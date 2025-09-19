Cnews.cz  »  Hardware  »  AMD vydalo Radeon RX 7700: Levnější verze modelu 7700 XT, ale s plnou 16GB pamětí

Hardware

AMD vydalo Radeon RX 7700: Levnější verze modelu 7700 XT, ale s plnou 16GB pamětí

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Radeon RX 7700 Challenger 16GB od ASRocku Autor: ASRock
Radeon RX 7700 Challenger 16GB od ASRocku
Radeon RX 7700 má sice starší architekturu RDNA 3, ale přidává k ní 16GB paměť, takže se s ním nemusíte bát problémů s její kapacitou, které v nejnovějších hrách trápí 12GB grafiky.

Poněkud nečekaně oznámil dnes výrobce GPU Radeon AMD vydání nového modelu grafické karty. A to karty, která by měla být z těch relativně dostupnějších, je totiž založená ještě na architektuře RDNA 3, patří tedy do generace Radeon RX 7000, a bude používat čipy s částí jednotek vypnutých, aby se využil křemík, který měl v nějakém bloku defekt. Zajímavá je ale tím, že zvýšila kapacitu RAM, a je tak alternativou k novějším, ale jen 12GB modelům.

Novinka nazvaná Radeon RX 7700 je stejně jako model RX 7700 XT, který vyšel v létě roku 2023, založená na čipletovém 5nm/6nm GPU Navi 32. Toto GPU je ale v modelu RX 7700 ořezané tak, že mu zbývá 40 bloků CU, což dává 2560 shaderů. Je to konfigurace stejná, jakou měl Radeon RX 5700 XT, takže bude zajímavé srovnat v testech, kam se výkon při stejném počtu jednotek posunul od první generace architektury RDNA. 40 CU znamená také 40 ray acceleratorů pro ratracingové efekty a 160 texturovacích jednotek.

Tzv. herní frekvence GPU je 2041 MHz a frekvence boostu je 2459 MHz. S těmito takty má karta udávaný teoretický výkon ve výpočtech FP32 na úrovni 25,2 TFLOPS, zatímco pro Radeon RX 7700 XT uvádí AMD 37 TFLOPS. Tento nový „ne-XT“ model by tedy podle toho měl mít asi 68 % hrubého výkonu karty RX 7700 XT.

Orientační výkon grafiky AMD Radeon RX 7700 podle AMD

Orientační výkon grafiky AMD Radeon RX 7700 podle AMD

Autor: AMD

16GB paměť

Radeon RX 7700 na tom ale je výrazně lépe po stránce pamětí. Zatímco karta RX 7700 XT má jen 192bitovou sběrnici, a na ní tedy jen 12 GB paměti, pomalejší novinka RX 7700 má zachovanou plnou 256bitovou sběrnici a paměťový subsystém je jako u Radeonu RX 7800 XT. Používají se paměti GDDR6 s efektivním taktem 19,5 GHz (ty jsou rychlejší než u RX 7700 XT). Grafika tak má 16 GB paměti s propustností 624 GB/s, o 44 % lepší, než má model RX 7700 XT.

Podle specifikací, které už byly publikovány, by karta snad mohla mít jen 40 MB Infinity Cache, ale protože její kapacita by měla záviset na šířce sběrnice, může toto být omyl a ve skutečnosti by GPU mělo mít 64 MB Infinity Cache. Nebo AMD umí v čipletech MCD s cache část kapacity vypnout (takže by v každém z nich bylo aktivních jen 10 MB z fyzických 16 MB).

I s nižší kapacitou cache by ale díky vysoké propustnosti karta měla mít relativně dobrý výkon ve vyšších rozlišeních a díky kapacitě 16 GB nebude mít problémy v nejnovějších hrách, kde 12GB kartám začíná docházet dech, propadá se jim výkon nebo mohou dokonce padat (což se může stávat u API Vulkan). Toto je asi hlavní motivace, proč Radeon RX 7700 používá 256bitovou sběrnici, byť je to na jeho počet jednotek poněkud přehnané.

Radeon RX 7700 Challenger 16GB od ASRocku

Radeon RX 7700 Challenger 16GB od ASRocku

Autor: ASRock

TDP je poněkud vyšší – 263 W, což je stejná spotřeba, jakou AMD nastavuje u Radeonu RX 7800 XT s 3840 shadery. Ovšem protože má nový Radeon RX 7700 o dost méně jednotek, je možné, že karty budou mít v reálném nasazení herní spotřebu znatelně nižší. Například ASRock uvádí, že doporučuje použít 650W zdroj, zatímco AMD uvádí 700W.

Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory Přečtěte si také:

Rozbor GPU architektury RDNA 3: Nová CU a Media blok, akcelerace AI, DP 2.1 pro next-gen 8K monitory

Grafice jinak zůstává technologická výbava spojená s architekturou RDNA 3, včetně podpory DisplayPortu 2.1 a enkódování a dekódování videa ve formátu AV1. Do systému se připojuje přes PCI Express 4.0 ×16 a napájení má být přes dva osmipinové konektory.

zabbix_tip

Zatím není jasné, jak široce bude tato grafika dostupná v obchodech. Je možné, že se bude objevovat hlavně v hotových počítačích. Cenu firma nesdělila.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), ASRockAMD

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Proč je Intel v úpadku?

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI