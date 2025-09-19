AMD vydalo Radeon RX 7700: Levnější verze modelu 7700 XT, ale s plnou 16GB pamětí

Poněkud nečekaně oznámil dnes výrobce GPU Radeon AMD vydání nového modelu grafické karty. A to karty, která by měla být z těch relativně dostupnějších, je totiž založená ještě na architektuře RDNA 3, patří tedy do generace Radeon RX 7000, a bude používat čipy s částí jednotek vypnutých, aby se využil křemík, který měl v nějakém bloku defekt. Zajímavá je ale tím, že zvýšila kapacitu RAM, a je tak alternativou k novějším, ale jen 12GB modelům.
Novinka nazvaná Radeon RX 7700 je stejně jako model RX 7700 XT, který vyšel v létě roku 2023, založená na čipletovém 5nm/6nm GPU Navi 32. Toto GPU je ale v modelu RX 7700 ořezané tak, že mu zbývá 40 bloků CU, což dává 2560 shaderů. Je to konfigurace stejná, jakou měl Radeon RX 5700 XT, takže bude zajímavé srovnat v testech, kam se výkon při stejném počtu jednotek posunul od první generace architektury RDNA. 40 CU znamená také 40 ray acceleratorů pro ratracingové efekty a 160 texturovacích jednotek.
Tzv. herní frekvence GPU je 2041 MHz a frekvence boostu je 2459 MHz. S těmito takty má karta udávaný teoretický výkon ve výpočtech FP32 na úrovni 25,2 TFLOPS, zatímco pro Radeon RX 7700 XT uvádí AMD 37 TFLOPS. Tento nový „ne-XT“ model by tedy podle toho měl mít asi 68 % hrubého výkonu karty RX 7700 XT.
16GB paměť
Radeon RX 7700 na tom ale je výrazně lépe po stránce pamětí. Zatímco karta RX 7700 XT má jen 192bitovou sběrnici, a na ní tedy jen 12 GB paměti, pomalejší novinka RX 7700 má zachovanou plnou 256bitovou sběrnici a paměťový subsystém je jako u Radeonu RX 7800 XT. Používají se paměti GDDR6 s efektivním taktem 19,5 GHz (ty jsou rychlejší než u RX 7700 XT). Grafika tak má 16 GB paměti s propustností 624 GB/s, o 44 % lepší, než má model RX 7700 XT.
Podle specifikací, které už byly publikovány, by karta snad mohla mít jen 40 MB Infinity Cache, ale protože její kapacita by měla záviset na šířce sběrnice, může toto být omyl a ve skutečnosti by GPU mělo mít 64 MB Infinity Cache. Nebo AMD umí v čipletech MCD s cache část kapacity vypnout (takže by v každém z nich bylo aktivních jen 10 MB z fyzických 16 MB).
I s nižší kapacitou cache by ale díky vysoké propustnosti karta měla mít relativně dobrý výkon ve vyšších rozlišeních a díky kapacitě 16 GB nebude mít problémy v nejnovějších hrách, kde 12GB kartám začíná docházet dech, propadá se jim výkon nebo mohou dokonce padat (což se může stávat u API Vulkan). Toto je asi hlavní motivace, proč Radeon RX 7700 používá 256bitovou sběrnici, byť je to na jeho počet jednotek poněkud přehnané.
TDP je poněkud vyšší – 263 W, což je stejná spotřeba, jakou AMD nastavuje u Radeonu RX 7800 XT s 3840 shadery. Ovšem protože má nový Radeon RX 7700 o dost méně jednotek, je možné, že karty budou mít v reálném nasazení herní spotřebu znatelně nižší. Například ASRock uvádí, že doporučuje použít 650W zdroj, zatímco AMD uvádí 700W.
Grafice jinak zůstává technologická výbava spojená s architekturou RDNA 3, včetně podpory DisplayPortu 2.1 a enkódování a dekódování videa ve formátu AV1. Do systému se připojuje přes PCI Express 4.0 ×16 a napájení má být přes dva osmipinové konektory.
Zatím není jasné, jak široce bude tato grafika dostupná v obchodech. Je možné, že se bude objevovat hlavně v hotových počítačích. Cenu firma nesdělila.