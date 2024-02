Bezplatná verze služby Nvidia GeForce Now začne ukazovat reklamy. Až dvě minuty před akcí

Nvidia už delší dobu provozuje vlastní službu streamovaného hraní z cloudových serverů GeForce Now, která na rozdíl od Google Stadia nezašla ale jede už dlouho. Nvidia přidávala postupně výkonnější a dražší režimy této služby (i když stále omezenou celým principem streamování snímků ze serverů), od začátku ale existovala možnost hrát bez poplatků za streamování. Tento bezplatný stupeň teď Nvidia ovšem „zpoplatní“ reklamami.

Nvidia teď oznámila, že od příštího týdne (5. 3.) se začnou uživatelům používajícím bezplatný stupeň GeForce Now zobrazovat reklamy. GeForce Now má dva placené stupně s různými možnostmi a limity a třetí doteď bezplatnou možnost, která je poměrně značně omezená. Každé herní sezení můžete mít dlouhé maximálně jednu hodinu (délka jednoho sezení je omezená i u placených tarifů, ale na více hodin) a také před vámi mají platící uživatelé přednost při přístupu k serverům, takže můžete čekat. Je otázka, kolik lidí tento bezplatný přístup skutečně využívalo k vážnějšímu hraní nad rámec pouhých experimentů s touto službou.

Bezplatně, ale s reklamou



Nvidia tuto základní verzi ponechává bezplatnou, ale uživatelům se budou zobrazovat reklamy. Nebude to ale během hraní, to má být nezkaleno. Reklamy se budou zobrazovat během doby, po kterou čekáte na přístup k serveru. Podle vyjádření Nvidie půjde o video reklamy, tedy něco podobného jako třeba na YouTube (a tím pádem to asi bohužel bude i se zvukem).





Možnosti členství GeForce Now Autor: Nvidia, snímek Cnews

Délka těchto reklamních spotů během čekání na hru může podle Nvidie dosáhnout až dvou minut. Pokud byste chtěli hrát déle než jednu hodinu, musíte opět čekat na volné místo na serveru a reklamní dávku tedy dostanete znovu.

Motivace je jasná, toto umožní Nvidii bezplatné členství také nějak „monetizovat“. Mohlo by to údajně i vést k tomu, že bude pro bezplatné uživatele dostupných více „pozic“ ve frontě, takže by se to čekání mohlo zkrátit. I provoz instance serveru a streamování neplatícímu uživateli něco stojí, takže (podobně jako třeba u provozu nějakého webu) je zcela pochopitelné, že provozovatel potřebuje nějakým způsobem získávat peníze. Reklama je jednou z možností. Těžko proti tomu něco namítat a uživatelé mají každopádně volbu, zda službu za těchto podmínek chtějí používat, nebo ne.

GeForce Now Autor: Nvidia

Abyste mohli v GeForce Now hrát nějakou hru, musíte ji mít koupenou – na rozdíl od třeba paušálu Xbox Game Pass od Microsoftu (který je ale vždy placený, takže licence je krytá z něj). Ani bezplatná verze GeForce Now tedy neznamená kompletně bezplatné hraní. Výjimkou jsou jen free2play hry.

Pro jistotu dodáme, že při používání placených tarifů služby GeForce Now se reklamy objevovat nebudou, těch se tato změna netýká. Nedávno je ovšem Nvidia zdražila.

Zdroj: The Verge