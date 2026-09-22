Aplikace ZuckOff bojuje proti šmírákům s chytrými brýlemi, odhalí je pomocí jednoduchého triku

Zahraniční technologická média a sociální sítě v posledních týdnech plní zprávy o tajném natáčení žen na veřejnosti za pomocí chytrých brýlí. Jejich uživatelé přelepují indikační diodu, takže jejich okolí netuší, že na brýlích probíhá záznam. Alespoň zčásti to může napravit aplikace ZuckOff, která na okolní brýle upozorní.
Hledá Bluetooth identifikátory
Bezplatná aplikace hledá v okolí chytré brýle podle jejich Bluetooth signálu a z jeho síly odhaduje přibližnou vzdálenost. Samozřejmě ale nepozná, zda kamera skutečně běží, ani kdo má brýle nasazené.
Aplikaci vytvořil 30letý polský vývojář Pawel Szydlowski, který si postupně pořídil různé modely chytrých brýlí, zaznamenal jejich vysílané Bluetooth údaje a pro každý typ sestavil digitální otisk. Aplikace hledá identifikátor UUID, který je unikátní pro konkrétní zařízení a také identifikátor výrobce. Některé modely se přitom hlásí přímo svým názvem jako Meta nebo Ray Bans.
Okolní zařízení jsou v appce členěna do 4 seznamů podle jejich vzdálenosti od telefonu – velmi blízké (do 1 metru), blízké (totožná místnost), poblíž a vzdálené. To může rovněž pomoci v případné identifikaci uživatele s chytrými brýlemi.
Zákazy v kinech a školách
Aplikace nemusí být zajímavá jen pro ty, kteří se obávají o své soukromí. Chytré brýle z pochopitelných důvodů zakazují například školy nebo kina. I v jejich případech se aplikace, která brýle rozpozná, může hodit. Meta proti skrytému nahrávání rovněž bojuje – během července se brýle po aktualizaci naučily rozpoznat brýle s upravenou (vyřazenou) indikační LED diodou, která na spuštěné nahrávání upozorňuje. Na těchto kusech nahrávání vzdáleně firma zablokovala. Meta během loňského roku prodala kolem 7 milionů chytrých brýlí, letos to bude ještě větší číslo.
Aplikaci je možné stáhnout zdarma pro Android i iOS. Placená verze potom přidává běh na pozadí a například také možné CSV reporty nebo widgety na plochu. Tvůrce aplikace Pawel Szydlowski navrhuje, aby výrobci těchto brýlí používali stejnou techniku jako v případě Bluetooth lokátorů. Pokud se nějaký neznámý lokátor pohybuje s uživatelem, telefon na něj upozorní. Stejně tak by mohly telefony upozorňovat na chytré brýle s aktivním záznamem.
Zdroj: Wired