasné. Doufejme, že bude dobře vyřešeno chlazení konektorů 12V-2×6, kterými jsou karty Instinct MI350P napájené. Příkon plně obsazené stanice bude hodně vysoký, jelikož samotné CPU má TDP 350 W a každé GPU 600 W.

Školení Kubernetes

Cena systému zatím není známá, ale už pouze osazení 2TB RAM ji posune hodně vysoko, takže už bude patrně v řádu stovek tisíc dolarů či eur (a jednotek milionů korun). Prodávat se AMD Ryzen Threadripper Halo začne v roce 2027.

Zdroje: AMD, Tom’s Hardware

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte už předobjednané GTA VI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍC INFO