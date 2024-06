Ceny procesorů Ryzen 9000 budou překvapivě nízké. Znamení, že má AMD problém?

Měli jsme tu zprávu o tom, že mobilní procesory s architekturou Zen 5, Ryzeny AI 300, se trochu opozdí a nakonec vyjdou až na konci července. Vyvolávalo to otázku, zda třeba nebudou odložené také desktopové procesory s jádry Zen 5, tedy modely Ryzen 9000. Odpověď na to zřejmě přišla – jistý slovinský internetový obchod teď totiž Ryzeny 9000 zařadil do katalogu. A udává u nich nejen termín dostupnosti, ale také ceny, které jsou dost zajímavé.

Předchozí informace uváděly, že desktopové Ryzeny 9000 budou vydané 31. 7. a to zdá se stále platí – nebo alespoň zhruba. Slovinský obchod Funtech, který je už umožňuje předobjednávat, u nich totiž uvádí, že expedice bude o dva dny později („po 2. srpnu“). Není jasné, zda je to nějaký posun prodeje o pár dní, asi by to mohlo být prostě jen nějaká rezerva pro poštovní doručení. Podle tohoto zdroje to každopádně vypadá, že Ryzeny 9000 nebudou opožděné o moc, pokud vůbec.

Tento termín je zatím jen pro čtyři modely desktopových procesorů Ryzen „9000X“, jejichž parametry AMD oficiálně sdělilo na Computexu, tedy standardní modely bez 3D V-Cache. Podle vyjádření jednoho ze zástupců firmy nebudou tyto modely ve hrách rychlejší než Ryzen 7 7800X3D (i když asi není úplně vyloučeno, že budou relativně blízko).

Hráči tak asi obvykle budou chtít počkat až na vydání právě modelů Ryzen 9000X3D, které zkombinují novou architekturu Zen 5 se zvětšenou cache. Před časem se objevila zpráva (uvádí ji web Club386), že tyto procesory by AMD mohlo vydat (nebo možná oznámit, s uvedením o pár týdnů později) již v září.





Procesory AMD Ryzen 9000 s architekturou Zen 5 Autor: AMD, via Anandtech

To by znamenalo, že se hodně zkrátí prodleva mezi běžnými a X3D modely, možná proto, že si AMD bude chtít jistit pozici v herních počítačích i proti nových procesorům Intelu (Core Ultra 200 „Arrow Lake“). Ovšem tento zářijový termín zatím není potvrzený, prozatím bude asi lepší ho brát s rezervou a moc se na toto nespoléhat.

Bude Zen 5 mít nižší ceny než minulá generace?

Dříve panovaly obavy, že AMD procesory Ryzen 9000 zdraží, tedy přesněji, nasadí jim horší ceny, než jaké byly u minulé generace. Asi to souviselo i s vysokými očekáváními, které někteří od Zenu 5 měli. Obchod Funtech ale uvádí naopak ceny překvapivě rozumné. Budou sice vyšší než u Ryzenů 7000, ale jen když se zohlední výrazné slevy, které od vydání doznaly. Proti jejich původním cenám ale Ryzeny 9000 budou před vydáním levnější. Což zase klade otázku, jestli třeba nižší ceny nejsou známkou, že už AMD není tak silné v kramflecích.

Funtech uvádí za nejvýkonnější 16jádro Ryzen 9 9950X předobjednávkovou cenu 660 €, což by mělo být včetně DPH, která je ve Slovinsku 22 %. Bez DPH by to vycházelo na dolarovou cenu 580 $, realisticky by to asi mohlo být spíš kulatějších 599 $. U nás by to v přepočtu s DPH bylo 16 400 Kč. Pokud se tato cena potvrdí, bude šestnáctijádro při vydání o sedminu levnější proti Ryzenu 9 7950X, který začínal originálně na ceně 699 $.

Ryzeny 9000 v obchodě Funtech Autor: Funtech, screenshot Cnews

Za Ryzen 9 9900X s 12 jádry chce slovinský obchod 500 €, což vychází na 440 $ bez DPH, u nás (pro změnu s daní) bylo asi 12 400 Kč. Zde by to byla sleva také výrazná, protože Ryzen 9 7900X stál na začátku 549 $.

Osmijádro Ryzen 7 9700X, které by asi mohlo být nejpopulárnějším modelem (aspoň před vydáním 9800X3D), má stát 400 € s DPH, na dolary by to vycházelo okolo 350 $ (zatímco model 7700X začínal na ceně 399 $). U nás by to bylo asi 9900 Kč.

Za šestijádrový Ryzen 5 9600X chce obchod 310 €, což by mělo odpovídat ceně okolo 270 $, u nás by to vycházelo na 7700 Kč (s DPH). Zde tedy bohužel bude pokračovat trend z předchozích dvou generací, kdy nejlevnější šestijádrový model byl cenově postaven dost nevýhodně a více se vyplácely až vyšší modely. Ryzen 5 7600X začínal v roce 2022 na ceně 299 $.

Zda je to jak se říká známka slabosti a ceny jsou nižší než u minulé generace proto, že nárůst výkonu třeba není tak vysoký, jak původně AMD plánovalo (spekulace jdoucí tímto směrem se objevily), to teprve uvidíme. Také by mohlo jít o snahu získat vyšší tržní podíl, i když to je něco, co bude AMD muset vybojovat hlavně na OEM trhu u výrobců hotových počítačů, spíš než v prodejích na koncovém trhu samostatných komponent.

Zdroje: Funtech, VideoCardz