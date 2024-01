Ceny SSD prý stoupnou o 15–20 %, velké kapacity mohou zdražit ještě více

Před časem jsme upozorňovali, že trh s pamětí NAND a přeneseně s úložišti SSD, které jsou na ní závislé, se dostal na dno po poměrně dlouhé etapě zlevňování a ceny asi zase začnou růst či přinejlepším stagnovat. Bohužel došlo k oné první možnosti a omezování objemu výroby, ke kterým výrobci NAND přistoupili, spustila zdražování SSD, které se na trhu projeví v nadcházejících měsících. Hodně to může být cítit hlavně u SSD vyšších kapacit.

Analytická firma TrendForce, která sleduje mimo jiného trh s pamětí NAND (a DRAM), nyní uvádí, že nynější první kvartál očekává nárůst cen pamětí NAND o 15–20 % proti čtvrtému kvartálu 2024 (kdy už také mohly ceny být o něco vyšší proti Q3 2023). V průměru mají hotová SSD během Q1 také zdražit o podobná procenta jako NAND (také o 15 až 20 %). Výrobci počítačů, elektroniky i SSD totiž zvyšují své objednávky, aby si vytvořili dostatečnou zásobu, dost možná i právě proto, že v budoucnu očekávají ještě větší zdražování.

Naproti tomu výrobci NAND v reakci na předchozí pád cen kvůli převisu nabídky nad poptávkou omezili výrobu a tím je na trhu čipů NAND zase pro změnu nedostatek, což při zvýšení poptávky vede ke zvyšování cen. Onen odhad nárůstu cen o 15–20 % platí přitom pro ceny nyní uzavřených dlouhodobých kontraktů. Pokud někdo NAND kupuje na spotovém trhu, může asi nyní mít ceny ještě vyšší.





Prognóza vývoje cen NAND a SSD v Q1 2024 Autor: TrendForce

TrendForce uvádí, že řada výrobců SSD na toto reaguje tím, že zvýší ceny hlavně u svých vyšších produktových řad – u SSD s rozhraní PCIe 4.0 (zatímco u lowendu by se snažili nárůsty cen držet na uzdě). Zdražování NAND a velkoobchodních cen SSD u výrobců se může na koncovém trhu projevit s určitým zpožděním, eventuálně ale asi těch +15–20 % probublá i do cen samostatných retailových modulů a zvlášť výkonnější PCIe 4.0 řady tedy asi může stát za to raději koupit nyní než čekat.

Samotné čipy NAND mají zdražovat méně (jen o 8–13 %), ale k velkému nárůstu cen došlo již v Q4 2023 (TrendForce uvádí, že TLC a QLC NAND zdražila o 35–40 %). Na koncových cenách disků se asi ceny pamětí ukazují až s určitým zpožděním.

SSD Patriot Viper VP4300 Autor: Patriot

Nejhorší situace u 2TB a 4TB SSD?

Web Tom's Hardware k tomuto tématu napsal, že další dílčí oblast SSD, kde by mohl být dopad zdražování horší než jinde, mohou být velkokapacitní SSD. Na trhu je totiž prý největší sháňka po pamětech zapouzdřených se čtyřmi a osmi čipy NAND Flash v jednom „švábu“. Větší SSD používají právě NAND ve vícečipových pouzdrech, proto obvykle na NVMe modulech není vidět moc „čipů“. Například 2TB SSD dnes potřebuje čtyři pouzdra, kde každé obsahuje čtyři 1Tb čipy NAND, 4TB SSD by pak mělo čtyři pouzdra s osmi čipy uvnitř. Tyto typy pouzder podle Tom's Hardware zdražují více než ostatní NAND a tím pádem více zdraží i 2TB a 4TB SSD. Nebo se stanou na trhu nedostatkovými, což ale má nakonec stejný efekt na ceny.

Jak se budou ceny vyvíjet dál v dalších obdobích roku, ještě není úplně jisté. Další zdražování bude podle TrendForce záležet na tom, jak silná bude poptávka enterprise trhu (mimo jiné v serverech). Pokud moc neožije, může se zdražování zase zastavit nebo spoň zpomalit.

Zdroje: TrendForce, Tom's Hardware