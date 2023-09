Éra velkého zlevňování SSD je u konce, během podzimu už ceny začnou stoupat

V poslední době dlouho zlevňovala SSD, která se často dostala na ceny, o jakých se před pár lety nesnilo. Jako obvykle za tím stál propad poptávky po PC, kvůli kterému zůstal trh s pamětí NAND Flash přezásobený. Ovšem pozor, tento sešup cen už zřejmě dosáhl dna a od podzimu mají ceny zase začít stoupat, nebo se přinejlepším stabilizovat. Vhodná doba pro upgrady úložišť je tak možná právě teď a v následujících měsících už SSD mohou zdražovat.

Analýzy vývoje ceny pamětí NAND tvořících úložiště (a také DRAM, tedy operačních a grafických pamětí) vypracovává tradičně spolu s odhady jejich budoucího vývoje firma TrendForce a její analytici nyní hlásí konec zlevňování a začátek pohybu cen opačným směrem. Důvodem je, že výrobci pamětí kvůli slabé poptávce a nízkým cenám omezují výrobu. Zlevňování je způsobené převisem nabídky nad poptávkou, kdy výrobci musí snižováním cen soutěžit o „nedostatkové“ odběratele. Pokud se ale objem výroby sníží a poptávka začne převažovat nad nabídkou, tento efekt se obrátí.

Omezení výroby asi budou značná – Samsung od září zkrátí výrobu NAND o 50 % (zejména sníží výrobu čipů starších generací se 128 a méně vrstvami). Další výrobci budou podle TrendForce následovat a snížením výroby se pokusí dosáhnout toho, aby se na trhu zlikvidovaly zbývající přebytečné zásoby z předešlé doby.





Podle TrendForce se kvůli tomuto zlevňování zastaví a zvrátí. Jak v prvním, tak i druhém kvartálu NAND zlevňovala o 10–15 % a v dobíhajícím třetím čtvrtletí bude podle TrendForce zřejmě dosaženo dalšího 5–10% zlevnění (což se kumuluje, celkově by to mělo vycházet na zlevnění o 24 % až 35 % proti cenám na konci roku 2022). Ale ve čtvrtém kvartálu (říjen až prosinec 2023) už nastane konec a je předpokládáno zdražení o 0–5 %. To znamená, že možnosti se pohybují od scénáře, kdy ceny zůstanou mezi koncem září a prosince stejné, až po scénář, kdy mezikvartálně stoupnou o 5 %.

Odhad vývoje cen pamětí NAND Flash v Q4 2023 Autor: TrendForce

Toto je zatím odhad, při (náhle) změněných makroekonomických podmínkách může konečná statistika dopadnout jinak, ať už ve prospěch, nebo neprospěch výrobců. Nebude to ale nejspíš dramaticky jinak, takže lze říct, že doba, kdy se vyplatilo s pořízením SSD čekat, asi skončila a okamžik, kdy je pro „investici“ nejlepší čas, nastal, nebo brzo nastane (toto samozřejmě platí, jen pokud SSD opravdu potřebujete; pokud vás nízká cena zláká ke koupi něčeho, co není nezbytné, tak jste nevyhráli).

Podle TrendForce se prodejní ceny čipů NAND už dostaly blízko k výrobním nákladům, takže asi těžko mluvit o nějaké nepoctivé manipulaci trhem. Zastavení výroby minimálně na části linek, kde jsou nejnižší marže, dává ekonomický smysl. Prodejní ceny čipů při dlouhodobě uzavíraných kontraktech (tedy ne na burze) už podle TrendForce začaly stoupat v srpnu, což naznačuje, že předpoklad růstu cen v Q4 2023 není žádná prázdná spekulace.

Na druhou stranu to nevypadá, že by mělo dojít k nějakému strmému obratu, kdy by ceny úložišť začaly růst tak razantně a kontinuálně, jak velké bylo předchozí zlevňování. Obrat vývoje ceny zatím podle TrendForce není úplně robustní a bude vyžadovat nejen to, aby výrobci snížený objem výroby udržovali delší dobu, ale také aby po SSD byla robustní poptávka na enterprise a serverovém trhu.

Zdroje: TechPowerUp, TrendForce (TZ)