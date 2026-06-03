Nvidia uvádí 72jádrový procesor Arm pro výkonné desktopové počítače s Windows. Stojí ale přes 2 miliony

Nvidia teď spolu s Microsoftem na Computexu 2026 představila něco, co spolu nazývají „znovuvynalezením PC“. Reálně je to vydání Arm procesorů s podporou operačního systému Windows 11 od Nvidie coby druhé značky k už prodávaným čipům Qualcommu. Procesor Nvidia RTX Spark je určený primárně pro notebooky. Ale pokud vám Arm chybí v desktopových počítačích, vydává Nvidia pro platformu ještě něco: highendovou pracovní stanici DGX Station.
Highendová pracovní stanice Nvidie
DGX Station je výkonný počítač založený na hardwaru od Nvidie v desktopovém (respektive „věžovém“) ATX provedení. Nvidia ho oznámila už v první polovině loňského roku, tehdy ještě pouze s operačním systémem Linux (pak ale nabral značné zpoždění a reálně byl vydán až letos v březnu). Teď ale firma s Microsoftem oznámila, že DGX Station dostává podporu i pro operační systém Windows 11 – současně s procesorem RTX Spark. Půjde zřejmě o vůbec nejvýkonnější procesor Arm, na kterém se bude Windows dát provozovat.
Základem DGX Station je ATX, nebo respektive E-ATX základní deska, na které jsou osazené komponenty normálně používané v AI serverech Nvidie: Jednak AI akcelerátor Blackwell GB300 Ultra s 252 GB paměti HBM3e. Má mít teoretický výkon ve výpočtem FP32 80 TFLOPS, zatímco v dvojité přesnosti je výkon jen 1,3 TFLOPS. V AI výpočtech má být výkon až 330 TOPS (INT8), 10 PFLOPS (FP6, FP8) nebo až 15 PFLOS v FP4 (20 PFLOPS s použitím funkce Sparsity).
Tento AI akcelerátor je obsluhován procesorem Nvidia Grace se 72 jádry architektury Arm Neoverse V2, což je teď už starší jádro odvozené od Cortexu-X3 pro mobilní telefony. Jde už o starší generaci – Nvidia teď chystá na trh novou generaci Vera s vlastními jádry Olympus, ale ty ještě v DGX Station nejsou – nebo ne v první generaci počítače.
Pro potřeby procesoru má deska 496 GB paměti LPDDR5X a dále je osazená 800Gb/s Ethernetem ConnectX-8 (přesněji řečeno by měl mít dva 400Gb/s porty), jeden 10Gb/s Ethernet a jeden 1Gb/s Ethernet pro správu přes BMC. Pro další zařízení má systém tři sloty PCI Express 5.0 ×16 (z nichž dva ale poskytují jen osm linek) a čtyři Gen5 sloty M.2 pro SSD.
Jeden slot PCIe ×16 se musí typicky ještě osadit grafickou kartou. Deska poskytuje konektivitu USB 3.1 i integrované audio, ale ne grafický výstup. BCM na desce sice má obrazový výstup (miniDisplayPort), ale ten slouží pouze pro konzoli správy.
GPU GB300 nepodporuje grafické operace, ale ani obrazový výstup pro samotný operační systém a aplikace, takže musí být připojená ještě nějaká grafická karta. Nvidia v tomto počítači podporuje své karty RTX Pro 6000, RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q, RTX Pro 4000 Blackwell a RTX Pro 2000 Blackwell.
Brutální spotřeba. I cena
Zařízení má hodně vysoké TDP – Nvidia uvádí „celkovou spotřebu systému“ 1600 W. Chlazení a hlučnost tedy nebudou žádná legrace. To ostatně ani cena. ComputerBase uvádí, že linuxové verze této stanice se prodávají za 85 000 až 100 000 dolarů. To s DPH u nás dělá okolo 2,14 až 2,52 milionu Kč.
DGX Station je podobná zařízení DGX Spark v tom, že by měla být prodávaná samotnou Nvidií v jí dodávané skříni a konfiguraci, ale také ji budou nabízet různí partnerští výrobci: Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI a Supermicro, typiky pod trochu jiným označením. U těch by to mělo fungovat tak, že budou dodávat vlastní skříň, zdroj a asi i některé komponenty jako SSD, ale deska by měla být stejná od Nvidie, takže se po funkční stránce asi zařízení nebudou moc lišit.
Dostupnost verze se systémem Windows má začít ve čtvrtém kvartále letošního roku (pokud předpokládáme, že nebude zpožděná o několik měsíců, jako DGX Spark a DGX Station s Linuxem).
Zdroje: ComputerBase, Nvidia (1, 2, 3, 4)