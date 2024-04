Černý pátek Intelu s novou generací herních GPU Arc. Chce stihnout vydání Battlemage na podzim

Před nedávnem jsme tu spekulovali nad otázkou, zda se Intelu povede grafické karty Battlemage, které měly asi původně konkurovat dnešním GeForce RTX 4000 a Radeonům RX 7000, vydat ještě před tím, než Nvidia a AMD vydají zase další generaci. Podle aktuálních drbů to vypadá, že by Nvidia mohla mít GeForce RTX 5090 a možná i 5080 už v listopadu. Krátce nato se ale objevily i zvěsti o tom, kdy by se mohla dostat ven tato nová GPU Intelu.

GPU Battlemage má interně stanovenou deadline v listopadu

Tyto informace mají pocházet od zdrojů z okruhu výrobců karet, které cituje web ComputerBase. Ten se poptal na veletrhu Embedded World 2024 v Německu, kde mimo jiné prezentoval Intel embedded verze grafik Arc ještě založené na nynější generaci Alchemist. Hovořil patrně se zástupci Intelu nebo partnerů vyrábějících tyto karty (což jsou v případě embedded verzí i firmy obvykle vyrábějící například základní desky pro tento sektor, ale někdy i firmy vyrábějící tradiční herní grafiky).

Podle ComputerBase se momentálně v zákulisí šíří informace, že Intel plánuje vydání nové generace grafik „Battlemage“ s architekturou Xe2 HPG na podzim, a to zřejmě na listopad. Oficiální line zástupců firem je pouze, že firmy doufají ve vydání ještě před koncem roku 2024 (což by znamenalo, že to ještě nelze slíbit) či před CES 2025, což je na samém začátku ledna.





Neoficiálně ale říkají, že bude maximální snaha vydání zvládnout dostatečně brzo na to, aby aspoň částečně stihlo předvánoční nákupní sezónu. To znamená konkrétně, že je v plánu stihnout tzv. černý pátek, který letos bude vycházet na 29. listopadu (novembra). Vydání tedy musí být někdy v listopadu před tímto datem a pro Intel by bylo lepší, kdyby bylo spíš dříve než později v jeho rámci. Asi bude zajímavé sledovat, jak blízko oné „deadline“ se nakonec start prodeje a dostupnost grafik Battlemage v obchodech podaří zrealizovat.

Sparkle Arc A580 8Gb Orc OC Autor: Sparkle, via: VideoCardz

Grafiky Arc Battlemage budou zřejmě značené písmenem B (například Arc B580, Arc B770), takže půjdou snadno poznat. Nedávno se v databázi benchmarku SiSoft Sandra objevily vzorky, které zřejmě patří k mainstreamové verzi těchto GPU s 3072 shadery (a 2560 shadery v osekané verzi) se 192bitovou paměťovou sběrnicí a 12GB pamětí (asi) GDDR6.

Podle informací, které unikly od té doby, chystá Intel zřejmě aspoň dvě GPU této generace s architekturou Xe2 HPG. Jedno je označené BMG-10 a druhé BMG-21. Není jasné, které z nich se objevilo v databázi Sandra a zda je případně jeho sourozenec větší a výkonnější čip (s třeba 4096 a více shadery a 256bitovou nebo 384bitovou sběrnicí), nebo naopak ještě menší levné GPU třeba se 128bitovou sběrnicí.

Vzorek grafické karty Intel Arc s GPU Battlemage v databázi SiSoft Sandra Autor: SiSoftware Official Benchmark Ranker

Opět netrefená generace

První generace herních grafik Intelu (Alchemist) byla poměrně opožděná. Z původně plánovaného uvedení v roce 2021 se nakonec stalo jaro 2022, ovšem relevantnější výkonnější modely A750 a A770 a kvalitnější ovladače přišly prakticky až na podzim 2022, jen těsně před tím, než Nvidia vydala GeForce RTX 4090 a začala už nová generace GPU. Přitom 6nm GPU Alchemist měla konkurovat té předchozí.

Něco podobného možné potká Battlemage. U toho se zřejmě původně zamýšlelo, že bude čelit grafikám, které jsou nyní na trhu, ale pokud tato GPU vyjdou v listopadu, opět už mohou přijít na trh v situaci, kdy už konkurence bude mít o generaci novější technologii. Nvidia totiž prý také cílí s GeForce RTX 5000 generace Blackwell na listopad.

Grafiky Battlemage tím zase budou znevýhodněné, byť Nvidia asi novou generaci do levnějšího segmentu, o který půjde, pustí až během jara 2025. Nicméně to vytvoří tlak na ceny karet Intel a také je možné, že v podstatě v nejhorší možný moment do této části trhu AMD vypustí Radeony RX 8000 s čipy Navi 44 a Navi 48, což mají být mainstreamové grafiky možná přímo konkurující kartám Battlemage.

Zdroje: ComputerBase, Momomo_us