Řešení selhávajících procesorů Ryzen? ASRock vydává opravné BIOSy pro AM5 desky

V posledních dnech se opět objevily zprávy o poškozených či zničených procesorech AMD na platformě AM5 – tento problém postihuje hlavně (pokud ne pouze) X3D herní procesory generace Ryzen 9000 a byl spojený hlavně s deskami ASRock. Bohužel se zdá, že předchozí opravy neznamenaly jeho konec. Snad by je ale mohly vyřešit nové BIOSy, které teď ASRock začal pro desky s čipsety generace 800 vydávat.
Hlášení o nefungujících procesorech Ryzen 9000X3D se objevila hned z kraje roku, přičemž od začátku byly problémy spojovány zejména s deskami ASRock. Firma zprvu viděla problém v nekompatibilitě s pamětí, později v květnu ale potvrdila, že BIOSy jejích desek měly závažnější problém, který vedl nebo mohl vést k fyzickému poškození procesorů kvůli chybně nastaveným parametrům Precision Boost Overdrive.
Tehdy rovněž vyšly opravné BIOSy, ale vypadá to, že nestačily k vyřešení, protože se v posledních týdnech opět o stížnostech na selhání CPU projevující se poškozenými kontaktními ploškami na spodku (někdy se mluví také o problému spáleného socketu) zase vynořily.
Zástupci AMD před několika dny o problému mluvili v rozhovoru na webu Quasarzone, kde na otázky řekli, že potíže zřejmě jsou způsobené BIOSy některých základních desek „třetích stran“. Některé BIOSy podle Davida McAfeeho a Travise Kirsche nepoužívají nastavení dle doporučených hodnot, dále to však nebylo specifikováno. Je pravděpodobné, že byla řeč o různých specifikací limitů spotřeby a zejména napětí – to má asi největší potenciál čipy poškodit. U X3D procesorů je dlouhodobě známo, že jsou na napětí choulostivé a nezvládají úrovně napětí, které jsou ještě bezproblémové pro běžné procesory.
Nové BIOSy pro desky ASRock
Včera ASRock začal vydávat novou verzi BIOSů (přesněji UEFI firmwarů) pro některé AM5 desky s čipsety řady 800, s nimiž jsou problémy spojovány, například model X870 Steel Legend. Obvykle by asi měla mít číslo verze 3.40, i když u některých modelů se číslování občas liší. Zdá se, že tyto aktualizace mají za cíl řešit právě široce diskutované problémy s poškozováním CPU.
ASRock v popisu změn uvádí, že nový BIOS má „zlepšit kompatibilitu s paměťovými moduly a stabilitu systému“ a „zlepšit provozní stabilitu CPU“. Podobnými formulacemi firma označovala předchozí opravné BIOSy, jelikož nebyla nikdy moc ochotná problém fyzického poškozování procesorů explicitně pojmenovat. Byť to tak tedy moc nezní, tento popis dává naději, že aktualizace ona údajně nebezpečná nastavení řeší.
Podle prvních uživatelů, kteří se podělili o zkušenosti s opravami, snižují výchozí hodnoty, které desky ASRock používají pro SoC napětí procesoru, a to na 1,2 V. Právě toto nastavení, respektive napětí, které řídí, bylo v minulosti s poškozováním procesorů spojováno. Současně prý BIOSy změnily výchozí nastavení Load Line Calibration, což je další parametr, který asi potenciálně je problématické, může totiž vést k nadměrnému napětí za určitých situací. Zatím ale jde jen o hodně předběžné informace, nelze vyloučit, že se dotyční uživatelé někde nespletli (a na druhou stranu také rozsah změn a úprav může být větší, než čeho si všimli).
Doufejme, že se tímto problémy, které vedou k fyzickému selhání procesorů, povedlo vyřešit. Každopádně pokud máte AM5 desku od ASRocku, doporučujeme tyto opravy ihned instalovat, pokud už pro vaší desku jsou vydané. A pokud tato verze BIOSu ještě pro váš model nevyšla, kontrolovat průběžně web firmy, zda se již neukázala. Ne všechny modely musí ale být postižené, takže je možné, že pro některé (levnější modely nebo třeba A620 desky, u nichž se firma nesnažila honit výkon procesoru) tuto opravu nebude třeba vydávat.
S již poškozenými procesory, které kvůli problémům nebootují a případně mají rovnou známky fyzického poškození ze spodní strany, bohužel tyto opravy asi už nic nesvedou. To je další důvod, proč byste měli BIOSy aktualizovat.
Zdroje: Tom’s Hardware, VideoCardz, ASRock