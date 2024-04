Next-gen grafiky Nvidie budou dřív, než se čekalo. GeForce RTX 5090 a RTX 5080 v listopadu?

O víkendu tu byly informace o nové generaci grafik od AMD, teď pro změnu o tom, co chystá Nvidia. Jak si asi pamatujete, doposud jsme operovali s tím, že příchod nové generace GeForce (pravděpodobně s označením RTX 5000) bude po trošku delší době než po tradičních dvou letech. Přímo oficiální dokument Nvidie totiž next-gen herní GPU ukazoval až na rok 2025. Ale vypadá to, že Nvidia vydání urychlí a bude přece jenom letos.

Nakonec by se první grafiky GeForce nové generace mohly objevit ve čtvrtém kvartálu letoška, Nvidia nyní cílí na uvedení v tomto termínu. Údajně to uvádějí zdroje z okruhu výrobců karet, kteří chystají coby partneři tyto grafiky a nyní pracují s tím, že do konce roku by zřejmě mohly vyjít dva modely nové generace.

Tuto informaci přinesl web Money UDN. Podle něj mají analytici ohledně vydání nových grafik optimistická očekávání, totiž že narostou prodeje grafik a jejich průměrné ceny (což nás moc nepotěší). Tato část asi nemusí být přímo od interních zdrojů seznámených s plány Nvidie. Ale je třeba říct, že Nvidia v posledních době prakticky vždy s novou generací zdražovala, tudíž se to dá čekat i nyní.





Toto vydání by jako obvykle mělo začít nejvýkonnějšími modely, tedy možná grafikami GeForce RTX 5090 a GeForce RTX 5080, ale jména jsou zatím jen spekulací, Nvidia je ještě nestanovila. Také jejich specifikace asi ještě nebudou uzavřené a Nvidia v nich může dělat změny na poslední chvíli, ačkoliv specifikace samotných čipů už by v tuto chvíli asi dané být měly.

Nvidia B200 Blackwell Autor: Nvidia

Listopad?

Informace o tom, že by vydání nakonec nemuselo být až v roce 2025, ale mimo tohoto zdroje napsal na Twitter také hlavní zdroj informací o plánech Nvidie s přezdívkou Kopite7kimi (pokud tedy „zdroje“ Money UDN není přímo jeho tweet). Ten na dotaz, kdy vyjdou grafické karty s architekturou Blackwell, na které by GeForce RTX 5000 měly být založené, také odpověděl, že to bude „na konci roku“.

Označení na konci roku nicméně asi je užší než celý čtvrtý kvartál. Je možné, že by vydání bylo třeba až v prosinci zcela na poslední chvíli. Ale spíš bychom čekali, že to nebude až tak okaté jako vydání procesorů Intel Meteor Lake 15. 12. (které bylo prakticky určitě z nutnosti stihnout aspoň symbolicky vydání v roce 2023).

Pokud Nvidia nebude podobně tlačená tím, že ještě GPU nebudou připravená, pravděpodobně grafiky vydá ještě dříve tak, aby s nimi stihla předvánoční nákupní sezónu. To by mohlo znamenat vydání v listopadu, ideálně v jeho první polovině, ale slova o „konci roku“ by mohla znamenat i o něco těsnější načasování (například první Radeony RX 6000 se začaly prodávat 18. listopadu 2020, RX 6900 XT dokonce až 8. 12.)

Podle aktuálních informací by nejvýkonnější GPU generace Blackwell mohlo mít až 192 SM (24 576 shaderů, ale reálně prodávaná grafiku bude asi část mít vypnutou) a 512bitovou paměťovou sběrnici, což by umožnilo osazení 32 GB paměti. Ta má být typu GDDR7 s propustností až 1792 GB/s. Čipy by se zřejmě měly vyrábět stejnou technologií jako již ohlášená výpočetní verze Blackwellu – technologií označenou 4NP, což je custom varianta 5nm/4nm technologie TSMC.

Zdroje: VideoCardz, Kopite7kimi