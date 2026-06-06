Asus slaví 20. výročí značky ROG hardwarem extrémnějším než všechno předtím [Fotogalerie]

Computex je letos zdá se pro hodně firem spojený s různými výročími. Asus nemá nějaké celofiremní, místo toho teď slaví dvacáté jubileum své „prémiové“ herní značky ROG. Také Asus jsme na veletrhu navštívili a ukážeme vám novinky, které firma navezla do svého výstavního stánku – hodně z tohoto hardwaru je speciální právě kvůli zmíněnému výročí, jelikož tvoří sérii nazvanou ROG Edition 20.
Více fotografií, než se vešlo do samotného článku, můžete vidět v galerii, kterou lze rozkliknout v záhlaví.
Asus ROG Crosshair X870E Edition 20
Začít musíme základní deskou ROG Crosshair X870E Edition 20. Ta je totiž oslavou nejsymboličtější. Značka ROG se totiž před dvaceti lety objevila právě na základní desce ROG Crosshair (první toho jména), určené tehdy pro procesory AMD Athlon 64 a Athlon 64 X2 do socketu AM2.
Nový potomek určený samozřejmě pro Ryzeny 7000, 8000 a 9000 se socketem AM5. Je to asi jedna z nejokapotovanějších desek, jaké jsme kdy viděli, což zas tak moc historickou tradici nectí, ale moderní vkus je moderní vkus. Odnímatelné kryty na této desce po vybalení zakrývají prakticky všechno kromě slotů DIMM. Jeden kryt sloužící i jako plaketa k výročí zakrývá dokonce i sloty PCI Express. Tyto kryty jsou nicméně magnetické, takže se snadno odeberou.
Deska je přímo navržená pro chlazení procesoru AIO chladičem ROG Ryujin 360 Edition 20 (obojí bude prodáváno v balíku jako jeden celek), složeným z pumpy Asetek Emma Gen10 V3RX a 40 mm tlustého radiátoru s hustotou žeber 20 na palec. Blok by měl vedle CPU chladit i napájecí kaskádu.
Na bloku s pumpou je pak osazený zahnutým AMOLED displejem (ve skutečnosti je tvořený dvěma 6,67" displeji, je mezi nimi tenký vodorovný předěl), na kterém se dá zobrazit libovolná animace nebo obraz.
Kromě těchto parádiček má deska i funkční výhody: Celkem poskytuje 9 slotů M.2 pro SSD – část je na PCB část na dvou přídavných kartách. Celkem z ní lze vytáhnout až 26 portů USB a procesor napájí kaskádou o 24+2+2 fázích. Protáhlý objekt s viditelnou zlatavou heatpipe je chladič primárního slotu M.2, který má v základně také 3D vapor chamber.
ROG GR20 Edition 20: Když jsou komponenty na ozdobu, je škoda je mít uvnitř?
Všechny ty kryty na desce ROG Crosshair X870E Edition 20 mají i určité své využití: umožňuje to výstavní provoz mimo skříň. Asus pro desku (ale i jiné podobné desky formátu EATX) navrhl otevřenou skříň či v podstatě stojan ROG GR20 Edition 20. V tom také desku můžete vidět na našich fotkách.
Tento „věšák na počítač“ poskytuje kostru pro desku samotnou, ale také oporu pro nainstalovanou grafickou kartu o délce až 368 mm a místo pro osazení AIO chladiče. Stát může kolmo, nakloněný i ležet jako v podstatě „benchtable“.
Stojan samozřejmě obsahuje čelní tlačítka a porty (dvojici USB-C 20Gb/s, dvakrát USB-A 5Gb/s, sluchátka), ale také poskytuje airflow – sice jak vidíte neobsahuje klasické 120mm či 140mm ventilátory, ale v základně je válcový „cross-flow“ ventilátor (jaký můžete najít například některých troubách, funguje zhruba jako tlačné lopatkové kolo historických parníků).
Takovýto koncept samozřejmě nebude úplně pro každého – PC uzavřené do „bedny“ vždy bude lépe chráněno před nenadálými příhodami (živly, domácími i divokými psy, kočkami či ptáky, dětmi a obyčejným obyčejným prachem a nepořádkem).
ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20
Jubilejní edice dostala i svou vlastní grafiku, ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, což je čtyřslotová (nebo dokonce možná ještě tlustší) a čtyřventilátorová edice nejvýkonnějšího modelu Nvidie, odvozená od již existujícího modelu ROG Astral.
Karta má na konci dnes už dost časté průchozí okno v PCB a chladiči, u této karty ale osazené ventilátory z obou stran v push-pull konfiguraci. A kolem rohu karty je na hřbetu opět zahnutý AMOLED displej (je odnímatelný), podobně jako na předchozí desce – vizuální výzdoba na všech displejích se dá pomocí aplikace od Asusu synchronizovat.
Displej je vedle 12+4pinového konektoru napájení, jehož kabel bude možná trošku zavazet (a doufejme nic horšího – karty Astral mají naštěstí softwarové monitorování proudů na pinech) ale karta má vedle klasického konektoru také sundavací adaptér BTF pro napájení přímo z desky, do které pak ale zase někde musí být zapojen nešťastný kabel 12v-2×6.
Karta mimochodem při využití obou napájecích konektorů může konzumovat až 800 W. Chladit to pomáhá i využití tekutého kovu místo teplovodivé pasty na GPU.
3000W zdroj využívající GaN
Když už je řeč o bláznivých spotřebách, Asus v této edici vydává i ATX 3.1 zdroj ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 – ano, s výkonem 3 kilowatty (ovšem jen při použití v 230V elektrické síti, s americkými 115V dodává jen 1600 W, aby nevyhazoval obvyklé pojistky v běžných domech a bytech).
Tento zdroj poskytuje čtyři napájecí kabely 12V-2×6 pro až čtyři grafické karty, které tento typ napájení používají. Jsou k němu kabely ROG Equalizer, o nichž jsme nedávno psali. Účinnost je uváděna 80 Plus Titanium a zdroj má také desetiletou záruku.
Technicky je ještě zajímavý tím, že používá GaN mosfety – součástky na bázi této technologie by měly mít nižší ztráty a zahřívání. Ty jsou často k vidění u nabíječek, ale do počítačových zdrojů ještě moc nepronikly – což se doufejme bude měnit.
Ke zdroji je jako příslušenství OLED displej, který se dá magneticky přicvaknout na něj nebo na skříň a může ukazovat aktuální účinnost a spotřebu.
ROG Arcana Edition 20
Tato řada obsahuje také paměti ROG Arcana Edition 20, které podporují DDR5–6000 CL26 a jsou určené opět pro procesory AMD (používají profil EXPO Ultra Low Latency) nebo alternativně DDR5–8000 s vyšší latencí.
Nové periférie
Asus má v řadě ROG všechno možné a herní periférie bez překvapení také nechybí. Na Computexu 2026 byla vystavená klávesnice ROG Azoth Extreme Edition 20 s průhlednými krajními klávesami (skrze jejichž tlačítka jsou vidět snímače pod nimi). Ostatní klávesy mají průhledné boky.
Na klávesnici je například barevný OLED displej a různé další luxusní přídavky jako magnetické odnímatelné nožičky, odnímatelné opěrka zápěstí, podsvícení a některé dekorace by měly používat 24karátové zlato (pokud je to ještě třeba zdůraznit, všechen hardware řady ROG Edition 20 je patrně zamýšlený jako luxusní zboží a bude hodně drahý).
Pokud zlacená klávesnice není pro vás, má Asus také balíčky ROG Keycap Mystery Box Edition 20, v kterých jsou náhodně vybraná speciální ROG tlačítka ve tvaru různých periférií a produktů ROG pro mechanické klávesnice v sedmi různých sběratelských verzích.
Myš ROG Harpe II Extreme Edition 20 opět láká na ozdoby z 24karátového zlata v kombinaci s průhledným pláštěm. Senzor má rozlišení 65 tisíc DPI, maximální akcelerace je 70G a snímání dosahuje až 8000 Hz.
Asus mimochodem pro fanoušky připravil i akční figurky (ROG Saga Omni) a desktovou hru (ROG Saga: In Search of Lapuntu).
Zdroje: Asus, vlastní
Fotografie z místa: Jozef Dudáš