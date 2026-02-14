ASRock vydává opravu problému ničícího procesory Ryzen na AM5 deskách, aktualizujte BIOS

Už v první polovině loňského roku se začaly objevovat hlášení o procesorech AMD poškozených nebo odmítajících bootovat na deskách ASRock. Firma poté potvrdila problémy a vydala opravné BIOSy, ale zdá se, že problémy nepřestaly. ASRock před nedávnem oznámil, že problém analyzuje spolu s AMD a nyní firma vxdala novou vlnu aktualizací pro AM5 desky, která by měla problémy s procesory Ryzen 9000 řešit. Zda definitivně, teprve uvidíme.
ASRock nejprve minulý týden (5. 2.) vydal oficiální prohlášení, podle kterého firma sleduje diskuze a hlášení okolo „chování procesorů AMD Ryzen“ ve svých deskách a spustila v reakci na ně interní revize a pečlivé ověřovací postupy. Firma podle něj také koordinuje ověřování funkce desek a procesorů s AMD, aby byla dosažena maximální kompatibilita, stabilita a tak dále.
Nové opravné BIOSy pro desky ASRok
Občas se uvádí postřeh, že výrobci podobné tiskové zprávy o tom, že „ví o problému a hledají řešení“, vydávají obvykle ne v momentě, kdy šetření začíná, ale v momentě, kdy začíná být jasné, že bude možné vydat nějakou opravu. Pokud by se totiž ukázalo, že je neopravitelný, je pro firmu citlivé na něj ještě víc upozorňovat. Je možné, že to byl i tento případ, protože relativně krátce na to ASRock oznámil i dostupnost opravných aktualizací pro desky.
Už 9. 2. byly oznámena dostupnost aktualizace BIOSů (firmwarů) AM5 desek ve verzi beta, které by měly mít označení 4.07.AS01 (přičemž některé pro desky s čipsety X870 a X870E byly na webu zdá se již od 7. 2.), později se objevily také pro desky s čipsetem B850, B650 a A620. Jejich finální verze bude vydaná pod číslem verze 4.10, jakmile bude k dispozici. Nicméně pokud máte AM5 desku ASRock a procesor Ryzen 9000 – zejména nějaký X3D model – asi bude lepší aktualizovat co nejdřív a přechodně použít tuto beta verzi. Nejnovější BIOSy pro AM5 desky jsou pohromadě k dispozici zde.
Aktualizace 4.07.AS01, respektive 4.10, obsahuje nový obslužný kód AMD GESA ComboM5 PI 1.3.0.0a, dále má také zlepšit kompatibilitu s různými paměťovými moduly. Zejména pak má „řešit neschopnost nabootovat u některých procesorů“. Pod tímto se doufejme skrývá řešení problému způsobujícího ničení procesorů v deskách firmy, který nejspíš je způsobený nějakými vadami v řízení napětí, neboť přílišné napětí je primární faktor, který může nějaký čip zničit (vedle nějakého mechanického poničení vnějším vlivem).
„Boot issues“ ?
V poznámkách k vydání se nemluví o problému odcházejících procesorů. ASRock všude používá jen formulaci jen o tom, že má být řešen problém, kdy mají procesory problém nabootovat (což může být teoreticky způsobeno i nevinnými a řešitelnými poruchami, jako je neúspěšný pokus natrénovat řadič pamětí s některými moduly). Je to ale možná i eufemismus, kdy se firma bojí přiznat naplno rozsah problému.
V případech, kdy v deskách docházelo k ničení procesorů, tyto opravy tedy asi předejdou dalším případům „neúspěšného bootu“, ale pokud už k poškození procesoru došlo, nebude to logicky možné vrátit zpět (pokud by se ukázalo, že některé z CPU považovaných za zničené nakonec fungují, bylo by to samozřejmě příjemné, ale asi málo pravděpodobné). Desky ale snad už budou bezpečné pro případný náhradní procesor.
Zda toto bude definitivní vyřešení problémů s procesory Ryzen 9000 (zejména jsou problémy hlášené u modelů 9800X3D, což dává smysl, protože 3D V-Cache je citlivá na napětí už nad 1,3 V), to teprve uvidíme. Je škoda, že to trvalo tak dlouho, ale aspoň něco. Pokud desku ASRock máte, důrazně doporučujeme aktualizovat BIOS při první příležitosti, kdy to bude možné, abyste předešli zničení procesoru.
Zatím se zdá, že tyto problémy (pravděpodobně) s řízením napětí se omezovaly jen na desky ASRocku, kde se údajně sešlo přes 100 různých hlášení na Redditu. Nedávno oznámil Asus, že podobně šetří několik hlášení o podobných incidentech na svých deskách s čipsety řady 800, ale je možné, že vznikly z nějakých „běžných“ příčin a nebyly způsobené závadou desky a firmwaru.